國泰金代世越銀行總經理59歲驟逝！醫示警壯世代：這些警訊你忽略了！
國泰金控近日代世越銀行公告，法人董事（國泰世華銀行）之代表人兼總經理劉俊豪先生不幸因心肌梗塞驟逝，享年59歲。這位曾任國泰世華銀行上海子行總經理、後派至世越銀行擔任總經理的金融才俊，生命戛然而止，讓業界深感不捨與痛心。
其實最近2、3星期以來，已經有近10位看似身體健康、甚至有運動習慣的壯世代名人，突然發生心肌梗塞去世，台安醫院心臟內科主任暨心導管室主任林謂文醫師指出，這正是近年來「心肌梗塞年輕化」的趨勢，特別是45歲至65歲族群有顯著增加，甚至30、40歲的個案也屢見不鮮，壯世代千萬不可輕忽！
看更多：8連霸「最久民代」心臟病逝！醫揭走路1徵兆是心臟殺手 5大保命
壯世代別鐵齒！50歲不是免疫盾牌，快防心肌梗塞三要件
「很多人以為40、50歲還是壯年，心臟病不會找上我，但臨床上這類病人越來越多！」林謂文主任點出壯世代常見的迷思。他解釋，心肌梗塞的發生必須滿足三個條件：
血管狹窄堵塞：
血管本身因粥狀硬化或斑塊形成而狹窄。
刺激源：
感染、溫差變化、甲狀腺或內分泌失調、情緒壓力、過勞等，都可能導致穩定的斑塊破裂。
血栓形成：
斑塊破裂後產生血栓，堵住原本已狹窄的血管，進而引發心肌梗塞。
這三項只要缺少一項，心肌梗塞就不會發生。因此，從源頭預防血管狹窄堵塞，以及避免刺激源，是保命的關鍵。
壯世代心血管危機！你是潛在高風險族群嗎？
林謂文主任提醒，以下都是心臟血管疾病的危險因子，久而久之會導致血管狹窄堵塞：
三高問題：
高血壓、高血脂、糖尿病。
不良生活習慣：
肥胖、不運動、日夜作息不正常、熬夜、過勞、情緒壓力大、常常生氣。
不良嗜好：
酗酒、抽菸。其中抽菸更是最常見的危險因子，菸中的PM2.5會導致血管慢性發炎，並抑制血管擴張因子釋放，使心臟微血管循環變差。
家族史：
父兄在65歲以前，或母姐在65歲以前曾發生心血管疾病。
年齡：
男性45歲以上，女性55歲（更年期後雌激素保護減少）以上。
忙碌的企業家或上班族，常因工作忙碌而忽略自身健康，加上應酬、作息不正常等，這些都可能成為引爆心肌梗塞的未爆彈。
看更多：天王天后推手屠穎猝逝！天天運動卻早逝！醫揭運動猝死3大元兇
「我有運動、體能好」不等於心臟沒問題！胸悶、喘、累是警訊！
林謂文主任特別強調，即使有運動習慣、看起來體能很好的人，也不代表心臟血管一定沒問題。心臟血管疾病，尤其是心肌缺氧、心絞痛，通常會在心臟負擔增加時出現症狀。
以下警訊務必注意：
運動或勞動後不適： 爬樓梯、走遠路、運動後出現胸口不舒服、容易喘、異常疲累、胸悶甚至疼痛。
不明原因症狀：胸悶、胸痛、喘、呼吸困難、心悸、頭暈、過度疲累。
這些身體發出的早期警訊，常被忙碌的壯世代以「工作忙」、「沒時間」等藉口忽略。林主任呼籲，千萬別等到問題爆發，造成心血管意外事件，甚至奪走性命！一旦有任何心臟不適的症狀，應及早就醫檢查。
秋末冬初溫差大！「猝不及防」的心血管殺手
「秋末冬初正是心血管疾病的好發季節！」林謂文主任提醒，即使氣溫還沒到非常冷，但早晚溫差變化已經開始變大。入夜或清晨的低溫，會使皮膚表面血管突然收縮，導致血壓上升、產生波動。
溫差就是一個重要的刺激源，可能造成血管斑塊破裂形成血栓，進而引發心血管意外事件。尤其本身有三高，特別是高血壓患者，更要注意血壓的波動，因為劇烈的血壓波動或控制不良，都可能加速血管疾病發生。
林主任呼籲，民眾務必注意早晚溫差，做好保暖措施，並提醒最近若有感冒、咳嗽等情況，也需特別留意，因為感染也是刺激源之一。
看更多：一動就喘不是累了！醫點名心臟「2大求救訊號」 年輕型心梗正凶猛
◎ 圖片來源／國泰世華提供
◎ 諮詢專家／林謂文醫師
本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
