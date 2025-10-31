國泰房地產指數》Q3整體成交續創9年新低、五都房價仍漲！這一都開價、成交漲幅居冠

根據國泰房地產指數，第三季各地區相較上一季，成交價漲跌互見，其中高雄漲幅較明顯，新竹則有較明顯跌幅；成交量上新竹、台南有明顯增加，其餘地區均減少。 圖：Shutterstock

[Newtalk新聞] 國泰房地產指數今年第三季最新報告揭曉，全國成交量指數 24.08，季減 42.09%；可能成交價每坪 57.62萬元，季減 0.26%；議價率 6.76%，季減 0.01個百分點；30天銷售率 4.99%，季減 1.38個百分點，本季整體較上一季開價與成交價大幅上漲，議價率維持穩定；推案金額維持穩定，銷售率大幅減少，成交戶數中幅減少。

相較上一季與去年同期皆為價穩量縮，本季全國新推個案數共 176件，推案戶數計有 13,871戶，較上季及去年同季均下降； 總推案金額 2,920億元，也較上季及去年同季均下降；主力總價 2,115萬元，則較上季上升、較去年同季下降。

國泰建設指出，今年來續受惠 AI 等新興科技應用需求支撐出口動能，使總體經濟獲一定支撐；但針對房市，央行持續維持第七波信用管制措施不變，即便九月初行政院將新青安排除於《銀行法72—2條》不動產放款比率限制、換屋族群售屋期限延長至 18個月，然短期內房市交易仍持續呈現量縮局面。

進一步觀察六都＋新竹的成交價、開價表現：

成交價：全國本季較上一季持穩，新北、新竹跌，台北、桃園、台中持穩，台南、高雄漲，其中高雄 ＋3.96%較多

開價：全國本季較上一季持穩，新北、新竹跌，桃園、台中持穩，台北、台南、高雄漲，其中高雄 ＋5.28%較多

議價率方面，全國本季較上一季持穩，新竹、台中 縮減，台南、高雄擴大，雙北及桃園持穩，其中高雄的議價率 10.03%最高。再看推案金額及銷售率：

推案金額：全國本季較上一季小幅減少，台北、新竹、台南增加，台中持穩，新北、桃園及高雄減少，其中新竹推案金額增加七成較多

銷售率：全國較上一季小幅減少，台南增加，新北、新竹持穩，其餘地區銷售率均減少，其中桃園銷售率水準值 2.89%最低

成交量方面，全國本季則較上一季大減，除新竹、台南增加外，其餘地區均減少，僅新竹成交量增加近兩倍最多。由於央行本季續維持第七波信用管制措施不變，不動產集中度管制規定依舊未放寬，銀行端對房貸業務仍顯謹慎，致市場觀望氣氛濃厚，房市交易持續降溫，成交量續創 9年新低。

馨傳不動產智庫執行長何世昌於臉書粉專發文指出，第三季全國可能成交價 57.62萬元／坪，已連續兩季下跌，即便跌幅甚小，仍意味著預售屋市場反轉確立，已轉為空頭市場。「不過，七都房價表現有點讓人意外，中南部三都房價竟然是漲的！推測其原因，應該是低總價、高單價，搭配低首付的小宅建案推升成交價格。而房價高昂的台北市，竟還寫下歷史新高，天花板簡直沒有極限。」

何世昌指出，預售屋市場反轉，按理說可能促使央行鬆綁第七波選擇性信用管制。然而，由於跌幅實在太低，可能難以扭轉央行理監事打房的意志。「個人預測，目前為止，央行第四季鬆綁第七波的機率低於五成。對於不動產業者而言，預售屋房價跌幅少並非好消息，因為會拉長央行觀察時間，成交量縮的市況暫時不會有所改變。」

