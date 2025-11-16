國泰橫掃金彞獎7大獎

第18屆「中華民國證券暨期貨金彞獎」出爐！國泰證券與國泰投信本次橫掃7項大獎，其中國泰證券一舉奪下「傑出金融創新獎」、「傑出人才培育獎」與「傑出ESG永續獎」3項團體獎；國泰投信亦榮獲「傑出金融創新獎」與「傑出ESG永續獎」2項團體獎、個人獎「傑出投信投顧人才獎」，以及特別獎「傑出綠色金融獎」，彰顯國泰於證券及投信領域深耕科技創新、綠色金融、人才培育有成，打造永續韌性典範，備受業界肯定。

國泰證券致力發展金融科技，透過「國泰證券App」打造多元且便利的數位投資體驗，推出台股定期定額「日日扣」及「智慧加減碼」功能，讓投資人以小額每日扣款並依市場波動自動調整投資金額；更導入商品潛力模型與個人化推薦機制，結合交易前後風險預警，實現「千人千面」的精準服務，榮獲「傑出金融創新獎」。在人才培育方面，國泰證券以「技能重塑、職能升級、領導力建構、接班人才養成」四大主軸為核心，推動全方位人才培育策略，並導入數位雲端工具、RPA自動化流程及敏捷式專案管理，協助員工提升數位力與創新思維，榮獲「傑出人才培育獎」。

國泰投信積極發揮職能，將ESG永續理念結合商品研發與企業營運，旗下的國泰永續高股息ETF（基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）（證券代碼:00878）為全台最大ESG基金，截至今年9月，受益人數近180萬，基金規模高達4,560億元；同時，國泰投信亦推動多項永續行動，包括投資組合碳盤查、金融教育推廣、與被投資企業議合、推動生態保育專案、參與淨灘活動及公益捐款，憑藉在永續領域的卓越表現三度榮獲「傑出ESG永續獎」及「傑出綠色金融獎」肯定。

本屆「金彞獎」國泰證券與國泰投信一共橫掃7項大獎，展現國泰在面對社會變遷與科技革新下的卓越表現與前瞻布局。

左起：國泰證副總林聖達、副總呂錦棠、資深副總羅壯豪、國泰投信總經理張雍川、協理陳郁仁、資深副總經理鄭立誠、資深副總經理張永輝合影。