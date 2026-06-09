國泰投信：00916溢價過大 籲投資人審慎評估風險
（中央社記者曾仁凱台北9日電）國泰全球品牌50（00916）ETF即將於6月16日除息，每股預估配息新台幣3.8元，年化殖利率超過13%，吸引資金湧入。國泰投信今天發出提醒公告，指00916溢價過大，呼籲投資人審慎評估風險。
根據國泰投信官網截至9日下午3時30分的最新資料，00916今天收盤股價為新台幣29元，對照預估淨值27.7元，溢價率約4.69%。
國泰投信今天公告表示，近日股市交易熱絡，00916出現溢價情形，基金進行配售以控制溢價。國泰投信提醒投資人，00916首次公告的預估配息僅供參考，請以第2次公告之實際配息金額為準，呼籲交易時應審慎評估相關風險。
國泰投信說明，投資人在股市大幅回檔之際，過度踴躍加碼買進ETF，容易造成ETF股價偏離、大於淨值，產生溢價情況，原因在於ETF市場的交易流程，主要由造市商先於初級市場向投信業者進行申購交易後，再由其將籌碼賣給次級市場的投資人，以發揮穩定股價與淨值接近的功能。
國泰投信進一步指出，如果ETF出現大幅度溢價情況，表示投資人短時間內過度追價，使市場籌碼短期內出現供不應求狀況，導致出現股價與淨值不一致，此時就不宜再進場加碼該ETF標的。
國泰投信提醒，投資人在買進ETF前，宜留意投信官網所揭露的即時折溢價資訊，審慎評估交易價格與基金淨值間的差異，避免因過度追價而導致短期投資績效與預期產生落差。（編輯：楊凱翔）1150609
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