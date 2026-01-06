國泰投信啟動台日雙向合作 攜手大和推日本不動產ETF

（中央社記者曾仁凱台北6日電）響應攻府推動亞洲資產管理中心政策，國泰投信啟動台日雙向合作，攜手大和資產管理公司，繼2025年9月由大和於日本東京證交所發行「iFreeETF國泰台灣科技龍頭指數」，追蹤在台灣掛牌的國泰台灣科技龍頭ETF（00881）；今天國泰再宣布推出「國泰日本不動產」ETF（009817），追蹤大和旗下「iFreeETF東証REIT指數」。

國泰投信董事長李偉正今天表示，這只是1個開始，未來國泰與大和會持續合作，推出更多跨境的創新投資商品，滿足兩地投資人多元的投資需求。

廣告 廣告

李偉正原為國泰世華銀行總經理，2025年7月，接替退休的前國泰投信董事長張錫，成為國泰投信新任董事長，時隔半年，李偉正上任後今天首度在媒體前公開亮相。

李偉正表示，從銀行轉戰投信，角色不太一樣，投信是投資產品的提供者，未來國泰投信將扮演中央廚房角色，透過銀行、證券等通路，提供更多元的投資商品，滿足民眾傳承、退休規劃，與財富增值等不同投資目的與需求。

針對今天推出國泰日本不動產ETF，國泰投信總經理張雍川表示，日本正從長年的通縮走向適度通膨，隨著薪資成長與消費復甦，不動產對抗通膨的特性被凸顯。特別是外資湧入與觀光熱潮帶動下，日本商辦、物流及飯店的空置率持續下降，租金也呈現上升趨勢，資產收益性具吸引力。

此次009817追蹤的大和iFreeETF東証REIT指數，主要成分股包括日本建築基金、日本不動產投資公司，以及日本大都會基金投資公司等，投資標的涵蓋辦公室、物流、零售、飯店等多元不動產類型。預計1月19日開募，發行價新台幣10元。（編輯：楊凱翔）1150106