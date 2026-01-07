國泰證大降美股複委託手續費至0.08％ 不限金額、無低消限制！

海外股市投資人福音！國泰證回應客戶心聲，近期全面調降複委託美股交易手續費至0.08％，此次優惠自即日起至12月31日止，涵蓋個股、碎股及定期定額投資，讓不同類型的投資策略都能享受超低費率。

國泰證的美股複委託買賣手續費，原本是0.1％，這次一口氣降至0.08%，且無低消限制，無論交易金額大小，包括定期定股，讓投資人都能以市場最具競爭力的費率進行操作。

ETF交易手續費不變，仍採簡單透明的計價方式，每筆僅需3美元，投資人能以清晰的成本結構進行全球資產配置。

針對長期投資族群，定期定額方案最低也只需10美元即可啟動，手續費均一價0.1美元，若是前述的定期定股，則降價為0.08％，為小額投資人提供靈活且經濟的選擇。

國泰證此次調降政策專注美股市場，凸顯美股在國人複委託交易中占比高達近8成，對投資人來說，會最有感，眼尖網友也立刻發現，並在Threads發文分享好康。

日前，永豐金證券也悄悄祭出美股手續費優惠，自1月1日起，只要當月交易金額在5萬美元以下，手續費率降至0.08％，相較原本0.15％，再打近五折；同時，ETF採取申請制，當月交易金額5萬美元內，以0.08％與單筆3美元擇優計算，等同提供每月複委託美股交易金額在新台幣155萬元左右的小額投資人小確幸。

永豐金證券與國泰證券相繼降價，預期也將引發更多券商跟進，推動複委託市場進入「低費率時代」。

複委託的優點是，本土券商具備資金進出便利、免匯率風險、中文客服即時支援及完整法規保障等優勢，如今隨著手續費調降與數位服務升級，市場競爭將更趨激烈，2026年勢必迎來新一波海外投資搶客大戰，對於投資人來說則是一大福音。

國人海外投資需求明顯升溫，根據券商公會統計，國人透過券商複委託交易海外商品金額，2025年前11月交易金額達9.73兆，較2024年同期7.07兆元成長近4成，更一舉超過2024年全年7.84兆元。

國泰證券穩居複委託市場龍頭地位，去年前11月交易金額逾2兆元台幣，市占率21.2%，零售經紀（Retail）市場交易更以21.8%市占率領先第二名7個百分點，創下整體與Retail雙冠王佳績。

