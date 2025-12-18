國泰客機馬尼拉機場驚險誤闖跑道！降落航班緊急復飛化險為夷

國泰航空。（示意圖／達志／美聯社）

1架國泰航空客機昨（17日）在菲律賓馬尼拉國際機場（MNL）準備起飛返港期間，發生疑似誤闖跑道的驚險情況，且當時同1條跑道正有另1架國泰航班獲准降落，所幸空管人員及時察覺異狀，迅速採取應變措施，成功避免事故發生，事件中無人受傷。

據《三立新聞網》報導，事發時間約為昨傍晚6時，涉事航班為準備由馬尼拉返回香港的國泰航空CX918。該機在滑行階段疑似未依照既定動線前進，期間進入跑道範圍。幾乎在同1時間，另1架由香港飛抵馬尼拉的國泰CX903航班，已獲空管單位批准使用該跑道進行降落，現場情況一度相當緊張。

根據航班追蹤網站資料以及相關空管通話紀錄顯示，CX918原本依指示滑行至跑道前等待，但過程中卻進一步駛入跑道區域。空管人員隨即發現異常，立刻指示正準備降落的CX903執行復飛程序，同時要求CX918立即停下。

根據提供全球航班即時位置與飛行資訊網站「flightradar24」的飛行數據，CX903在當時的高度顯示為0呎，對地速度約為146節，飛行路徑亦顯示其已大致通過著陸區，顯示不排除機輪已接觸跑道地面後，才在空管指示下再度拉升復飛。

在跑道確認清空後，CX918依照新的空管指示調整滑行方向，重新排列起飛程序，隨後順利起飛返回香港；而CX903則在空中等待約15分鐘後，再次獲准降落，並安全抵達馬尼拉，所幸整起事件未造成任何人員受傷或飛機損毀。國泰航空隨後也回應稱，已知悉相關事件，並正就事故的具體經過展開調查。

