國泰投信：科技市值型ETF掌握AI浪潮契機
【記者柯安聰台北報導】在全球 AI 熱潮持續升溫之下，不僅台積電3奈米先進製程、CoWoS產能供不應求，法人機構分析，台積電2奈米製程產能擴張速度超乎預期，估計2026年底2奈米製程產能為每月8萬片，2027年底每月產能有望擴張至14萬片，營收比重提升至15%-20%，台積電今年以來股價漲幅約31.16%，國泰台灣科技龍頭（00881）持有40.82%台積電連帶受惠，今年以來股價漲幅約24.29%，是投資人參與台灣科技產業升級與 AI浪潮的重要投資工具。
國泰台灣科技龍頭基金經理人蘇鼎宇強調，台灣科技產業的競爭力並非台積電一枝獨秀，在AI與雲端運算持續擴張的趨勢下，資金開始轉向「非輝達」AI供應鏈的潛在機會，00881成分股之一的聯發科正準備與Google合作下一代TPU AI伺服器晶片，其ASIC(特定應用積體電路)業務至2027年可望大幅成長，帶動整體獲利提升；另一重要成分股鴻海同樣受惠於ASIC伺服器崛起，通吃主要雲端服務供應商（CSP）訂單，且奪單占比最高，包含Google的TPU v6p、亞馬遜AWS的Trainium，以及微軟Maia等。
此外，00881第4大成分股台達電更是今年的熱門標的，隨著AI伺服器帶動資料中心用電與功率持續上升，相關電源供應商的產品單價與整體電源內容價值同步提升，日前子公司泰達電董事會決議通過，將斥資33億元擴建3座廠，顯示公司積極擴充產能、搶攻AI帶來的龐大商機，台達電在電力基礎建設中的關鍵地位也有望更加鞏固，持有00881可完整布局整體AI生態系。
蘇鼎宇說，科技類股已成為推升台股的重要引擎，觀察報酬數據來看，截至11/28，台股市值前50大標的，今年以來之平均報酬為50.8%、近1年平均報酬為54.5%、近3年平均報酬為210.2%、近5年平均報酬為318.1%；反觀台股科技市值前50大標的，今年以來之平均報酬為61.1%、近1年平均報酬為68.9%、近3年平均報酬為271.2%、近5年平均報酬為390.7%，科技類股報酬表現明顯優於整體市值型標的。
國泰投信ETF研究團隊指出，00881追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet科技龍頭通訊指數，鎖定半導體、網通、電動車、AI族群，打造科技龍頭台灣隊，長期發展備受各界看好，具有長期投資之優勢，適合想參與科技產業成長，又不想承擔單一個股風險及波動的投資人，建議可採取定期定額方式布局，在市場波動中攤平成本，且具有半年配機制，近3次配息金額為0.55元、0.75元及1元，12月底即將公告2026上半年度除息金額，引發市場話題。（自立電子報2025/12/2）
