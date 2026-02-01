國泰航空飛香港班機漏油！起飛1小時急返航 200名旅客受影響

國泰航空資料照。路透社



國泰航空一架載有200名旅客的班機，今日（2/1）上午從高雄小港機場飛往香港途中，因1號發動機出現壓力不足狀況，機長依規定緊急返航降落高雄小港機場。機務人員初步檢查後發現，發動機漏油導致壓力顯示異常，預估需2小時進行清理及檢查作業。

據了解，該架班機為國泰航空CX449航班，機型為空中巴士A321neo，原定今日上午7時45分由高雄飛往香港，不料飛機起飛後不久，機組人員就發現1號發動機壓力數值異常，駕駛員於是按標準作業程序，決定緊急返航，並於上午8時49分安全降落於小港機場第31號停機坪。

廣告 廣告

機務人員隨即進行檢查，初步確認異常原因為發動機漏滑油，造成壓力不足的警示訊號出現，經初步評估約需2小時的時間，才能完成滑油清理與相關系統檢查。

國泰航空事後回報，已安排機上所有旅客下機，並將他們簽轉至其他航班繼續行程。至於出事的航機則暫時留在高雄小港機場，等候進一步詳細檢查與維修作業。

更多太報報導

嘉南羊乳「行銷公司代操」掀爭議 羊編回歸稱加薪…網揪3大疑點：早該跳槽

1300萬勞工注意！勞退金5大變革上路 月領、一次領設「猶豫期」

2/3尾牙拜土地公「最佳求財時機、流程」一次看！發財金這樣放威力更強