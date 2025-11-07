國泰航空旅展登場！1:10巨型飛機模型搬進場，機票8折起、萬元折抵金等你抽
2025 ITF 台北國際旅展於11月7日至10日在南港展覽館登場，國泰航空以「Ready to Fly」為主題參展，攤位打造飛行感十足的展示空間，包含1:10 A350-1000巨型模型，並祭出機票、旅宿與選品多重優惠。
旅展期間購買國泰航空機票，全球75大航點最低8折起；國泰會員訂購指定航點滿2萬元（不含稅金及附加費）可再折2,000元。指定歐美、紐澳航線還可加價8,000元起升等商務艙，自台北、高雄至香港航段即可全程使用機場商務貴賓室，享受從地面到空中的尊榮體驗。
住宿部分，透過Cathay Holidays訂房即可享3倍里數回饋，指定亞太區飯店另有8折起優惠。國泰航空也開放以「里數」或「里數＋現金」兌換全球住宿與當地行程，旅遊規劃更靈活。
現場同步販售Cathay Shop質感選物，包括僅於機上販售的「國泰航空波音 777-300ER 拼圖」與「國泰航空飛機盲盒全套組」等熱門商品，也提供9折優惠及每30元累積1「亞洲萬里通」里數。
國泰航空還推出「滿額三重奏」活動，第一重，凡於展場累積消費滿15,000元，即可參加「抽抽樂」活動一次，人人有獎，最高有機會獲得「萬元機票折抵金」！第二重，消費滿30,000元並購買商務艙機票，即可獲贈修麗可過夜包，讓出行更添儀式感；第三重，購買台北／高雄至香港機票，再享限量贈禮精美電腦包乙份。此外，凡以國泰航空的國泰會員現場累積里數，可再加碼獲得「國泰航空小燈磁鐵」。
此外，攤位設置「一拍即飛」AI拍照牆，追蹤國泰航空與亞洲萬里通FB即可拍攝Q版旅遊合成照，共有貴賓室、機艙、倫敦、東京等場景可選，成為旅展最吸睛亮點。
