國泰航空CX452上午從香港飛往高雄的航班，在起飛前被發現有一隻鳥誤闖機艙，掀起一陣騷動，相關單位接獲通報趕緊暫停登機作業，乘客也展開抓鳥行動，整個過程延誤了約50分鐘，還好人員都平安抵達高雄。





國泰班機"鳥隻闖機艙"引騷動 乘客展開抓鳥行動延誤50分鐘

飛機機艙行李置物架上有鳥，眾人展開抓鳥行動。（圖／翻攝畫面）乘客們依序登機，找到位置坐下來，不過這時候，突然掀起一陣騷動，因為機艙內出現一隻鳥。聲源：機上乘客：「在前面在前面在前面過去。」揮動翅膀在行李置物架上來回飛行，眾人開始展開抓鳥行動。聲源：機上乘客：「來了來了快點快點看誰手快，啊嗚唉依，過來了過來了。」經過眾人的一番努力，終於抓到牠。乘客：「麻雀麻雀大家我們去抓那隻啊。」乘客：「蠻久的大概有45分鐘吧，乘客抓到的用毛毯把牠包起來。」民視記者莊舒婷：「登機作業進行途中，突然發現有一隻鳥闖入了飛機內，相關人員緊急暫停，並且是進行了相關處理之後才恢復進行（登機），而這個突發事件，也導致飛機延遲了約50分鐘起飛。」

國泰班機"鳥隻闖機艙"引騷動 乘客展開抓鳥行動延誤50分鐘

一隻麻雀再行李置物架上飛行，旅客見狀一起抓鳥。（圖／民視新聞）國泰航空CX452上午由香港飛往高雄的航班，8點25分開始登機，不過卻出現不速之客一隻鳥，原定8：55分起飛的航班，延後到9點46分才起飛，所幸平安在11：09分抵達高雄。其他旅客：「很扯啊還蠻扯的，機艙裡面有麻雀就是很奇怪啊。」其他旅客：「能飛進去應該是蠻幸運的吧，因為牠要通過層層的關卡。」瑞秋空姐教室負責人陳瑞秋：「通常來講我們會尋求客人一起協助，用外套或是其他的衣物，盡量可以包裹鳥類，但是如果沒有辦法抓到的時候，也會盡快的請地勤人員拿網子，或是其他捕捉鳥類專業的工具，盡快的將鳥類捕捉到。」國泰航空透過文字回應，基於飛航與旅客安全考量，隨即依程序通報相關單位，完成必要檢查與處理後再恢復登機，顧客和機組人員的安全是國泰航空的首要考慮，謹就事件對顧客帶來的不便致歉，並衷心感謝顧客的理解及體諒，還好起飛前就發現，沒有在飛行途中帶來更大恐慌。

