國泰航空最近有點不一樣？榮登2025全球最佳航空公司第三名 公認全球最佳經濟客艙及最佳機上娛樂系統

國泰航空近年投資近一千億港元，購買新一代飛機、升級客艙設備、提供創新的數位服務，在飛行常客中已經有了明顯的反饋。（國泰航空提供）

客運航線網路覆蓋超過全球100個航點的國泰航空，可說是國際旅行的最佳夥伴。2025年，國泰收穫了有航空界奧斯卡之稱的英國航空評價機構Skytrax發表的全球最佳航空公司排行榜第三名，又拿下全球最佳經濟客艙及最佳機上娛樂獎項肯定，可見這2年來國泰航空購買新一代飛機、升級客艙設備及提供創新的數位服務等努力，在飛行常客中已經有了明顯的反饋。下回飛長途機，越來越舒適的國泰班機，肯定是我的首選。

有超過100個國家旅客參與，根據全球旅客滿意度調查結果而來的Skytrax年度全球航空公司評選榜單，過去一年持續提升乘客體驗，投資了逾1000億港元購置新飛機、升級客艙和機場貴賓室並提供數位新服務的國泰航空，成功擠進2025年前三甲，國泰航空行政總裁林紹波坦言：「感謝廣大顧客的鼎力支持，以及同事們上下一心的貢獻。未來我們仍會精益求精，這些奬項將激勵我們繼續努力尋求突破，矢志成為全球其中一個最傑出的服務品牌。」

此外，今年8月起，國泰已經成為全球少數、全機隊每個客艙均配備椅背機上娛樂系統及高速無線網絡的航空公司。國泰的機上娛樂系統是全球首家在機上內容呈獻4K和4K HDR10畫質，並提供亞太區庫存量最大最豐富的機上娛樂庫，每月更新精選影片，從好萊塢新片、亞洲經典電影、 Paramount+、愛奇藝、Disney+節目、獲獎劇集、國泰原創製作，以至最新音樂專輯、播客節目（podcasts）、遊戲等一應俱全。

國泰的全機隊每個客艙，均已配備椅背機上娛樂系統。（國泰航空提供）

國泰航空的機上娛樂系統設計以設想周到、以人為本、力求創新為核心理念，提供簡潔易用的介面， 為顧客提供舒適體驗。（國泰航空提供）

國泰顧客體驗及設計部總經理羅穎怡指出，這套系統由國泰與Reaktor共同開發，提供簡潔易用的介面，為顧客提供舒適體驗。Reaktor Aero副總裁Michael Holler則說，這套系統在設計過程中充分考慮多年來國泰航空對顧客研究的成果及回饋，並將需求融入設計，配備以顧客為優先考量的功能及與客艙環境相融的創新技術，其中「我的旅程」介面，透過把互動地圖與機上娛樂系統互動介面無縫整合，創造猶如電子遊戲的飛行路徑預覽。此外，乘客可以使用個人的藍芽耳機與座位的4K高解析度螢幕連接，以享受頂級的數位娛樂體驗。

羅穎怡強調：「在整個研發過程中，顧客體驗一直是我們的設計核心。」貼心考慮到使用者體驗的方方面面，難怪能在三年內第二次獲頒「全球最佳機上娛樂」殊榮。近日還在德國設計大獎中的「卓越傳意設計：介面與用戶體驗設計 」組別獲授金獎；在2024紅點設計大獎亦獲得「品牌暨傳達設計大獎：用戶互動體驗」。

國泰航空榮獲德國設計大獎「卓越傳意設計：介面與用戶體驗設計 」金獎，頒獎典禮在德國法蘭克福舉行。（國泰航空提供）

紅點設計大獎的「品牌暨傳達設計大獎」是國際著名比賽，旨在表彰在傳達設計方面有傑出成就的品牌。國泰航空波音777-300ER客機經過升級改造後，配備全新推出的爾雅商務艙，顧客可以透過娛樂系統輕觸式螢幕上的互動介面，輕易地調節至預設的放鬆、工作或睡眠模式。此外，座椅控制介面更提供洗手間即時狀態顯示，讓顧客無需離開座位也能查看可供使用的洗手間。這套系統更可兼容不同型號的螢幕，確保高解析度顯示器，即使較舊款的螢幕都能提供優質的使用體驗。

評審團特別讚揚國泰航空機上娛樂系統的一致性及簡易操作，能無縫整合至整體機艙，並有高度的互動性，同時符合現代化、操作容易、使用簡便的嚴格標準，讓顧客的旅程盡可能順暢愉快。

目前在往來香港與倫敦、雪梨及温哥華的指定航班上，都可感受波音777-300ER客機改裝後的爾雅商務客艙、特選經濟客艙及經濟艙的升級體驗，未來也將有更多航線逐步投入服務。

國泰航空的機上娛樂系統榮獲兩項權威設計奬項：德國設計大獎及紅點設計大獎肯定。（國泰航空提供）

在空中餐食方面，他們與米其林星級餐廳合作，請來法國餐廳Louise及粵菜食府都爹利會館為頭等及商務客艙顧客，打造精緻法式風味及經典粵菜；逸東軒則為特選經濟客艙及經濟客艙設計正宗粵饌，這些精心打造菜單在從香港出發的指定航班中都吃得到。而從香港飛往內地特定航班的商務客艙中，還可嘗到全新的「尋味中華」機上餐膳系列。

國泰航空的機上娛樂系統榮獲兩項權威設計奬項：德國設計大獎及紅點設計大獎肯定。（國泰航空提供）

國泰航空邀請香港的逸東軒，為特選經濟客艙及經濟客艙設計正宗粵菜餐食。（國泰航空提供）

在飛機上也喝得到國泰航空專為3萬5千尺高空釀製的手工淡啤酒 「Betsybeer」。（國泰航空提供

而在近年各家航空公司創意百花齊放的飛行安全示範短片上，國泰航空也不落人後，與香港旅遊發展局攜手籌劃。製作團隊在香港多個地點進行拍攝，旅客先置身於富有香港道地飲食特色的大牌檔中聆聽禁煙指引；然後在緊湊的龍舟競賽中觀看穿著救生衣示範；石澳沙灘則化作緊急事故及起飛前安全示範的場景。其他景點包括銅鑼灣購物天堂、西九文化區的戲曲中心、首屈一指的觀光熱點山頂纜車、位於油麻地歷史悠久的天后廟，以及寧謐恬靜的清水灣郊野公園，為顧客帶來身臨其境的視覺體驗。

國泰航空與香港旅發局合作，攜手推出飛行安全示範短片，展現香港澎湃活力。（國泰航空提供）

以往我要飛長途航線，尤其是到一些台灣旅客不常去的國家，就會考慮到香港轉機，航班選擇較多，轉機時間也短。如果考慮預算，自然是買經濟艙，國泰的經濟客艙並非以奢華取勝，而是透過精準掌握「剛好舒服、剛好夠用」的原則，像是不打擾後方乘客的下沉式座椅，多年前就已普及到國泰各航班，或許是在座椅、娛樂、餐飲、服務及環境等各方面，都能做到讓旅客大致滿意的程度，所以成功拿下2025全球「最佳經濟艙」獎項。

國泰的經濟客艙並非以奢華取勝，而是透過精準掌握「剛好舒服、剛好夠用」的原則設計。（國泰航空提供）

想在飛機上打開電腦，也有足夠空間。（國泰航空提供）

特選經濟客艙的靠枕特別舒適。（國泰航空提供）

如果很在乎搭機品質，那我會建議試試國泰的商務艙，近年他們與強調可持續性環保理念的英國生活品牌Bamford合作，從貴賓室的洗手間到商務艙、頭等艙的個人護理包，都可看到Bamford的蹤影。

國泰航空的商務艙座位呈魚骨式排列，保障客人的隱私度。（國泰航空提供）

國泰航空與英國生活品牌Bamford合作，商務艙提供的個人護理包讓乘客愛不釋手。（國泰航空提供）

因為Bamford的產品種類繁多，甚至還為國泰航空帶來靈感。國泰航空的餐膳及款待設計總監Bernard Mills表示：「我們想效法Bamford的理念，設法將養生概念融入我們整體的款客方針。」

他認為：「與其獨立籌劃個人護理包或毛氈等用品，不如視所有項目為一套整全的系列，將所有設備和體驗更緊密地聯繫起來。首先從商務艙的寢具及夜床服務說起。國泰與Bamford合作研發全新的寢具系列，你將會發現高級紡織品帶來的美妙觸感，包括柔軟的600針全棉床單、枕頭套和羽絨被套。」

「夜床服務提供一系列不同軟硬度的枕頭供乘客選擇，並在枕頭噴上Bamford最暢銷的枕頭噴霧，內含有助安眠的乳香、薰衣草和馬鬱蘭等成分。而特製的JING茗茶有Soothe及Calm兩款，分別具有幫助消化、令人放鬆的功效，睡前喝一杯，身心更平靜舒暢。」他笑著說。

國泰航空與Bamford合作的600針全棉寢具，對機上用品來說已是最高規格，當中採用的棉花更是來自可持續的環保來源。（國泰航空提供）

肉眼可見的，國泰航空在過去這一年做了這麼多事，難怪最近搭上國泰班機，總覺得哪裡不一樣了，如果你還沒搭過，趕快安排去香港轉機試試看吧！

如果預算許可，國泰航空全新推出的爾雅商務艙頗值得一試。（國泰航空提供）

因為航線夠密集，搭國泰航空的經濟艙飛往世界各地也是CP值很高的選擇。（國泰航空提供）

國泰航空

