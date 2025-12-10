國泰投信：追AI、蘋果商機 首選00881

【記者柯安聰台北報導】市場高度期待明年的蘋果發表會，業界人士認為，蘋果明年至少將發表3款旗艦手機，包括iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max及iPhone Fold，其中，iPhone Fold是蘋果首款折疊機，為全新產品線，最受外界矚目，有望讓整體手機市場回春，國泰台灣科技龍頭（00881）基金經理人蘇鼎宇表示，00881成分股中具有7成蘋概股，包含負責晶圓代工的台積電，組裝製造的鴻海、廣達、仁寶，生產電源供應器的台達電，製造光學鏡頭的大立光，提供高階手機主板的欣興等，投資價值不容小覷。



00881不僅掌握蘋果新機商機，更是全方位掌握AI投資熱潮，從AI晶片、組裝，再到零組件、電力需求，在成分股佈局上，00881不獨大台積電，其他獲利表現佳的市值龍頭企業也積極納入，打造更全面、更多元的投資組合，從成分股股價成長空間來看，台灣科技巨頭漲幅可期。



蘇鼎宇表示，今（12/10）天剛好是國泰台灣科技龍頭掛牌滿5年，近5年創下不少佳績，截至12/9，基金規模超過新台幣707億元，統計至12/5，受益人數超過27萬人，00881一路紅到日本，今年9月日本新掛牌「iFreeETF 國泰台灣科技龍頭指數」連結基金，日本投資人透過該基金即可投資00881，且00881基金表現亦有目共睹，截至11/30，00881近1年報酬為38.71%，近2年報酬為101.91%，近3年報酬160.14%，1月還有除息話題，提早布局有機會放大自己的年終獎金。



國泰投信ETF研究團隊指出，AI成長帶動台灣對美國出口逐月成長，隨著AI伺服器良率改善，台灣對美國出口金額暴增，10月出口年增率達到144%；出口占比從14%跳升至34%，10月底約新台幣211億元，在台股長期趨勢向上的情況之下，建議投資人可採定期定額方式買進，逐步攤平持有成本、持之以恆投資累積財富，不用擔心追高殺低風險，尤其可觀注科技市值型標的ETF 00881，跟著龍頭企業一起成長。（自立電子報2025/12/10）