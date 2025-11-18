國泰醫療體系與礦工醫院策略聯盟

國泰醫療體系與臺灣礦工醫院宣布策略聯盟，雙方將持續為基隆市及新北市偏遠地區的民眾，提供更完整、優質與便捷的醫療服務。（臺灣礦工醫院提供）

記者楊耀華、鄭鈞云∕基隆報導

國泰醫療體系（包含醫學中心級的台北國泰綜合醫院及區域醫院級的汐止國泰綜合醫院）與醫療財團法人台灣礦工醫院十八日正式宣布策略聯盟，透過醫療資源共享與合作，提升基隆市及新北市偏遠地區的醫療可近性與照護品質，攜手開啟醫療合作新篇章。

雙方完成簽約議式後，將依據四大計畫進行合作：一、健康台灣深耕計畫：深化醫療人才交流、臨床專業技術合作，以及教學與研究的共同推動，期望建立更縝密的跨院醫療服務網絡；二、偏遠地區醫療建置計畫：將疾病照護與預防醫學資源延伸至偏鄉，讓更多居民能獲得及時且高品質的醫療服務，同時，建立便民的綠色通道，提供更暢通的就醫流程。

三、創新整合跨層級照護模式計畫：針對急重症病人，強化照護品質與緊急醫療能力；四、分級醫療雁行計畫：建立重症區域聯防與轉診優化機制，提升基隆市及新北市偏遠地區的轉診合作，確保病人獲得連續與完整的醫療照護。

雙方將以「病人為中心」作為核心理念，建立跨院所、多專科的合作團隊，定期討論個案照護計畫，並依需求安排主治醫師支援合作醫院，共同提升醫療照護品質；國泰醫療體系與台灣礦工醫院的策略聯盟，不僅象徵著醫療資源的整合，更展現醫療體系共同承擔責任的決心，持續為基隆市及新北市偏遠地區的民眾，提供更完整、優質與便捷的醫療服務。