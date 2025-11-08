國泰航空巨型A350飛機模型亮相 ITF旅展 全球航點8折起
【互傳媒／記者 蘇彩娥／台北 報導】2025 ITF台北國際旅展於11月7日至11月10日在台北南港展覽館一館盛大登場。國泰航空今年以「Ready to Fly」為主題，於J1016攤位打造沉浸式飛行展示空間，不僅將1:10巨型A350-1000飛機模型搬進展場吸睛登場，更祭出全球75大熱門航點8折起的限時優惠，並結合住宿、選物、AI互動體驗與滿額抽獎活動，邀請旅人一同啟動飛行靈感，展開專屬旅程。
國泰航空特別為此次旅展整合「機票、住宿、購物」三大旅遊面向，推出多重驚喜優惠。旅展期間購買國泰航空機票，即享全球航點最優8折優惠；「國泰會員」再享加碼禮遇——預訂指定航點機票滿TWD20,000（不含稅金與附加費）可再折TWD2,000，歐美及紐澳指定航點亦提供商務艙升等優惠，加價TWD8,000起即可升等，暢享貴賓室與舒適旅程。
住宿方面，透過Cathay Holidays預訂飯店，即享里數三倍送與亞太區指定飯店8折起。國泰會員更能使用「里數＋現金」靈活兌換住宿與當地行程，打造專屬的旅遊節奏。
旅展現場同樣精彩可期！國泰航空攜手Cathay Shop帶來多款質感選物，包括深受飛行迷喜愛的「國泰航空波音777-300ER拼圖」、「飛機盲盒全套組」等限定商品，現場購買指定商品享9折優惠，消費滿TWD30即可累積1「亞洲萬里通」里數，讓旅客邊購物邊集里數。
為打造沉浸式品牌體驗，今年更首度引入「一拍即飛 AI拍照體驗」，民眾只要追蹤「國泰航空」與「亞洲萬里通」官方Facebook，即可體驗拍攝Q版環遊世界打卡照。旅人可選擇貴賓室、客艙、機場等「國泰系列場景」，或倫敦、紐約、香港、東京等「城市系列背景」，留下專屬旅程的歡樂瞬間。
國泰航空更推出「滿額三重奏抽獎活動」，現場購票與購物皆能中獎：
• 第一重：消費滿TWD15,000即可參加「抽抽樂」，人人有獎，最大獎為「萬元機票折抵金」；
• 第二重：消費滿TWD30,000並購買商務艙機票，即贈「修麗可過夜包」；
• 第三重：購買台北／高雄至香港航線機票，即贈限量「精美電腦包」。
此外，「國泰會員」於現場累積里數，還能再獲得「國泰航空小燈磁鐵」，讓旅人收穫滿滿、驚喜不斷。
其他人也在看
星宇航空穿越未來之門 亮相ITF台北國際旅展 A350-1000模型首發亮相 引爆收藏熱潮 COSMILE會員獨享優惠 聯名卡好禮、小舖驚喜、星願盒抽獎齊發
星宇航空以「穿越未來之門，啟航無限可能」為主題，今（7）日起於ITF台北國際旅展盛大登場！Yahoo奇摩新聞訊息快遞 ・ 11 小時前
台北國際旅展 文化部打造「北回博物島」（1） (圖)
ITF台北國際旅展7日起在南港展覽館一館登場，文化部以「北回博物島」為主題，推出「海口的百蚵全書」等7條文化主題遊程，展場工作人員進行導覽。中央社 ・ 1 天前
超極限票數！英國央行一票之差擋下降息 暗示12月寬鬆大門已開
英國央行 (英格蘭銀行 / BOE) 周四 (6 日) 在一場極為接近的決策中，以 5 比 4 的票數維持基準利率在 4%，為自去年 8 月以來首次暫停降息腳步。儘管英國通膨仍居七大工業國 (G7) 之冠，央行釋出更強的寬鬆訊號，市場解讀此舉意味著最早鉅亨網 ・ 1 天前
《業績-電零組》德宏10月營收為0.79億元，年增65.59%
【時報-快訊】德宏(5475)10月營收(單位:千元) 項目 10月營收 1-10月營收 114年度 79,330 672,365 113年同期 47,908 436,800 增減金額 31,422 235,565 增減(％) 65.59 53.93時報資訊 ・ 1 天前
【公告】愛山林 2025年10月合併營收5.43億元 年增-69.98%
日期： 2025 年 11 月 07日上市公司：愛山林(2540)單位：仟元 【公告】愛山林 2025年10月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月542,874去年同期1,808,193增減金額-1,265,319增減百分比-69.98本年累計9,994,979去年累計9,310,602增減金額684,377增減百分比7.35中央社財經 ・ 1 天前
ITF旅展業者看好普發1萬效益（1） (圖)
ITF台北國際旅展在南港展覽館一館舉行，展期至10日，業者看好普發現金新台幣1萬元的效益，推出韓國、歐洲等優惠行程，吸引民眾選購。中央社 ・ 1 天前
《業績-電零組》富喬10月營收為5.65億元，年增45.35%
【時報-快訊】富喬(1815)10月營收(單位:千元) 項目 10月營收 1-10月營收 114年度 565,058 4,902,719 113年同期 388,754 3,348,572 增減金額 176,304 1,554,147 增減(％) 45.35 46.41時報資訊 ・ 1 天前
看好普發一萬效益 旅展業者推特惠行程 (圖)
2025 ITF台北國際旅展7日起在台北南港展覽館熱鬧登場，搭上普發現金熱潮，有旅遊業者趁勢推出部分萬元有找的出國行程搶商機。圖為民眾在看業者的限量優惠。中央社 ・ 1 天前
ITF台北國際旅展登場（2） (圖)
2025 ITF台北國際旅展7日起在台北南港展覽館1館熱到鬧登場，全台超過40家大型旅行社、逾130間飯店餐廳、航空公司及遊樂園等參展，各展區舞台活動皆吸引大批人潮參與搶好康。中央社 ・ 1 天前
台北國際旅展首日人氣旺 (圖)
2025 ITF台北國際旅展7日起在台北南港展覽館盛大開展，首日即吸引許多民眾到場參觀了解，把握機會挑選旅遊優惠。中央社 ・ 1 天前
【公告】富喬 2025年10月合併營收5.65億元 年增45.35%
日期： 2025 年 11 月 07日上櫃公司：富喬(1815)單位：仟元 【公告】富喬 2025年10月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月565,058去年同期388,754增減金額176,304增減百分比45.35本年累計4,902,719去年累計3,348,572增減金額1,554,147增減百分比46.41中央社財經 ・ 1 天前
【韌性迷思2-2】80億韌性電網預算「民代、地方搶列政績」！台電拋解方
丹娜絲颱風橫掃嘉南平原，是120年來首個由嘉義登陸的颱風，重創台電電網系統，電線桿倒了3,499支，追平了2016年莫蘭蒂颱風電桿倒下700多根的紀錄。行政院長卓榮泰一句請台電「評估」全國電纜地下化可行性，結果大家都忽略了「評估」2字太報 ・ 12 小時前
熱門股－富喬 資金卡位財報題材
富喬（1815）6日尾盤大單湧入，收在80元，漲幅4.58％，法人指出，市場資金提前布局財報題材，帶動富喬表現亮眼。富喬前三季累計合併營收43.38億元，營業利益7.33億元，稅後純益4.21億元，每股稅後純益（EPS）0.81元。工商時報 ・ 1 天前
CSP客戶積極拉貨 邁科Q3營收獲利雙創新高
【記者柯安聰台北報導】邁科（6831）公佈第3季營收11.55億元，季增10.92%、年增128.1%，合併稅後淨利1.49億元，每股稅後盈餘2.49元；公司在AI ASIC伺服器散熱產品出貨量大幅成...自立晚報 ・ 16 小時前
聚焦綠色行動！農業部「雙館」齊下 福華250根紙管搭攤位吸睛
擁有超過40年歷史的福華飯店集團，今年以「循環永續」為主題參展，展攤結構以250支回收紙管打造，拱形結構結合燈光與材質層次，展現環保美學的「微型永續建築」，成為展場焦點。據了解，紙管單支最長400公分、寬8.5公分，總寬達3,672公分，總重量約760公斤。業者透露，攤位由...CTWANT ・ 10 小時前
ITF旅展首日！15人親友團揪玩這國家 一眨眼「330萬團費」刷下去了
2025 ITF台北國際旅展今（7）日於台北南港展覽館開展，首日買氣熱絡，各大旅遊與航空業者紛紛開出紅盤。受惠於「普發一萬元」政策與年底出遊旺季，現場人潮爆滿、訂單不斷，不少攤位開展數小時內即傳出破百萬元業績，業者普遍看好整體業績可望年增兩成。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
住宿最貴縣市不在台北！「超紅景點」崩壞現況曝光 她轟賴清德：國旅已進ICU
近年頻有「國旅挺不下去，不如出國」等討論聲，有網友7日在Threads上感嘆，清境變得更醜了，民宿招牌瘋狂破壞景觀，空租、夾娃娃機店、很多很醜的布條，「對不起，是我不好，配不上國旅，誰愛去就去吧」，底下有不少留言「心有戚戚焉」。總統賴清德7日宣布將設立觀光國家隊，並表示「人民有錢有閒了」，要引導到觀光旅遊。對此，立委王鴻薇大酸，在國旅進加護病房後，賴清德這才......風傳媒 ・ 6 小時前
國旅有救了？賴清德宣布組「觀光國家隊」：人民有錢、有閒就會想旅遊
2025 ITF台北國際旅展今（7）日於南港展覽館盛大開幕，總統賴清德出席致詞時宣布，政府將組成「觀光國家隊」，整合行政院、交通部、觀光署與產業界能量，推動台灣觀光轉型升級，朝「2030年觀光產值突破兆元」目標邁進。他強調，觀光是台灣未來重要的經濟支柱，政府將以「觀光立國」為核心戰略，打造具有全球競爭力的無煙囪產業。賴清德指出，去年國內觀光產值已達新台幣8,......風傳媒 ・ 1 天前
直擊／ITF史上規模最大日本館開張！全展區攤位多達1600個 超殺機票、住宿優惠一次看
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導ITF台北國際旅展今（7）日起盛大開幕，今年參展國家、城市數目更創下歷年新高。總統賴清德致詞時細數政府多項措施讓民眾的...FTNN新聞網 ・ 1 天前
政院拍板 4年投入百億拚國旅
國旅市場萎縮，行政院會6日通過「北回之巔旗艦計畫－微笑南灣in台灣計畫」，民國115年至118年將投入100.14億元，以「10個點、2條軸線、1個面」推展國旅觀光發展。閣揆卓榮泰並指示加速推動計畫，117年完成各項亮點建設，形塑具國際吸引力的觀光地標軸線。但業者直言，串聯北回歸線區域的旅遊，交通是最大困難。中時新聞網 ・ 1 天前