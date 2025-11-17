「國泰天母」低樓成交2.15億 持有11年帳面大賺逾3千萬
【地產中心／台北報導】隨著今年房市景氣降溫，天母豪宅交易也相對冷清，近期終於實價揭露一筆天母億元豪宅交易，屋齡11年的指標豪宅「國泰天母」，8月成交低樓層戶，總價2.15億元，每坪125.5萬元，共220.80坪，值得一提的是，該戶前一手屋主於2014年以約1.85億元買進，持有11年轉手，帳面上增值3042萬元。
台灣房屋朗居天母加盟店協理洪浩庭表示，天母指標豪宅買方包括外派返台高階主管、外籍人士等，「國泰天母」是中山北路七段指標性豪宅，屋齡11年，此次交易戶別於2022年開價約2.65億元銷售，屋況仍為毛胚屋，由於為低樓層戶，成交單價略低，如今以開價約8折成交，其實算是在合理範圍。不過該戶取得時間較早，因此有較大的增值空間，而社區最高單價仍為今年初交易，中高樓層的139.3萬元。
根據台灣房屋集團趨勢中心統計，近兩年前三季天母億元豪宅交易狀況，2024年共計23件，2025年則大減至7件；2024年平均成交均價每坪136.6萬元，2025年則降至128.4萬元，降幅達6%。而去年天母最高單價社區由「華固天鑄」每坪178.4萬元奪冠，且第二名的「御上天母」單價也達154.4萬元；不過今年截至目前為止最高價社區為「國泰天母」每坪139.3萬元。
第一建經研究中心副理張菱育指出，今年國內整體房市受到美中關稅戰影響，以及全球政經情勢動盪，讓高資產族對於高總價不動產的置產態度轉為觀望，且目前豪宅持有成本高、貸款成數受限、法人購屋審查制度趨嚴等政策因素，也進一步壓抑買方意願。而現階段豪宅市場為「優質個案具價格支撐力」的狀態，真正具地段稀缺性與產品特色的頂級社區，價格仍持穩，少有下修案例。未來若資金成本趨緩、政策環境放鬆，預期高端市場買氣仍有機會逐步回穩，朝穩健緩升的方向發展。
更多壹蘋新聞網報導
獨家爆料｜新竹沒法治？議員詐領助理費遭判刑解職 女兒厚臉皮幫父審查預算
「台灣有事」出動自衛隊？中國怒召日本大使 美國務院說話了
獨家｜安歆澐被老公打到「整張臉爆血管」 恐懼到吃藥才能睡
其他人也在看
中國房價10月再崩 民眾：房子變錢難如登天
[NOWnews今日新聞]中國房價近期持續下跌，最新數據顯示，10月份，中國70個城市的房價跌勢加劇，跌幅為一年來最大。即使是在傳統的「金九銀十」旺季，上海和北京等一線城市也是以量價齊跌收場。有分析認...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前
林口房價盤整「這區」出現接盤勇者！4字頭卡位明星學區 雙北小家庭外溢移居｜房價狙擊手
近兩年新北市林口區新案價格來到相對高點後，市場迅速轉入理性盤整，自住買方重新成為主力，然而位於林口新市鎮西側、以低密度住宅為主的南勢國小生活圈，因具備相對親民的房價、完整學區與寧靜居住環境，反在盤整期中顯現出更強承接力，根據統計，南勢國小生活圈近10年房價漲幅高達66.9%，領先林口區全區52.4%，相較於林口新市鎮其他區位，低基期、低總價優勢更具爆發力。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 7 小時前
中國人脆問台人「回歸中國擔憂什麼」？香港人冷回網讚翻
政治中心／綜合報導中國近期對台灣文攻武嚇不斷，除了頻繁軍演製造區域緊張外，對台民眾也積極在各領域進行統戰。對此，一名中國人透過Threads發文，指出想聽聽台灣人對於回歸中國的擔憂是什麼。除了引發熱議之外，更有香港人冷回 1 句話，讓網友笑翻。民視 ・ 2 小時前
館長遭3元老毀滅式爆料「逼員工上館嫂」 神隱20小時回應了
網紅「館長」陳之漢14日晚間，遭3名元老級員工「大師兄」李慶元、特助「小偉」、「總監」吳明鑒聯合毀滅式爆料，稱館嫂是館長介入別人感情搶來的，還邀請小偉來和他一起「3P」、抹黑威脅店家等指控。對此館長神隱20小時候本人回應，否認所有指控，更心疼老婆無故被牽連。中時新聞網 ・ 1 天前
館長對決大師兄「過一天風向變了？」 鄉民揭他1敗筆：根本豬隊友
「館長」陳之漢近日遭元老級員工「大師兄」李慶元、高階主管小偉毀滅式爆料，稱館長曾要求小偉陪睡老婆館嫂，以及投資內幕等。一名網友表示，一開始不少人都在嘲笑館長，感覺對方聲勢應該會下跌，沒想到才過一天風向竟然180度轉變，好奇其中原因，掀起眾人熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師 網驚呼：門診要爆了
「選我！選我！選我！選我！」綜藝節目《百萬小學堂》昔日人氣「小學生智囊團」成員小西瓜（廖書嫺），在節目播畢後一路專注課業，如今已經是林口長庚中醫師。她的近照今（16日）曝光，網友看了驚呼「門診要爆了」！鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
親媽教得好！汪小菲妻Mandy首洩「大S生前託付」：我一直在做
大S（徐熙媛）2月於日本病逝後，留下的一雙兒女「玥兒」、「箖箖」目前由生父汪小菲及現任妻子Mandy（馬筱梅）照顧。Mandy對姐弟倆的悉心照顧外界有目共睹，她也被網友盛讚是「後媽最佳人選」。Mandy近日在直播罕見提起大S，大讚對方將孩子教得很好，也透露自己一直在做大S生前委託她的事。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
館長開直播認了！手機的確有「我的影片」 怒嗆：錢早被他們拿光
網紅館長（陳之漢）昨（14）日遭到昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工李慶元與高階主管小偉爆料性騷擾員工、私德敗壞等。對此，館長今日開直播，表示爆料者都只PO出對他們有利的音檔，同時他也質疑，小偉若真的覺得被性騷擾，那又為何在中間離開公司後又回來？並強調自己行得正、做得端，沒什麼好怕的，「反正法律的問題，我們就交給律師」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
他爆「發雞排跳票是淡X畢業生」 被台大女友戴綠帽報復：想毀了大氣系
日前一名台大網友在臉書「黑特帝大」發出祭品文，喊話賭上台大大氣系招牌，預測「台北至少放2天颱風假」，如果都沒放就各請300份，祭品文強調16日中午兌現，現場湧入400人排隊卻被放鳥。就有人爆料，其實這名男子是因就讀大氣系的女友讓他戴綠帽，才出招報復，再度引起討論。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
女兒傳祕戀鮮肉國手2年！ 木村拓哉自曝見男方第一反應
日本男神木村拓哉的24歲大女兒木村心美（Cocomi），月初被周刊爆料與排球國手小川智大低調交往2年，還外出甜蜜共度4天3夜，即使雙方未正面回應戀情，仍掀起一番討論。木村拓哉日前登上節目受訪，提到「女兒帶男友回家」的問題，他則大方坦承會先出現「嘖」的反應。中時新聞網 ・ 3 小時前
主力賺完了？裕隆才拔3根漲停...今慘亮綠燈 這檔高層涉內線交易也吞跌停
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數今（17）日上揚49.81點，收27,447.31點，漲幅0.18%，成交金額5234.13億，上市上櫃個股共5檔跌停。上週有市場消...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
阿Ken曝無法與安心亞交往原因！自揭理想型 「找尋我的陶晶瑩」
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導藝人阿Ken在演藝圈打滾多年，主持方面表現亮眼。感情方面，自Lulu和陳漢典這對主持搭檔在近期宣布結婚後，他與一同主持節目...FTNN新聞網 ・ 23 小時前
男子獨居山洞逾20年！他拒絕現代生活「無電無網」 靠訪客接濟與雨水生存
畫面中可見，山洞內堆滿了他從村莊購得的日常用品，以及許多用於儲水的瓶罐，但完全沒有水電與網路設施，整體環境簡陋。根據《INews Jatim》報導，這起事件因一段TikTok帳號@doraemonjowo05上傳的影片曝光而受到關注。影片拍攝者表示，他們攀登將近兩小時山路，才抵達蘇達爾...CTWANT ・ 18 小時前
義大利披薩老闆公審台人！驚動市長出面 同團網紅曝現況：升格外交等級
台灣旅行團近日在義大利用餐時遭披薩店老闆拍片公審，表示16人只點5份披薩、3杯啤酒，更以「中國人」、「日本人」戲謔，一群不知情的台灣遊客被羞辱，還一起對著鏡頭比讚合照。同團裡有一名網紅部落客透露，導遊事前已說明原因，也老闆同意少點餐。該團還在義大利遊玩，現況曝光。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
大氣系雞排之亂！2自稱「原PO」道歉、「老爸」要發小禮物
近日「鳳凰」颱風來襲時，北市有位自稱「台大大氣系學生」的男子，匿名上網發文，表示若北市沒放2天颱風假，就要發雞排跟珍奶，結果大批民眾昨（16日）撲個空，昨天下午開始共有2位自稱原po的網友貼文道歉，被質疑也是假的。中天新聞網 ・ 6 小時前
花1400元抱走大樂透6.92億元！頭獎幸運兒一次包辦「3大獎」 買法、潛在身份曝
連摃16期的大樂透終於開出頭獎、買法今（17日曝光，幸運兒只花 1400元，就抱走高達6.91億元的頭獎，寫下近5年來最高獎金紀錄，還一口氣包辦參獎、伍獎，總計 6.92 億元。彩券行透露一點小線索，得主可能是菜籃族，或是附近金融業上班族。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前
慘遭1股票套牢5年！他興奮喊「漲回來了」奇蹟翻紅關鍵曝
娛樂中心／周希雯報導台灣人熱衷投資股票，包括許多明星忙於演藝事業同時，私下也緊盯股盤走勢，不過投資難免有被套牢的風險。知名主持人阿Ken就分享，曾被1股套牢長達5年，不過熬到最後竟奇蹟翻紅，「它漲回來了！」並揭露背後轉變時間點。民視 ・ 1 天前
館長遭爆「逼員工拍鳥照」滿足館嫂慾望！ 律師：恐面臨5年刑罰
[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導網紅館長近來爭議不斷，昔日元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉昨（14）日開直播爆料，指控館長因性功能不佳，逼迫小...FTNN新聞網 ・ 1 天前
台灣姨遊日聽嘸！店員1句釣出台灣人大軍 目擊者笑：到底多少人在日本？
台灣人出國到日本旅遊常遇到同鄉，一名網友分享在熊本藥妝店目擊台灣阿姨刷卡語言不通，店員求助後立刻「召喚」全場台灣人協助，笑稱日本到底有多少台灣人。貼文也掀起網友共鳴，紛紛分享出國在日本處處遇見自己人的趣事。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
台大大氣系放鳥！地理系霸氣「補償350杯飲料」店家證實了
生活中心／周希雯報導鳳凰颱風前陣子襲台，1名自稱「台大大氣系」的網友，大膽預測「台北至少會放兩天颱風假」，還放話沒放的話「各請300份雞排+波霸奶茶」，翻車後他改口只發300份雞排、100份飲料，「真的沒錢了」。然而今（16）到了約定時間，本人卻遲遲未出現，直接放鳥現場等待領取的400人，一夕間引發民怨；沒想到地理系似乎看不下去，直接霸氣出手幫洗刷台大招牌，宣布明（17日）發350杯飲料，飲料店也現身留言證實，「是真的！學長已付清」。民視 ・ 19 小時前