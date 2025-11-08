國泰航空巨型A350飛機模型亮相 ITF旅展 全球航點8折起

▲2025 ITF台北國際旅展登場，觀光署「國家風景區旅遊亮點館」打造多元旅遊展示平台。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／台北 報導】2025 ITF台北國際旅展於11月7日至11月10日在台北南港展覽館一館盛大登場。國泰航空今年以「Ready to Fly」為主題，於J1016攤位打造沉浸式飛行展示空間，不僅將1:10巨型A350-1000飛機模型搬進展場吸睛登場，更祭出全球75大熱門航點8折起的限時優惠，並結合住宿、選物、AI互動體驗與滿額抽獎活動，邀請旅人一同啟動飛行靈感，展開專屬旅程。

國泰航空特別為此次旅展整合「機票、住宿、購物」三大旅遊面向，推出多重驚喜優惠。旅展期間購買國泰航空機票，即享全球航點最優8折優惠；「國泰會員」再享加碼禮遇——預訂指定航點機票滿TWD20,000（不含稅金與附加費）可再折TWD2,000，歐美及紐澳指定航點亦提供商務艙升等優惠，加價TWD8,000起即可升等，暢享貴賓室與舒適旅程。

住宿方面，透過Cathay Holidays預訂飯店，即享里數三倍送與亞太區指定飯店8折起。國泰會員更能使用「里數＋現金」靈活兌換住宿與當地行程，打造專屬的旅遊節奏。

旅展現場同樣精彩可期！國泰航空攜手Cathay Shop帶來多款質感選物，包括深受飛行迷喜愛的「國泰航空波音777-300ER拼圖」、「飛機盲盒全套組」等限定商品，現場購買指定商品享9折優惠，消費滿TWD30即可累積1「亞洲萬里通」里數，讓旅客邊購物邊集里數。

為打造沉浸式品牌體驗，今年更首度引入「一拍即飛 AI拍照體驗」，民眾只要追蹤「國泰航空」與「亞洲萬里通」官方Facebook，即可體驗拍攝Q版環遊世界打卡照。旅人可選擇貴賓室、客艙、機場等「國泰系列場景」，或倫敦、紐約、香港、東京等「城市系列背景」，留下專屬旅程的歡樂瞬間。

國泰航空更推出「滿額三重奏抽獎活動」，現場購票與購物皆能中獎：

• 第一重：消費滿TWD15,000即可參加「抽抽樂」，人人有獎，最大獎為「萬元機票折抵金」；

• 第二重：消費滿TWD30,000並購買商務艙機票，即贈「修麗可過夜包」；

• 第三重：購買台北／高雄至香港航線機票，即贈限量「精美電腦包」。

此外，「國泰會員」於現場累積里數，還能再獲得「國泰航空小燈磁鐵」，讓旅人收穫滿滿、驚喜不斷。