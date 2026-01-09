國泰產險「住院醫療代墊服務」擴及日韓！業界唯一 旅遊險更保障

出國旅遊最擔憂發生突發意外與疾病，醫療費用更可能成為旅途最大的風險。國泰產險即日起針對日本及韓國，提供「住院醫療代墊服務」，成為目前業界唯一同時提供兩大熱門旅遊國家「住院醫療代墊服務」的產險公司。

民眾只要投保國泰產險海外旅遊險，選擇「傷害醫療」及「海外突發疾病醫療」保障額度均達120萬元，且附加海外旅遊不便保險，若於旅遊日本或韓國期間因意外或疾病住院，經當地醫院同意第三方代墊時，可由合作夥伴「聯合國際救援公司」直接代墊住院醫療費用，協助旅客在異地面臨緊急狀況時，分擔解燃眉之急。

短期旅客無法享有旅遊地國民健康保險，必須全額自費，若再涉及手術或重症治療，費用更可能飆升至數十萬甚至百萬新台幣，如此龐大的支出，往往超出一般旅客的負荷能力，凸顯海外旅遊的潛在風險及高度不確定性。

去（2025）年7月就發生一起案例，台灣旅客偕妻子與10歲兒子赴日本旅遊，第二天妻子突然因劇烈頭痛送醫急診，檢查確診為腦出血，需立即進行 手術。短短數日間，住宿與醫療費用即高達 590萬日圓（約新台幣120萬元），後續花費135萬台幣搭乘醫療專機返台。

國泰產險表示，過往旅客往往需先自掏腰包支付龐大醫療費用，並承受語言溝通與匯款的困難；如今只要透過國泰產險24小時海外急難救助專線通報，確認保單符合「住院醫療代墊服務」資格，並完成簽署「海外醫療費用代墊同意書」及「理賠申請書」後，即可立即啟動代墊程序，由國泰產險委託合作夥伴「聯合國際救援公司」直接代墊住院醫療費用。

代墊額度依保障額度而定，最高可達6.3萬美元（約新台幣200萬元）。

近年國人熱愛赴日本、韓國旅遊，國泰產險因此將該服務擴及日本、韓國，希望讓赴日、韓遊玩的旅客在異地面臨緊急狀況時，無需先行支付現金，也不必煩惱繁瑣流程，能安心專注於治療，讓旅程更添保障。

國泰產險提醒，民眾出國前務必購買完善的海外旅遊保險保障，透過保險轉嫁風險，若再加上「住院醫療代墊服務」，更能如虎添翼安心飛出去。

即日起至3月31日，至國泰產險官網投保海外旅平險+不便險，即可抽福岡雙人來回機票。

