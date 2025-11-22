國泰航空最近有點不一樣？榮登2025全球最佳航空公司第三名 公認全球最佳經濟客艙及最佳機上娛樂系統
客運航線網路覆蓋超過全球100個航點的國泰航空，可說是國際旅行的最佳夥伴。2025年，國泰收穫了有航空界奧斯卡之稱的英國航空評價機構Skytrax發表的全球最佳航空公司排行榜第三名，又拿下全球最佳經濟客艙及最佳機上娛樂獎項肯定，可見這2年來國泰航空購買新一代飛機、升級客艙設備及提供創新的數位服務等努力，在飛行常客中已經有了明顯的反饋。下回飛長途機，越來越舒適的國泰班機，肯定是我的首選。
有超過100個國家旅客參與，根據全球旅客滿意度調查結果而來的Skytrax年度全球航空公司評選榜單，過去一年持續提升乘客體驗，投資了逾1000億港元購置新飛機、升級客艙和機場貴賓室並提供數位新服務的國泰航空，成功擠進2025年前三甲，國泰航空行政總裁林紹波坦言：「感謝廣大顧客的鼎力支持，以及同事們上下一心的貢獻。未來我們仍會精益求精，這些奬項將激勵我們繼續努力尋求突破，矢志成為全球其中一個最傑出的服務品牌。」
此外，今年8月起，國泰已經成為全球少數、全機隊每個客艙均配備椅背機上娛樂系統及高速無線網絡的航空公司。國泰的機上娛樂系統是全球首家在機上內容呈獻4K和4K HDR10畫質，並提供亞太區庫存量最大最豐富的機上娛樂庫，每月更新精選影片，從好萊塢新片、亞洲經典電影、 Paramount+、愛奇藝、Disney+節目、獲獎劇集、國泰原創製作，以至最新音樂專輯、播客節目（podcasts）、遊戲等一應俱全。
國泰顧客體驗及設計部總經理羅穎怡指出，這套系統由國泰與Reaktor共同開發，提供簡潔易用的介面，為顧客提供舒適體驗。Reaktor Aero副總裁Michael Holler則說，這套系統在設計過程中充分考慮多年來國泰航空對顧客研究的成果及回饋，並將需求融入設計，配備以顧客為優先考量的功能及與客艙環境相融的創新技術，其中「我的旅程」介面，透過把互動地圖與機上娛樂系統互動介面無縫整合，創造猶如電子遊戲的飛行路徑預覽。此外，乘客可以使用個人的藍芽耳機與座位的4K高解析度螢幕連接，以享受頂級的數位娛樂體驗。
羅穎怡強調：「在整個研發過程中，顧客體驗一直是我們的設計核心。」貼心考慮到使用者體驗的方方面面，難怪能在三年內第二次獲頒「全球最佳機上娛樂」殊榮。近日還在德國設計大獎中的「卓越傳意設計：介面與用戶體驗設計 」組別獲授金獎；在2024紅點設計大獎亦獲得「品牌暨傳達設計大獎：用戶互動體驗」。
紅點設計大獎的「品牌暨傳達設計大獎」是國際著名比賽，旨在表彰在傳達設計方面有傑出成就的品牌。國泰航空波音777-300ER客機經過升級改造後，配備全新推出的爾雅商務艙，顧客可以透過娛樂系統輕觸式螢幕上的互動介面，輕易地調節至預設的放鬆、工作或睡眠模式。此外，座椅控制介面更提供洗手間即時狀態顯示，讓顧客無需離開座位也能查看可供使用的洗手間。這套系統更可兼容不同型號的螢幕，確保高解析度顯示器，即使較舊款的螢幕都能提供優質的使用體驗。
評審團特別讚揚國泰航空機上娛樂系統的一致性及簡易操作，能無縫整合至整體機艙，並有高度的互動性，同時符合現代化、操作容易、使用簡便的嚴格標準，讓顧客的旅程盡可能順暢愉快。
目前在往來香港與倫敦、雪梨及温哥華的指定航班上，都可感受波音777-300ER客機改裝後的爾雅商務客艙、特選經濟客艙及經濟艙的升級體驗，未來也將有更多航線逐步投入服務。
在空中餐食方面，他們與米其林星級餐廳合作，請來法國餐廳Louise及粵菜食府都爹利會館為頭等及商務客艙顧客，打造精緻法式風味及經典粵菜；逸東軒則為特選經濟客艙及經濟客艙設計正宗粵饌，這些精心打造菜單在從香港出發的指定航班中都吃得到。而從香港飛往內地特定航班的商務客艙中，還可嘗到全新的「尋味中華」機上餐膳系列。
而在近年各家航空公司創意百花齊放的飛行安全示範短片上，國泰航空也不落人後，與香港旅遊發展局攜手籌劃。製作團隊在香港多個地點進行拍攝，旅客先置身於富有香港道地飲食特色的大牌檔中聆聽禁煙指引；然後在緊湊的龍舟競賽中觀看穿著救生衣示範；石澳沙灘則化作緊急事故及起飛前安全示範的場景。其他景點包括銅鑼灣購物天堂、西九文化區的戲曲中心、首屈一指的觀光熱點山頂纜車、位於油麻地歷史悠久的天后廟，以及寧謐恬靜的清水灣郊野公園，為顧客帶來身臨其境的視覺體驗。
以往我要飛長途航線，尤其是到一些台灣旅客不常去的國家，就會考慮到香港轉機，航班選擇較多，轉機時間也短。如果考慮預算，自然是買經濟艙，國泰的經濟客艙並非以奢華取勝，而是透過精準掌握「剛好舒服、剛好夠用」的原則，像是不打擾後方乘客的下沉式座椅，多年前就已普及到國泰各航班，或許是在座椅、娛樂、餐飲、服務及環境等各方面，都能做到讓旅客大致滿意的程度，所以成功拿下2025全球「最佳經濟艙」獎項。
如果很在乎搭機品質，那我會建議試試國泰的商務艙，近年他們與強調可持續性環保理念的英國生活品牌Bamford合作，從貴賓室的洗手間到商務艙、頭等艙的個人護理包，都可看到Bamford的蹤影。
因為Bamford的產品種類繁多，甚至還為國泰航空帶來靈感。國泰航空的餐膳及款待設計總監Bernard Mills表示：「我們想效法Bamford的理念，設法將養生概念融入我們整體的款客方針。」
他認為：「與其獨立籌劃個人護理包或毛氈等用品，不如視所有項目為一套整全的系列，將所有設備和體驗更緊密地聯繫起來。首先從商務艙的寢具及夜床服務說起。國泰與Bamford合作研發全新的寢具系列，你將會發現高級紡織品帶來的美妙觸感，包括柔軟的600針全棉床單、枕頭套和羽絨被套。」
「夜床服務提供一系列不同軟硬度的枕頭供乘客選擇，並在枕頭噴上Bamford最暢銷的枕頭噴霧，內含有助安眠的乳香、薰衣草和馬鬱蘭等成分。而特製的JING茗茶有Soothe及Calm兩款，分別具有幫助消化、令人放鬆的功效，睡前喝一杯，身心更平靜舒暢。」他笑著說。
肉眼可見的，國泰航空在過去這一年做了這麼多事，難怪最近搭上國泰班機，總覺得哪裡不一樣了，如果你還沒搭過，趕快安排去香港轉機試試看吧！
國泰航空
★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。
更多鏡週刊報導
試乘報告／國泰航空全新打造香港機場貴賓室 「逸連堂」候機必做三件事
彰化物產旅行4／別只衝大佛！來卦山村「踏印版圖」聽八景祕辛、吃金沙辣醬、住設計旅店
城市嶼浪市集萬人打卡！最強青創80家攤車全在高流 市長DIY香蕉冰沙、馬卡龍超圈粉
其他人也在看
試乘報告／國泰航空全新打造香港機場貴賓室 「逸連堂」候機必做三件事
國泰集團近年投資逾港幣一千億元，提升機隊、客艙產品和數位創新等多個領域的體驗，重塑貴賓室亦是創新計劃的一部分。改裝後在2025年5月先發登場的「逸連堂the Bridge」，位在香港國際機場的便利位置，除了保留常客喜愛的經典元素，又加入一系列新設計，提升乘客的候機體驗，難怪許多旅客就算不搭商務艙，也要用亞洲萬里通里程兌換使用國泰貴賓室，而在全新的the Bridge，一定要做以下三件事，就能讓候機體驗大大加分。鏡週刊Mirror Media ・ 21 小時前
真相只有一個／山下智久鷹姿降落我願意 劉以豪大秀舞姿給甲上
日本男星山下智久睽違14年再次來台舉辦粉絲見面會，吸引超過700名粉絲熱情接機，現場年齡應該平均40+吧…（逃～）已屆不惑之年的山下智久，感性表示40歲是里程碑，所以想跟大家親自見面。他分享一個冷知識，老鷹到40歲時會暫時飛不起來，得用嘴巴把羽毛拔下來獲得重生，如果中途放棄就永遠飛不起來，「我想再鼓起幹勁，努力10、20年，繼續在天空飛翔。」小編聽了都濕了…眼眶。不過求證AI，老鷹不會醬做餒，山P 484被長輩文洗腦了？鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前
真相只有一個／河智媛躁咖女孩有練過 張軒睿汁男而上太汗顏
韓籍啦啦隊員、「樂天三本柱」河智媛、禹洙漢、廉世彬，為貓將壽司擔任一日店長，化身俏廚娘洗手作羹湯。只見河智媛手起刀落，鮭魚切得煞有其事，她透露，自己從高中就開始打工，三明治店、烤肉店、韓式炸雞店都待過，對廚房熟門熟路。那有為異性做過飯嗎？河智媛甜甜地說：「年代實在太久遠，根本都忘記了啦！（笑）（亮出手上的刀）」OK，這題pass。畢竟賺錢有數，生命愛顧。小編先收麥下班了。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前
新北毒蟲街頭揮鐵棍隨機砸人 三重6旬夫妻散步遭狠擊頭部重創
新北市三重區一對六旬夫妻今（22日）上午散步途中，突然遭陌生男子手持鐵棍追打，雙雙頭部受傷倒地。警方即刻出動，在附近巷內逮捕45歲顏姓男子，並在其機車查出疑似安非他命，懷疑他吸毒後精神失常才動手，全案已依傷害及毒品罪偵辦。鏡報 ・ 22 小時前
飛機左引擎捲「飄來塑膠袋」 華航：第一時間關發動機、無飛安疑慮
昨（21）天傍晚接近5點，桃園機場有民眾目擊一架華航班機的左側引擎捲入異物，引發飛安疑慮。華航證實航機在後推地面作業時，忽然飄來塑膠袋，並捲入發動機，第一時間檢測完後已順利啟程，沒有飛安問題。引擎捲塑台視新聞網 ・ 1 天前
陸客消失「東京池袋空無一人」？ 旅遊達人笑揭真相
（記者洪承恩／綜合報導）在中日關係升溫、陸客赴日旅遊急速縮減的背景下，日前一張「池袋站西口空無一人」的照片在社 […]引新聞 ・ 23 小時前
日本住宿悄悄降價！旅客狂「取消重訂」 林氏璧點名3大地區：這價錢有夠甜
[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導近期不少準備赴日旅遊的民眾發現，原本訂好的飯店價格竟悄悄下滑，甚至便宜到讓人忍不住「立刻取消重訂」。對此，旅日...FTNN新聞網 ・ 1 天前
疑氣候異常! 苗栗通霄"蒜香藤"三度盛開 遊客搶拍
中部中心/邱俊超 苗栗報導苗栗通霄鎮馬家庄的蒜香藤，以往每年只會盛開兩次，今年疑似受到氣候影響，7月份時已經二度開花，近期進入正常花期，蒜香藤大約盛開五成，已經是今年第三度開花，花團錦簇美景，宛如紫色瀑布，吸引不少遊客朝聖。民視 ・ 1 天前
2025全球航空排名出爐 台灣排名全面領先韓中港
2025全球航空排名出爐 台灣排名全面領先韓中港EBC東森新聞 ・ 1 天前
對自己好一點 到嘉義阿里山來趟微奢年終假期
【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】一年將盡，是時候給自己一點獎勵！結束一整年的忙碌，最值得的犒賞不一定要遠行，也許台灣好報 ・ 1 天前
日本住宿降價？旅遊達人點名東京3處現降幅
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗近期「台灣有事」發言，引發中日兩國關係緊張，中國外交部呼籲公民暫時避免前往日本旅遊，讓旅客紛紛退定行程，連帶讓日本旅遊「變便宜」。日本旅遊達人林氏璧表示，東京...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
深夜難辨小細節 警出手讓黑箱烏龍變暖心佳話
【記者 鄭瑞芳／台中 報導】臺中一名劉姓女子日前旅遊返臺，準備開箱旅遊戰利品時才驚覺拿錯行李箱，趕回客運終點站台灣好報 ・ 1 天前
三芝遊客中心耗資1700萬淪「空館」 鄭宇恩籲新北市府結合地方創生
CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導 新北市三芝遊客中心作為展示李登輝、杜聰明等三芝名人生平的重要場館，原本具有獨特文化魅力，然而耗資千萬元整修中心後，觀光人次卻不升反降，園區淪為閒置的「空館」。新北市議員鄭宇恩對此強烈指出，作為三芝重要觀光門戶，遊客中心不僅浪費公帑，更阻礙地方發展；她於議會質詢時呼籲市府，應主動洽北觀處研議，結合三芝地方創生與青年返鄉...匯流新聞網 ・ 1 天前
沐心泉農場黃金楓白雪木花季來了 花季時間、入園門票、交通資訊一次看！
2025沐心泉農場黃金楓白雪木季要來了！每年11月至12月這段期間，沐心泉農場內的黃金楓與白雪木同時綻放，形成黃金楓隧道和遍布白雪的景觀步道，宛如冬季的童話世界，非常夢幻。花季時間會因天氣略有影響，建議提前規劃行程，並留意農場的最新花況資訊。Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 天前
獨家》錯愕！ 華信班機飛金門「突折返」 機長廣播：訊號異常
21號下午，華信航空一架從松山飛往金門的班機，在飛行半個小時左右，機長突然廣播「飛機訊號異常」必須折返松山機場，導致旅客行程大亂，雖然航空公司第一時間送上餐點慰問，但由於機上許多乘客，都是預計從金門搭乘小三通到廈門旅遊，除了船票可以退費之外，旅館以及其他行程都只能自行認賠。 #華信航空#折返#訊號異常東森新聞影音 ・ 1 天前
新北3賞花秘境 「蒜香藤」綻夢幻紫瀑
記者李佩玲／綜合報導 近期正值「蒜香藤」盛開的季節，新北市政府景觀處精選泰山區楓樹河濱公園、鶯歌區永吉公園，以及三重區二二八和平公園等3大私房賞花秘境，這些地青年日報 ・ 1 天前
屏東四重溪溫泉季 展開
屏東四重溪溫泉季於前（二十一）晚正式點亮登場，連續一百零一天打造全台最長的冬季溫泉慶典；縣長周春米邀請全台民眾利用冬季旅遊時節走進恆春半島，享受暖心的溫泉、特色美食與光影藝術，讓旅行成為最療癒的冬季儀式感。屏東四重溪溫泉季從十一月二十一日起至明年三月一日展開，串聯牡丹鄉、車城鄉及恆春鎮等地觀光能量的重要節點，希望讓旅客來到四重溪溫泉季，不只泡溫泉，還能感受到南國冬季限定的浪漫氛圍。該活動開幕首夜吸引國內、外遊客湧入四重溪，從午後至夜間人潮不歇，恆春半島十組表演團隊，匯聚百人在溫泉老街熱力開走、開幕大秀「看見台灣」由Focasa馬戲團迎風演出，壓軸煙火秀點亮夜空，宣告今年溫泉季啟動。周春米表示，本次以「星空泡湯祭」為主題，除了溫泉公園主燈區、旭海溫泉副燈區外，更邀請五組藝術 ...台灣新生報 ・ 16 小時前
台灣好行樂遊竹縣套票開賣 鼓勵民眾以更低碳、便捷的方式暢遊竹縣
【互傳媒／記者 宋旭志／新竹 報導】新竹縣政府今(21日)推出全新四款「台灣好行樂遊竹縣套票」，最低 99 元互傳媒 ・ 1 天前
天成飯店集團推出「蝶谷城堡」雙館專案話題爆紅 花蓮最夢幻新路線 住城堡、泡森林 一趟旅行收集雙湯奢華
【記者羅伯特/綜合報導】花蓮旅遊再升級。天成飯店集團今年秋冬端出一條超人氣的新玩法，將瑞穗天合國際觀光酒店的歐 […]民眾日報 ・ 22 小時前
泡湯免開車 花蓮溫泉季推「週末免費接駁車＋專車遊程」帶你輕鬆走
冬天的花蓮，是湯煙裊裊、山林相伴的好地方。今年「二0二五花蓮溫泉季」，花蓮縣政府以最貼心的方式邀請旅客輕鬆啟程：不用開車、不必找路，就能盡情享受泡湯、美食與冬日美景。本次太平洋溫泉季推出「週末免費接駁車」與「花蓮溫泉專車」兩大服務，旅客可選擇搭乘接駁車自行安排行程（見圖），或直接預約溫泉專車一日遊、二日遊行程，輕鬆開啟一段暖心的冬季旅程。免費接駁車服務將於太平洋溫泉季活動期間行駛，自一一四年十一月二十二日至十二月二十一日止，每週六、日運行，共十天。旅客可於瑞穗車站直接搭乘，沿途停靠元湯溫泉、虎爺溫泉、瑞穗溫泉公園、瑞穗天合國際觀光酒店、瑞穗牧場、鎮民廣場、玉里火車站，最終抵達安通溫泉區。每日安排六班次往返，服務時段自下午1點起一路運行至夜間九點二十分，無論是安排白天暖湯或 ...台灣新生報 ・ 1 天前