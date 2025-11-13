國泰醫院外牆美化工程啟動！三井工程得標4.15億元

【時報-台北電】韭菜必看！你是韭菜型散戶還是專業投資人？就看你能不能做到「停損」這件事，才算是真正脫離韭菜人生。20年專辦遺產的地政士李宜玲，曾當過8年證券營業員，她直言，「1000個客戶，只有10個賺錢」，因為9成散戶都愛聽消息，賺就跑，套就留，幾乎都賠錢，但她發現2位傳奇大戶，每次波段賺4-5千萬或每月當沖4-5億，其賺錢心法很值得學習。 傳奇大戶1：長期波段貴婦 她是醫師娘，娘家非常有錢，只選強勢股，越強越買，每次都往上加碼到1000張，比如曾是千金股的宏達電(2498)，可能從100多元觀察，漲到300元，確認是強勢股後，就開始買200張，漲到400元、500元、600元、700元時各買200張，總共買到1000張後，會長抱半年或1年。 等到整個波段走完，就全部砍出去，絕不會賣在1000元，她會觀察，如果股價反覆測試，從1000元跌到800、700元，無法再創新高，線型也走弱，覺得可能不行了，就砍在790元，1000張均價不到500元，每張賺300元。 她2-3年做一波，每波至少賺4-5千萬。但她也有看錯時，比如面板剛起來時，以為友達(2409)已經轉強，就向上加碼到1000張

時報資訊 ・ 1 天前