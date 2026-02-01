國泰航空班機起飛後「發動機漏油」 緊急返航影響200名乘客

國泰航空CX449班機起飛後因發動機壓力異常返航，影響約200名乘客。（示意圖／達志／美聯社）

國泰航空一架由高雄飛往香港的CX449班機，今（1）日上午7時許起飛後不久，因1號發動機壓力不足緊急返航，班機平安降落小港機場，所幸無人傷亡，約200名乘客行程受到影響。

據了解，國泰航空CX449班機、機型A321neo，原定由高雄小港機場飛往香港，機上載有約200名乘客。今日上午7時45分班機起飛後不久，因1號發動機壓力不足，機師依程序決定緊急返航，並於上午8時49分間，安全降落小港機場。

高雄國際航空站表示，經確認為1號發動機故障、滑油外洩，導致發動機壓力不足，因此機師依規定落地最近機場，預估需要2小時清理滑油及檢查。

國泰航空表示，已協助機上乘客轉搭其他航班前往香港，航機則暫時停留在小港機場，進一步進行檢修與確認。

