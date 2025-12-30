國泰金傍晚發重訊 投資長程淑芬有了新動向

從「外資天后」到台灣永續金融推手，程淑芬保持一貫認真態度以對。在國泰 金待了13年，從投資長轉任資深顧問。（本刊資料照）

國泰金與相關子公司近來人事異動引來市場關注。素有「外資天后」之譽、國泰金投資長程淑芬也傳出有意去職，今（30）日傍晚，國泰金控發出重訊，原任投資長的程淑芬，轉聘為資深顧問，引起譁然。

國泰金控表示，程淑芬將轉聘為資深顧問，公司將持續借重其專業長才，代表公司與國際組織互動，協助指導永續、責任投資、經濟研究等領域，為公司帶來貢獻與產業影響力。

2012年，程淑芬國泰金擔任投資長一職，近年來，她積極投入亞洲機構投資人關注氣候變遷議題，在2021年為全台灣唯一受邀參加世界氣候高峰會金融代表，她也是亞洲投資人氣候變遷聯盟（AIGCC）主席。

大學就讀台大大氣系的她，到美國攻讀財務銀行碩士，在投資界發揮細膩特質屢創戰績，友人口中：「凡事認真」的她，近年來對永續事務關心，甚至回台大攻讀氣候變遷與永續發展博士班，可以說是台灣永續金融推動先驅。

在國泰金就職13年時間，市場傳出程淑芬遞上辭程，不免引來多方關注，目前國泰金全力慰留，且否認離職傳言。而據悉，她主要想協助先生創業事宜。

