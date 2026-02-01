國泰航空高雄飛香港班機漏油！起飛1小時後緊急返航
一架載有200名旅客的國泰航空班機，今（1）日上午從高雄小港機場飛往香港途中，因1號發動機出現壓力不足狀況，機長依規定緊急返航降落高雄小港機場。機務人員初步檢查後發現，發動機漏油導致壓力顯示異常，預估需2小時進行清理及檢查作業。
出事班機為國泰航空CX449航班，機型為空中巴士A321neo，原定於上午7時45分從高雄飛往香港。飛機在起飛後不久，機組人員發現1號發動機壓力數值異常，駕駛員立即按照標準作業程序，決定返回高雄小港機場降落。
上午8時49分，該架客機安全降落於小港機場第31號停機坪。機務人員隨即進行檢查，確認異常原因為發動機漏滑油，造成壓力不足的警示訊號出現。根據初步評估，維修團隊需要約2小時的時間，完成滑油清理與相關系統檢查。
國泰航空事後回報，已安排機上所有旅客下機，並將他們簽轉至其他航班繼續行程。至於出事的航機，則暫時停留在高雄小港機場，等候進一步的詳細檢查與維修作業。
