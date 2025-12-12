國泰證券展望2026：長期布局AI產業鏈與電力基建 「這國」最具成長動能

國泰證券預期明年全球經濟有望重返擴張，建議應以長期策略關注AI產業鏈、電力基礎設施等趨勢，並留意日本市場的成長動能。（圖片來源／國泰世華）

2025年即將進入尾聲，國泰證券預期，隨著中美貿易緩和、政策利多與AI 應用提升生產力，全球投資環境將更具韌性，明（2026）年經濟有望重返擴張軌道。儘管需警惕高物價與勞動市場風險，國泰證券建議投資人可鎖定AI 產業鏈及電力基礎設施 等長期趨勢產業，以提升資產抗震度。

在區域市場方面，中、港、日市場被賦予正向看法，其中日本因企業獲利、薪資調漲和政府改革，被視為2026年最具延續性成長動能的區域；債券市場方面，在市場對利率預期轉趨正向的背景下，建議留意科技、金融、公用事業等基本面穩健且票息吸引力的公司債。

AI產業、電力基建可長期關注，日本成2026成長最強動能

全球市場氛圍隨著中美貿易緊張關係持續緩和，企業與消費市場的觀望情緒減輕，又有減稅、降息與監管鬆綁政策陸續推進，再加上AI應用帶動生產效率提升，皆有望釋放企業獲利與投資力道。

國泰證券預期，整體投資環境較過去兩年更具韌性，展望2026年，全球經濟有望重返擴張軌道；但要留意高物價、勞動市場惡化風險，仍是未來市場動盪的最大隱憂，建議可關注AI產業鏈、電力基礎設施等長期趨勢產業，提升資產組合的抗震度。

觀察個別市場表現，國泰證券分析，12月美國、歐洲市場，雖受企業裁員、消費信心回落影響，但基本面仍具支撐力，維持中立看法；至於中、港、日本市場因有相對強勢的投資機會，皆抱持正向看法，尤其日本市場，更被視為2026年最具延續性成長動能的區域。

國泰證券分析，日本企業獲利大幅提升，薪資調漲帶動內需，加上新任政府改革持續推動，使經濟結構更穩健，且日本央行多次強調升息循環仍未結束，為加速回歸貨幣政策正常化，2026年起擬逐步縮減原先購入ETF規模，搭配新版日本小額投資免稅制度（NISA 2.0）釋出的逾10兆日圓投資活水，皆有助提高市場長期買盤穩定度。

債市看好度延續至明年，鎖定穩健票息公司債提升收益

債券市場方面，國泰證券分析，隨著美國公債指數今年前11個月累計報酬約6%，全年有望刷新2020年以來最佳紀錄，象徵市場對利率走向、信用風險的預期轉趨於正向展望。

就個別產業觀察，國泰證券表示，今年初以來，銀行、醫療保健、公用事業等產業的債券價格報酬表現領先，預期明年金融債供給量維持低檔，使利差維持相對穩定，金融體質健全的銀行與保險企業將持續受惠。

另外，大型科技企業資本支出雖大幅增加，但多數可由強勁現金流支應，對信用等級影響有限。國泰證分析，整體而言，建議投資人可留意科技、金融、公用事業等基本面穩健，且票息具吸引力的公司債，透過分散布局提升組合收益表現。

隨著全球經濟逐步脫離高通膨、政策不確定性高的階段，2026年投資環境正朝向更明確與健康的循環前進。國泰證券提醒，面對區域市場分歧加大、AI科技快速演進，以及企業資本支出重整等變化，建議投資人以長期策略、多元視角進行布局，並即時洞察市場動態，方能在2026年迎接更具韌性的投資環境。

