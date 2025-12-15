國泰金上修今年經濟成長率7.4％

國泰金上修台灣一一四年經濟成長率至百分之七點四，並預估央行利率不動。

（國泰金提供）

記者陳建興∕台北報導

國泰台大團隊十五日表示，考量ＡＩ熱潮大爆發，有望帶動出口跟投資，分別上修台灣一一四、一一五年經濟成長率至百分之七點四與百分之三；由於台灣經濟成長相當穩健，若一一五年通膨率也在百分之一點六左右，預期央行一一五年利率政策也不會調整。

國泰金舉行第四季台灣經濟氣候暨金融情勢展望發表會，投資長程淑芬、國泰台大產學合作計畫主持人何耕宇、協同主持人徐之強皆出席。

徐之強表示，台灣一一四年下半年經濟成長率超過百分之八，加上ＡＩ熱潮大爆發，團隊把台灣一一四年經濟成長率從百分之四點五上修到百分之七點四，下修一一四年消費者物價指數年增率至百分之一點七。

展望一一五年，徐之強指出，考量ＡＩ投資趨勢持續增加，以及台灣出口應該會隨著對美國投資增加而提升，把台灣一一五年經濟成長率從百分之二上修到百分之三；台灣外食費、房租等通膨仍有僵固性，加上國際油價維持低檔，團隊預估一一五年通膨率為百分之一點六。

觀察全球經濟走勢，徐之強指出，團隊預測美國一一五年經濟成長率可維持百分之二，主要有三原因，一是美國聯準會一一五年可能再降息，二是很多國家對美國投資的效益可能發酵，三是美國一一五年期中選舉，有望支持經濟動能，以點陣圖來看，聯準會一一五年可能降息一到二碼，一一六年可能降一碼，不過一一五年若新任聯準會主席上任，點陣圖可能會再調整。