南部中心／綜合報導

國泰航空CX449，1日上午7點45分起飛後，卻又緊急返航，原因是機械因素漏滑油，乘客說，當時有聽見發動機異常聲響，約10幾分鐘後就緊急折返，還好順利降落，飛機上200位乘客都平安。





一架航班預計飛往香港卻在起飛後返航，原因是漏滑油。（圖／高雄機場航空器資訊交流fb）民眾拍下，一架國泰航空的飛機，才剛起飛不久，又緊急返回高雄小港機場，到底發生什麼事情？旅客說，飛機起飛時，就發生異常聲響，讓機上旅客一度相當緊張。乘客林先生：「應該就是飛機在上升的時候，就有奇怪的聲響，飛出去之後它的聲響還是持續的，大概過了10到15分鐘的時候，機長馬上廣播要返航，他說飛機可能有一些安全上的問題，降落之前又，很像發動機的聲音又很大聲震動這樣。」

國泰航空"高雄飛香港"客機漏油 緊急返航200乘客均安

消防車也到場待命，乘客一度緊張。（圖／高雄機場航空器資訊交流fb）國泰航空CX449航班，1號上午7點45分起飛，預計從高雄飛往香港，卻突然返航，根據了解，當時飛機上共有200名乘客，而經機務確認，是機械因素漏滑油，導致壓力不足顯示異常。乘客林先生：「誤點大概六個小時吧，因為他們還要票務這些還要處理，所以他們有延後起飛。」旅客依序下機，相關人員清理滑油及檢查，飛機也進行維修，國泰航空事後以文字說明，已安排乘客下機，並協助轉乘其他由高雄出發的國泰航班前往目的地，就事件為受影響的顧客帶來不便致以誠摯歉意，並感謝顧客的理解與體諒，而機上181名旅客已經改搭CX423在下午兩點32分起飛，剩下的旅客也都改到其他航班。

