國泰綜合證券續租國泰人壽辦公室！3年租金逾1443萬元

國泰金（2882）今（18）日傍晚5點13分，代子公司國泰綜合證券公告，向關係企業國泰人壽保險取得使用權資產，於台北市大安區敦化南路二段39號2樓A室續租辦公室，租期3年，總租金達1443萬元。

國泰金（2882）今（18）日代子公司國泰綜合證券公告，向關係企業國泰人壽保險取得使用權資產。（圖/取自國泰金官網）

根據公告內容，本次租賃辦公室面積為125.73坪，每坪使用權資產價格為10.4萬元，使用權資產總金額約1，309萬元。租金採按月支付，3年總租金為1443萬元，並約定自第三租賃年度起租金調漲3%。

國泰證表示，本次選定關係人國泰人壽為交易對象的原因為「原址續租」，顯示該辦公室已使用一段時間。此筆交易經總經理核決通過，價格參考專業估價機構估價資料訂定。

廣告 廣告

國泰證指出，向國泰人壽取得的不動產使用權資產，將作為經營證券業務的辦公營業場所使用，以支應業務營運需求。

本次交易屬關係人交易，已依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」、「金融控股公司法」及公司內部作業規範辦理，並於今日完成公告程序。

延伸閱讀

出口商拋匯拉抬！新台幣終止連3貶收31.516元

鉅額交易驚喜！台積電漲停價1575元成交10張

股匯齊跌！新台幣收31.526元 創7個半月新低