國泰買大彰化西南沿岸風場過半股權原因曝光 沃旭進帳250億

台灣離岸風電市場再傳重磅交易！壽險巨頭國泰人壽看準離岸風電具穩定且長期的投資報酬，砸重金買下沃旭能源大彰化西南離岸風場55％股權，也讓沃旭直接進帳250億元。

國泰口袋深！砸250億搶當風場大股東

根據雙方協議，國泰人壽及其子公司國泰電業買下大彰化西南離岸風場過半股權，總共取得總裝置容量達632 MW。

該風場地理位置優越，位於彰化外海約50至60公里處，包含已經正式商轉的第一階段（295 MW），以及預計在2026年第三季完工併網的第二階段（337 MW）。

為何國泰人壽願意豪擲百億？國泰人壽總經理劉上旗直言，除了支持台灣再生能源轉型，更重要的是符合保險業的投資目標，能創造「穩定且長期」的投資報酬。對於追求穩定收益的壽險金控來說，具備長期售電合約的優質綠能資產，無疑是目前市場上最炙手可熱的「綠金」。

沃旭「釋股換現金」 資本結構再強化

對沃旭而言，這筆交易是「合作夥伴模式」與「風場釋股計畫」的重要里程碑。沃旭集團財務長Trond Westlie指出，此協議反映了市場對優質離岸風電資產的高度興趣，並進一步穩固沃旭的資本結構。

事實上，沃旭近期動作頻頻。早在7月，沃旭已為大彰化西南離岸風場成功融資約新台幣900億元，透過這次與國泰的股權交易，沃旭在2025年透過釋股計畫已累計創造1,650億（約330億丹麥克朗）的收益，距離設定在2025至2026年度間創造350億丹麥克朗收益的目標，僅一步之遙。

長期戰略合作：沃旭管運維、國泰收穩定財

這項合作預計在2026年第三季風場商轉時完成交易。值得留意的是，沃旭出售55％股權後並不會撒手不管，而是透過位於台中港運維中心，負責該風場的長期營運與維護。

沃旭亞太區總裁古沛明表示，這次合作展現了雙方對台灣離岸風電產業基本面的堅定信心。國泰與沃旭早已在大彰化東南及西北離岸風場有過合作經驗，此次再度聯手，無疑是想在台灣擴大綠能發展的浪潮中，持續卡位具競爭力與韌性的能源市場。

這場「能源巨頭」與「壽險霸主」的聯姻，如同蓋好了一座持續產蛋的金雞母，由技術精湛的農夫（沃旭）負責養護，而資金雄厚的金主（國泰）則坐收長期穩定的雞蛋（電力收益），在台灣能源轉型的賽道上達成雙贏。