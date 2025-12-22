國泰獅子會年終送暖 陪伴身障青年溫暖過節

國際獅子會三○○E二區-高雄市國泰獅子會，近日前往伊甸基金會溫馨家園，舉辦「聖誕傳愛‧獅心永伴」社區服務活動，在歲末時刻，為身心障礙者送上最溫暖的祝福，並與其他團體一同捐贈新台幣十萬元，支持身心障礙服務。(見圖)

伊甸基金會今(廿二)日說明，該活動由國泰獅子會聯合七個友好團體協辦，成員包括皇佳獅子會、大發獅子會、鳳友獅子會、大社獅子會、鳳凰獅子會、遠東菁英企研社及台灣大哥大鳳山中山東加盟店。

伊甸溫馨家園成立十四年來，已協助八十三位中、重度身障朋友與家庭獲得必要的協助，這些孩子往往不會表達需求，也無法自理生活，一生多仰賴父母照顧；而溫馨家園的日間照顧服務，不僅讓家長獲得喘息空間，也陪伴身障青年學習生活技能，並培養基本社交能力。同時，透過多元活動豐富服務對象的生活經驗，並協助逐步融入社區生活。

當天活動在身障青年太鼓打擊的表演中展開，一聲聲震撼鼓聲，打擊出他們訓練的成果，也展現逐步累積自信，現場氣氛熱鬧溫馨；隨後進行捐贈儀式，由國泰獅子會會長鄭心林，代表致贈新台幣十萬元支票，伊甸則回贈感謝狀，感謝獅子會多年來陪伴身心障礙者成長。

會長鄭心林表示，看見身障者努力不懈的模樣，更相信這筆捐款，能成為他們邁向獨立生活的重要助力。

在教保員及獅友的帶領下，獅友們和身障青年進行音樂律動活動，聖誕歌曲洋溢著濃厚的節慶氛圍，獅友熱情地發糖果，為活動增添更多溫暖；活動最後，以聯誼與餐敘圓滿落幕，現場充滿歡笑與交流。

伊甸資源發展處黃子倢處長強調，身心障礙者需要的不是同情，而是能夠陪伴他們一步步學習，走向自立；她感謝國泰獅子會及各友會一路相挺，用心陪伴每位身障朋友，讓溫馨家園能提供更穩定、更多元的服務，幫助他們看見更多可能。

有關日間照顧服務資訊，或欲捐款支持，請上伊甸基金會官網查詢或洽捐款專線○八○○○二五八八五。