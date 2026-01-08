國泰蔡宗翰練兵有成 永聯物流引星國凱德資金搶亞太商機

台灣物流地產開發龍頭永聯物流開發（ALP）今（8）日宣布重大戰略結盟，獲得全球資產管理巨擘、新加坡凱德投資（CapitaLand Investment, CLI）的策略性資本挹注。這樁交易不僅讓凱德投資正式成為永聯的策略股東，更象徵台灣獨創的「OMEGA」智慧物流基礎設施模式，已成功通過國際資本市場的嚴格檢驗，準備藉由外資助攻，加速在亞太區攻城略地。

神秘推手曝光：國泰小王子蔡宗翰的精準布局

在簽約現場，除了永聯執行長張建泰，永聯共同創辦人蔡宗翰更是全場焦點，身為國泰金控第三代接班人、國泰世華銀行副董事長，蔡宗翰向來行事低調，但他正是永聯物流開發背後最關鍵的靈魂人物。

廣告 廣告

早在2014年，蔡宗翰便看準電子商務與現代化物流缺口，主導國泰人壽與永聯結盟，透過「國泰人壽出資買地蓋倉、永聯負責專業營運」的獨特模式，國壽得以活化旗下閒置土地並獲取穩定租金收益，永聯則獲得全台最大地主數百億元的銀彈奧援，迅速在全台布建「物流共和國」據點；有了國泰集團這座靠山打下的穩固江山，如今永聯再引進新加坡凱德投資，等於是有「本土金融霸主」、「國際資產巨頭」的雙重加持，戰略地位不可同日而語。

強強聯手：資金與技術的完美互補

這項投資並非雙方首次接觸，早在2022年，永聯便與凱德投資攜手成立「凱德東南亞物流基金」（CSLF），布局東南亞市場，此次凱德投資進一步入股，被視為雙方合作關係的「升級版」。

凱德投資看中的，正是永聯在智慧物流營運與自動化技術上的「硬實力」。凱德投資東南亞區域首席執行官吳玉賢指出，亞太地區物流市場預計在2024至2030年間將達到15.2％的年複合成長率，透過入股永聯，凱德能將其擅長的基金管理與資金募集優勢，結合永聯的自動化專業，不僅鞏固亞太市場，更將目光放眼至美國市場的成長機會。

輸出「台灣模式」：OMEGA系統將遍地開花

永聯物流開發執行長張建泰表示，永聯的優勢在於從地產規劃、自動化到資產管理的全方位能力。其核心武器「OMEGA」智慧物流基礎設施，主打標準化與模組化，能協助企業快速部署。以2024年5月啟用的「OMEGA 2 楊梅園區」為例，即便面對2025年雙11期間翻倍的訂單量，仍維持極高的訂單準確度，成功驗證了此模式的抗壓性與效率。

在國際資金挹注下，永聯將加速海外擴張。目前CSLF旗下的關鍵計畫，包括預計2026年中完工的泰國最大獨立式倉儲設施，以及位於新加坡的自動化物流設施，未來更計畫將戰線拓展至日本，逐步建構涵蓋東協與大亞洲區的智慧物流網絡。