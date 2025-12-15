國泰金上修台灣今年經濟成長率至7.4% 估央行利率不動

（中央社記者蘇思云台北15日電）國泰台大團隊今天表示，考量AI熱潮大爆發，有望帶動出口跟投資，分別上修台灣今、明年經濟成長率至7.4%與3%；由於台灣經濟成長相當穩健，若明年通膨率也在1.6%左右，預期央行明年利率政策也不會調整。

國泰金今天下午舉行第4季台灣「經濟氣候暨金融情勢」展望發表會，國泰金投資長程淑芬、國泰台大產學合作計畫主持人何耕宇、協同主持人徐之強皆出席。

徐之強表示，台灣今年下半年經濟成長率超過8%，加上AI熱潮大爆發，團隊把台灣今年經濟成長率從4.5%上修到7.4%，下修今年消費者物價指數（CPI）年增率至1.7%。

廣告 廣告

展望明年，徐之強指出，考量AI投資趨勢持續增加，以及台灣出口應該會隨著對美國投資增加而提升，把台灣2026年經濟成長率從2%上修到3%；台灣外食費、房租等通膨仍有僵固性，加上國際油價維持低檔，團隊預估明年CPI為1.6%。

觀察全球經濟走勢，徐之強指出，團隊預測美國明年經濟成長率可維持2%，主要有3原因，一是美國聯準會（Fed）明年可能再降息，二是很多國家對美國投資的效益可能發酵，三是美國明年期中選舉，有望支持經濟動能，以點陣圖來看，Fed明年可能降息1到2碼（1碼為0.25個百分點），2027年可能降1碼，不過明年若新任Fed主席上任，點陣圖可能會再調整。

媒體關注台灣央行理監事會議18日登場，是否可能調整利率或房市管制措施，徐之強說明，團隊預期央行今年利率政策不變，如果明年經濟成長率在今年高基期上還可成長3%，通膨也在1.6%水準，估央行明年利率政策應不會調整。

徐之強進一步解釋，今年不管是房市、車市成交量都下降，預期央行本週理監事會議也不會調整房市信用管制，後續還是要看銀行不動產放款比重是否脫離危險區間，央行才可能放寬管制。

外界關切匯率變化，徐之強分析，Fed明年可能繼續降息，美元相對走弱，觀察近期日本央行態度，日本央行可能會再升息。如果以利率角度來看，美國降息、日本升息，新台幣明年可能有微幅升值空間，但如果又出現戰爭等地緣政治事件，也可能帶動資金重新擁抱美元。

國泰台大團隊今天也提出影響台灣2026年經濟成長的5大挑戰，一是AI熱潮是否持續；二是美國高關稅影響仍存；三是Fed新任主席鴿派立場，將影響美國景氣與通膨波動；四是中國「十五五規劃」建議的刺激及房市動向，能否支撐景氣尚待觀察；五是台灣能源供給能否充分因應營運需求，可能影響企業投資意願與經濟發展。（編輯：林家嫻）1141215