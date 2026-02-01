國泰航空高雄飛香港航班起飛後折返 業者：安排旅客轉乘
國泰航空今天（1日）一架從高雄飛往香港的班機，因技術原因於起飛後折返高雄機場。國泰航空表示，按既定程序檢查後，已安排乘客下機，協助轉乘其他由高雄出發的國泰航班前往目的地，並提供點心或餐券，調派較大機型加強疏運。國泰航空強調，所有決定以安全為首要考量，對於造成顧客不便表達誠摯歉意。
國泰航空從高雄飛往香港航班傳出發動機漏油，導致壓力顯示異常。國泰航空向媒體說明，今天由高雄飛往香港的CX449航班，因技術原因，於起飛後折返高雄機場。
國泰航空表示，航班按既定程序進行檢查後，已安排乘客下機，協助轉乘其他由高雄出發的國泰航班前往目的地，為協助受影響旅客，已提供點心或餐券，並調派較大機型加強疏運，盡力降低對旅客行程的影響。
國泰航空強調，所有決定均以安全為首要考慮，謹就事件為受影響的顧客帶來不便致以誠摯歉意，感謝顧客的理解與體諒。
