國泰產險首創「個人電動行動輔具綜合保險」 結合維修損失、第三人責任險

根據內政部最新統計，截至2025年11月，台灣65歲以上人口數已突破465萬人，占總人口比率19.99%，逼近「超高齡社會」定義的20%大關，並預估至2070年老年人口將逼近總人口5成。面對人口結構劇變，如何保障高齡者生活品質，成為社會各界亟需重視的課題。

以電動輪椅與醫療用電動代步車來說，不僅是移動工具，更是維持生活自主與社會參與的重要橋樑。然而，電動行動輔具價格高昂，且使用者多為銀髮族與身心障礙族群，一旦發生意外損壞或造成他人損害，恐帶來沉重財務壓力與心理負擔。

廣告 廣告

國泰產險看準銀髮族與身心障礙族群對於行動輔具的需求，領先業界首創「個人電動行動輔具綜合保險」，打造全台首張專為電動輔具量身設計的保險方案，透過保險保障為銀髮族與身心障礙族群降低風險，成為高齡社會的安全屏障。

國泰產險說，「個人電動行動輔具綜合保險」不分年齡皆可投保，只要經食藥署許可領有合格醫療器材許可證之全新動力式輪椅及醫療電動代步器，購入一個月內皆可洽詢業務員完成投保，每台輔具僅能投保一張保單，提供維修費用1萬、2萬及3萬等三大方案可選擇，惟投保方案保額不得大於購買輔具金額（如輔具購入金額2萬，則無法投保保額3萬的方案）。

保障範圍涵蓋兩大項目：

一是輔具損失保險，因意外事故導致輔具損壞的維修費用，若為無法加以修復之全損狀況則依照「保險金額」予以賠付，最高以保額為限

二是責任保險，使用過程中若造成第三人身體或財物損害，相關責任均納入承保範圍，協助使用者減輕遇突發事件需要額外支出的負擔。

更多品觀點報導

國泰產險「住院醫療代墊服務」擴及日韓！業界唯一 旅遊險更保障

銀髮走入田間補人力 高市農業局媒合小番茄採收包裝

