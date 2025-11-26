國泰綜合證券向國泰人壽租用辦公室！合約2年96萬元

國泰金控（2882）於114年11月26日公告，子公司國泰綜合證券向國泰人壽保險股份有限公司取得不動產使用權資產。此交易的主要標的物為位於台北市內湖區瑞光路508、510號的辦公室，總面積為26.04坪，交易總金額為960,108元，單位價格為36,871元。

國泰金控（2882）於114年11月26日公告，子公司國泰綜合證券向國泰人壽保險股份有限公司取得不動產使用權資產。（資料圖／翻攝自國泰集團官網）

根據公告，這項交易的事實發生日為114年11月26日，並由總經理核決。辦公室租期為兩年，租金將每月支付，總金額預計為1,259,370元。此外，國泰金表示，此次交易是基於原址續租的考量，並且與國泰人壽之間的關係為關係人交易。

辦公室租期為兩年，租金將每月支付，總金額預計為1,259,370元。（圖／翻攝自公開資訊觀測網站）

在交付或付款條件方面，該項交易無其他重要約定事項。此次交易的價格參考了專業估價機構的估價資料，並依公司核決權限進行決策。國泰金強調，這項交易將有助於其資訊機房的運作。

根據「公開發行公司取得或處分資產處理準則」的相關規定，該交易已獲得必要的合規審查，並符合相關法律要求。

