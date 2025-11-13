國泰金三度前進COP30藍區 擴大規模引領亞太自然金融

cnews124251113a05

CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫／台北報導

深耕永續引領台灣金融業站上國際舞台，國泰金控前往巴西貝倫參與聯合國第30屆氣候峰會(COP30)，為台灣唯一三度前進COP30藍區的金融業者。今年國泰金控擴大規模，與亞洲投資人氣候變遷聯盟(AIGCC)及世界氣候基金會(WCF)共同主辦「亞洲氣候金融會議」，以全球與區域視角探討如何擴大亞太氣候金融投資規模。

會中由國泰世華銀行副總經理温珍瀚親赴貝倫COP30藍區擔任與談人，與日本生命旗下日生資產管理永續投資執行官Hiroshi Kobayashi、世界銀行氣候變遷集團全球主任Valerie Hickey、新加坡淡馬錫控股ESG投資管理總監Weixiang Wang進行深度交流。

温珍瀚分享台灣被國際人士譽為美麗之島福爾摩沙，同時也是世界知名的半導體科技島。在AI帶動電力需求激增的情況下，面向未來如何實現永續榮景。温珍瀚分享兩個觀察：首先，強調公私協力的重要性，呼籲全球政府建立清楚穩定的政策訊號，增加私部門投資信心與長期資金投入；其次，特別關注中小企業於資金、知識和技術的需求。國泰金控作除了提供資金與強化永續風險控管，更積極賦能中小企業穩健轉型，期盼能為客戶整合碳盤查、減碳技術等永續諮詢服務，並搭配客製化綠色金融解決方案，滿足企業永續轉型的各項需求。

cnews124251113a06

温珍瀚也分享創新的自然金融解方，隨著自然、生物多樣性風險的衝擊日益嚴重，金融機構也應開始更靈活地嘗試發展自然正向專案，比如針對綠色債券與綠色貸款的資金，可以限制其運用在綠色採購、森林復育、濕地保護等用途；永續連結貸款與永續連結債券可設定當借款人或發行人達成與自然相關的改善目標時，提供利率等優惠。國泰金控於自然行動領域上，也攜手在地永續農法顧問與學術機構如台大實驗林，推動自然農法與生物信用額度方法學，使復育生物多樣性的價值能被衡量，為國際認證標準奠基，以期未來發展為生物信用額度市場。

會談由亞洲投資人氣候變遷聯盟執行長Rebecca Mikula-Wright擔任主持人，另邀請三位專家，分享多元視角的建言與解方，Hiroshi Kobayashi呼籲，考量亞洲經濟發展與能源轉型的獨特與複雜性，應與歐美國家做出區隔，發展出具亞洲特色的轉型金融內涵；Weixiang Wang也分享其與阿布達比主權氣候基金ALTÉRRA等推動之「催化資本基金」經驗，藉由混合金融模式，為亞太新興市場及發展中經濟體募集50億美金的轉型資金；最後，展望亞太氣候投融資的未來，Valerie Hickey除了呼籲政府強化財政規劃外，更應強化在地金融機構、永續專案開發者的能力建置。

cnews124251113a07

自2021年起參與COP官方主場藍區，推動氣候行動與永續倡議，國泰金控在杜拜COP28提出加速氣候融資與潔淨能源轉型的亞洲觀點；亞塞拜然COP29再向國際發聲，倡議公私部門攜手協作，為亞洲的低碳轉型打造穩健發展環境；今年COP30則聚焦新興亞洲新興市場，尋找能源轉型、混合金融與氣候金融創新解方。COP30期間國泰金控還將參與兩場重點會議，包含由國泰金控總經理李長庚擔任COP重要周邊會議「世界氣候高峰會（World Climate Summit, WCS）」開場講者；隨後由國泰世華副總温珍瀚參與WCS座談，藉深化與全球產官學對話，持續發揮國際影響力，為全球議題貢獻台灣的智慧與行動力。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照

