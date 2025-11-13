國泰金三度前進COP30藍區 擴大規模引領亞太自然金融
CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫／台北報導
深耕永續引領台灣金融業站上國際舞台，國泰金控前往巴西貝倫參與聯合國第30屆氣候峰會(COP30)，為台灣唯一三度前進COP30藍區的金融業者。今年國泰金控擴大規模，與亞洲投資人氣候變遷聯盟(AIGCC)及世界氣候基金會(WCF)共同主辦「亞洲氣候金融會議」，以全球與區域視角探討如何擴大亞太氣候金融投資規模。
會中由國泰世華銀行副總經理温珍瀚親赴貝倫COP30藍區擔任與談人，與日本生命旗下日生資產管理永續投資執行官Hiroshi Kobayashi、世界銀行氣候變遷集團全球主任Valerie Hickey、新加坡淡馬錫控股ESG投資管理總監Weixiang Wang進行深度交流。
温珍瀚分享台灣被國際人士譽為美麗之島福爾摩沙，同時也是世界知名的半導體科技島。在AI帶動電力需求激增的情況下，面向未來如何實現永續榮景。温珍瀚分享兩個觀察：首先，強調公私協力的重要性，呼籲全球政府建立清楚穩定的政策訊號，增加私部門投資信心與長期資金投入；其次，特別關注中小企業於資金、知識和技術的需求。國泰金控作除了提供資金與強化永續風險控管，更積極賦能中小企業穩健轉型，期盼能為客戶整合碳盤查、減碳技術等永續諮詢服務，並搭配客製化綠色金融解決方案，滿足企業永續轉型的各項需求。
温珍瀚也分享創新的自然金融解方，隨著自然、生物多樣性風險的衝擊日益嚴重，金融機構也應開始更靈活地嘗試發展自然正向專案，比如針對綠色債券與綠色貸款的資金，可以限制其運用在綠色採購、森林復育、濕地保護等用途；永續連結貸款與永續連結債券可設定當借款人或發行人達成與自然相關的改善目標時，提供利率等優惠。國泰金控於自然行動領域上，也攜手在地永續農法顧問與學術機構如台大實驗林，推動自然農法與生物信用額度方法學，使復育生物多樣性的價值能被衡量，為國際認證標準奠基，以期未來發展為生物信用額度市場。
會談由亞洲投資人氣候變遷聯盟執行長Rebecca Mikula-Wright擔任主持人，另邀請三位專家，分享多元視角的建言與解方，Hiroshi Kobayashi呼籲，考量亞洲經濟發展與能源轉型的獨特與複雜性，應與歐美國家做出區隔，發展出具亞洲特色的轉型金融內涵；Weixiang Wang也分享其與阿布達比主權氣候基金ALTÉRRA等推動之「催化資本基金」經驗，藉由混合金融模式，為亞太新興市場及發展中經濟體募集50億美金的轉型資金；最後，展望亞太氣候投融資的未來，Valerie Hickey除了呼籲政府強化財政規劃外，更應強化在地金融機構、永續專案開發者的能力建置。
自2021年起參與COP官方主場藍區，推動氣候行動與永續倡議，國泰金控在杜拜COP28提出加速氣候融資與潔淨能源轉型的亞洲觀點；亞塞拜然COP29再向國際發聲，倡議公私部門攜手協作，為亞洲的低碳轉型打造穩健發展環境；今年COP30則聚焦新興亞洲新興市場，尋找能源轉型、混合金融與氣候金融創新解方。COP30期間國泰金控還將參與兩場重點會議，包含由國泰金控總經理李長庚擔任COP重要周邊會議「世界氣候高峰會（World Climate Summit, WCS）」開場講者；隨後由國泰世華副總温珍瀚參與WCS座談，藉深化與全球產官學對話，持續發揮國際影響力，為全球議題貢獻台灣的智慧與行動力。
照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照
《更多CNEWS匯流新聞網報導》
以人為本、共創更好 國泰金控獲「2025天下人才永續獎」肯定
【文章轉載請註明出處】
其他人也在看
高雄颱風假有望？鳳凰路徑南修「估登陸高屏」 陳其邁親自回應了
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導今（2025）年第26號颱風「鳳凰」持續逼近台灣，氣象署今（11）早發布陸上颱風警報，預估今晚至明（12）清晨從南部一帶登陸。對此，高雄市長陳其邁指出，目前山區已啟動預防性撤離，至於外界關心「是否放颱風假」，他也做出最新回應。民視 ・ 1 天前
快訊／鳳凰加速！全台「明天11/13颱風假」機率曝
鳳凰颱風來勢洶洶，速度明顯加快，暴風圈已進入台灣陸地範圍。中央氣象署今（12）日指出，目前鳳凰以每小時約16至32公里速度，朝東北東至東北方向移動，預估今晚間將自南台灣登陸，並於深夜從台東一帶出海。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度EBC東森新聞 ・ 1 天前
鳳凰一走 恐冷到吱吱叫！氣象粉專曝「這一天」迎入秋最低溫
輕颱鳳凰預計於明（12）日登陸，全台須嚴防強烈風雨，預計13日凌晨會出海。不過颱風一走，緊接者要擔心下周一「入冬最強冷空氣」報到。氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，目前在西伯利亞有冷源高壓正在醞釀，預計11／17日南下影響台灣，甚至有可能達到冷氣團標準，平地最低恐只有13度！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
颱風假11/12停班停課全台最新通知 中彰苗宜雲嘉南高屏澎11縣市、花蓮3鄉停止上班、停止上課
颱風鳳凰暴風圈已進入台灣南部陸地，中央氣象署持續發布陸上颱風警報，預估颱風鳳凰周三（12日）下午至晚間有機會在高屏登陸、接著在花東一帶出海，若風雨達到《天然災害停止辦公及上課作業辦法》第四條規定，即可停止辦公及上課。台中市、高雄市、台南市、苗栗縣、雲林縣、彰化縣、屏東縣、澎湖縣、宜蘭縣、嘉義縣市11日晚間宣布12日停止上班、停止上課。花蓮縣政府宣布，除光復鄉、萬榮鄉、鳳林鎮外，全縣各鄉鎮市周三12日均正常上班、正常上課。按照行政院人事行政總處公告，Yahoo奇摩新聞持續在本篇新聞整理11月12日上班上課最新資訊，也請鎖定Yahoo颱風專題。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 2 天前
入秋最強冷空氣下週報到！全台濕冷有感降溫 未來一週天氣一次看
[Newtalk新聞] 雖然鳳凰颱風已經減弱遠離，但今(12)天和明(13)天受到東北季風影響，北部及宜蘭降雨增多，預計週末雨勢趨緩回溫，不過氣象署指出，下週還會有另一波東北季風報到，預估會是入秋以來最強冷空氣，到時不僅雨區會擴大，全台都會有感降溫至16至18度，沿海空曠地區可能再低1、2度。 氣象署指出，鳳凰颱風昨天晚間8時已減弱為熱帶性低氣壓，今天上午8時在石垣島附近海面減弱成一般低氣壓，但因為東北季風持續影響，北部及宜蘭雲量偏多，基隆北海岸、汐止及大台北山區有局部大雨或豪雨，白天各地高溫22至23度，相較昨天降溫6、7度，感受偏涼，中部及東部也下降1、2度，預計週末東北季風減弱，降雨趨緩。 但很快下週一到下週三將會有新一波更強的東北季風報到，預估會是入秋以來最強冷空氣，各地低溫16至18度，沿海空曠地區可能再低1、2度；且降雨範圍也會變廣，除了東北季風降雨熱區北部、東半部外，週一、週二也要觀察是否有南邊上來的水氣，中南部降雨也可能增加。查看原文更多Newtalk新聞報導徐榛蔚臉書被灌爆！花蓮縣府急宣布光復鄉停班課：新堰塞湖將溢流鳳凰颱風減弱仍具威脅！今晚中南部雨勢增多 降雨熱區一新頭殼 ・ 4 小時前
【觀傳媒持續更新】鳳凰轉輕颱路徑曝光 12日全台停班停課一覽
（觀傳媒）【編輯中心/綜合報導】鳳凰颱風逼近台灣，中央氣象署已於今（11）日清晨發布陸上颱風警報。根據最新觀測 […]觀傳媒 ・ 1 天前
「怎會有破口」泥流襲萬榮鄉 居民憤怒
馬太鞍溪堰塞湖再度溢流，泥流沖入萬榮鄉，居民倉皇撤離！警方在災情危急時刻，緊急透過廣播呼籲居民「趕快疏散」，並冒雨搬移水泥護欄確保撤離路線暢通。水利署坦承疏忽，未及時掌握水量變化，導致破口距離部落極近，成為最大進水點，居民質疑為何沒有做好防護措施。水利署已加派怪手搶修，但居民恐怕無法很快返家。這次災情再度重創花蓮，令人不勝唏噓！TVBS新聞網 ・ 1 天前
明天能放颱風假？鳳凰颱風暴風侵襲機率出爐 7縣市破50％
鳳凰颱風來襲，暴風圈已經觸陸，中心預計將在今天（11/12）傍晚登陸，對全台多個縣市帶來威脅。根據氣象署「120小時暴風侵襲機率」顯示，全台有7縣市暴風侵襲機率超過5成，民眾應小心提防。太報 ・ 1 天前
《金融》大神專訪／貴婦大戶授心法 3檔周賺2萬
【時報-台北電】韭菜必看！你是韭菜型散戶還是專業投資人？就看你能不能做到「停損」這件事，才算是真正脫離韭菜人生。20年專辦遺產的地政士李宜玲，曾當過8年證券營業員，她直言，「1000個客戶，只有10個賺錢」，因為9成散戶都愛聽消息，賺就跑，套就留，幾乎都賠錢，但她發現2位傳奇大戶，每次波段賺4-5千萬或每月當沖4-5億，其賺錢心法很值得學習。 傳奇大戶1：長期波段貴婦 她是醫師娘，娘家非常有錢，只選強勢股，越強越買，每次都往上加碼到1000張，比如曾是千金股的宏達電(2498)，可能從100多元觀察，漲到300元，確認是強勢股後，就開始買200張，漲到400元、500元、600元、700元時各買200張，總共買到1000張後，會長抱半年或1年。 等到整個波段走完，就全部砍出去，絕不會賣在1000元，她會觀察，如果股價反覆測試，從1000元跌到800、700元，無法再創新高，線型也走弱，覺得可能不行了，就砍在790元，1000張均價不到500元，每張賺300元。 她2-3年做一波，每波至少賺4-5千萬。但她也有看錯時，比如面板剛起來時，以為友達(2409)已經轉強，就向上加碼到1000張時報資訊 ・ 1 天前
防颱後急凍！最強冷空氣這天報到「低溫恐大跌10度」 變冷時間曝光
中央氣象署指出，今（13）日受熱帶性低氣壓及東北季風增強影響，水氣仍偏多，特別在迎風面桃園以北為有雨的天氣，並有局部大雨，尤其在基隆北海岸、大臺北山區要防範局部豪雨，竹苗、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，應留意清晨竹苗地區亦有局部大雨發生的機率，其他地區則為零星短暫雨後多雲。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
別再只看台積電！EPS最高8.22 3家AI基建「隱形冠軍」偷偷發大財
2025年第三季，台灣電子與半導體產業的供應鏈迎來亮眼表現，多家業者不僅繳出獲利新高的成績單，更進一步揭示未來營運佈局與產業趨勢。從無塵室工程龍頭聖暉*、半導體材料分析專家汎銓，到自動化機器人解決方案的和椿，各自聚焦AI、先進製程、智慧工廠等熱門領域，展現出台灣高科技供應鏈在全球競爭中的韌性與成長潛力。以下帶您逐一掌握各家公司第三季表現與展望。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
南投人氣炸「灌爆許淑華」！縣府揭關鍵原因
[NOWnews今日新聞]鳳凰颱風步步逼近，全台各地昨（11日）晚陸續公布停班停課，中部地區包括台中、彰化都放颱風假，唯獨南投縣堅持「照常」運作，瞬間引爆民怨，縣長許淑華的臉書遭網友灌爆留言。對此，南...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
華新漲停！近9萬張排隊等買 專家示警：小心套牢
電器電纜股成盤面亮點！華新（1605）今（13）日盤中衝上34.45元亮燈漲停，近9萬張排隊等買，專家提醒，電器電纜族群近期不要追高，不然恐有套牢的風險。Yahoo奇摩股市 ・ 8 小時前
颱風鳳凰減弱為熱帶低壓警報解除 宜蘭東澳嶺近3天雨量破千毫米
中央氣象署今天（12日）表示，第26號颱風鳳凰的中心已於晚間7時40左右登陸屏東縣恆春鎮，並於晚間8時減弱為熱帶性低氣壓，晚間8時30分解除颱風警報。據氣象署統計，自10日起至今天晚間8時，總累積雨量以宜蘭東澳嶺1065毫米最多，單日最大雨量為宜蘭冬山，11日降雨量高達795毫米，蘇澳、基隆也刷新11月單日最高雨量記錄。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 3 天前
鴻海傳吃下納智捷 郭董造車夢重啟/力積電成交爆量近50萬張 台玻富喬齊發光/AI與PCB雙題材噴發 金像電台燿雙創高｜Yahoo財經掃描
受市場資金輪動效應帶動，美股周二漲跌互見。道瓊工業指數勁揚1.18%，創下歷史收盤新高；標普500指數上漲0.21%；那斯達克指數小跌0.25%；費城半導體指數下挫2.48%。市場資金從高估值AI與科技股撤出，轉向傳產與醫療與金融板塊。輝達遭軟銀以58.3億美元清倉持股衝擊股價重挫近3%，連帶拖累安謀、美光、Palantir等AI概念股回檔，台積電ADR也同步下跌1.39%。不過AMD法說釋出樂觀展望，預期AI晶片未來3至5年年增率上看35%，盤後股價反彈逾5%。 亞股今日普遍走揚，日股上漲0.43%，韓股勁揚1.07%，港股上升0.81%，僅上證指數下跌0.07%。 台股今（12）日開高震盪，盤中一度攻上28,071點，再度叩關28,000點大關，終場上漲162.14點，收27,947.09點，成交金額5,613.23億元。台積電(2330)上漲10元收1,475元，鴻海(2317)法說釋出明年AI訂單可望顯著成長，股價回到250元整數關卡，成為盤面焦點。記憶體與玻纖布族群雙主流領軍，力積電(6770)爆出近50萬張大量攻漲停；台玻(1802)、富喬(1815)、南亞(1303)等玻纖布族群齊鎖漲停。PCB族群同樣火熱，金像電(2368)盤中亮燈刷新天價，帶動台燿(6274)及乙盛-KY(5243)強勢攻頂。另宏達電(2498)受惠處分不動產、單季轉虧為盈激勵漲停，裕隆(2201)因傳出鴻海將入股納智捷亦鎖漲停。整體來看，在權值股與題材股齊發動下，台股量能放大、人氣明顯回溫。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前
高股息王牌出列！8檔殖利率破10名單曝光
高股息ETF向來是小資族打造現金流的口袋工具，但今年以來市值型ETF表現搶眼，資金明顯從「配息派」轉向「成長派」，投資人不免追問：高股息還能同時顧到報酬嗎？最新數據顯示，答案是「可以，但要挑對」。在台掛牌的高股息ETF中，近一年殖利率逾10%的共有8檔，不過同期含息總報酬率為正者僅3檔。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
看準PCB發展！投信狂砸5.7億買破「這檔」5千張 再砸2.8億進場鴻海
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導台股今（12）日開高震盪，開盤即漲逾百點，盤中一度大漲近300點站回2萬8千點關卡，不過在大型權值股尾盤遭砍單的影響下，終...FTNN新聞網 ・ 23 小時前
鴻海前三季賺破1股本！累計EPS10.38元、年增35%
鴻海財報來了！鴻海（2317）今（12）日公布第三季稅後純益576.73億元，創同期新高，第三季EPS為4.15元、年增近17%；累計前三季EPS為10.38元，已賺破一股本、年增35%。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
花蓮馬太鞍溪新堰塞湖提早溢流 明利村再遭洪水衝擊
花蓮昨天受颱風影響雨勢不斷，林業及自然保育署花蓮分署今天凌晨2時許，執行無人機空拍，發現馬太鞍溪堰塞湖溢流口處前300公尺有新的堰塞湖。據監測，馬太鞍溪新堰塞湖已於下午1時許溢流，第一波洪峰下午1時40分抵達下游，推估因壩體不穩定而提早溢流，且再度流進萬榮鄉明利村，災民無奈看著房子再度泡水。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 9 小時前