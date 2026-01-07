國泰航空啟動「同心飛躍八十年」 特別塗裝機為80周年慶揭序幕

2026年，國泰航空宣布展開80周年慶祝活動，象徵著自1946年以來，國泰航空與香港及世界各地的顧客一起走過八十載非凡旅程。

國泰航今年將舉辦一系列以「同心飛躍八十年」為主題的特別慶祝活動和推廣企劃 ，包括６日率先揭幕一架機身塗上特別圖案的空中巴士A350長程客機，為「同心飛躍八十年」周年慶揭開序幕。

塗裝結合了國泰航空經典的「生菜三明治塗裝」亦象徵集團持續的成長與發展。此外，另一架機身塗上「生菜三明治塗裝」的波音747貨機，亦將在未來數週內亮相（如下圖，國泰證券提供）。

國泰航空行政總裁林紹波致辭時表示：「今天不僅是國泰航空的重要里程碑，更是我們與香港一同慶祝『同心飛躍八十年』的時刻。國泰航空一直帶動每個人在人生旅途上一路前行，過去八十年來，國泰航空與香港一同成長，並在風雨中互相扶持。從啟德到赤鱲角機場，無論是出國留學、商務往來、探索世界、與家人團聚，還是在關鍵時刻運送重要物資，國泰航空始終與香港市民並肩前行，共同締造無數難忘旅程與珍貴回憶。

林紹波指出「展望未來，國泰航空投資了超過一千億港元，用於機隊、機艙產品、機場貴賓室和數位創新，繼續提升顧客體驗，務求達至我們的新願景——成為顧客們最喜愛的服務品牌。與此同時，以行動實踐鞏固香港國際航空樞紐地位。在我們員工、顧客和合作夥伴持續的支持與鼓勵下，我深信國泰航空作為香港標誌性的品牌，在未來必定飛得更高、更遠。」

身穿國泰航空經典懷舊制服的空服員，也於活動上特別亮相，向歷代在萬呎高空上提供國泰航空貼心服務的空服員致敬(如上圖，國泰航空提供)。2026年，約1000至2000 名國泰航空空服員及地勤同仁將會於執勤時穿著並展示這些懷舊制服，真實呈現品牌的演變歷程。

