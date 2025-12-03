國泰金再度點亮台北101 跨年倒數光雕傳遞「一起共好不只是1+1」

【記者許麗珍／台北報導】繼去年大受好評，國泰金控今年再度點亮台北101跨年光雕，延續「BETTER TOGETHER共創更好」的集團品牌主軸，歲末年終之際，透過現代化光影技術傳遞溫暖祝福，不僅希望台灣各世代能感謝擁有彼此，與身邊的人互補、合作、一起創造與改變，更提出「一起不只是1+1」品牌精神，展現只要一起，就能共創更好的台灣。

每到歲末，台北101總以繽紛璀璨的燈飾妝點信義商圈，化身為全台最夢幻的打卡勝地。繼去年大受好評，國泰金控今年再度點亮台北101跨年光雕，傳遞正面溫暖的新年祝福，陪伴民眾迎接2026年的到來。

台北101表示，今年的跨年光雕秀，以精采的視覺饗宴陪伴大家迎接新年到來，自12月27日起2026年1月1日的每個夜晚，台北101都將推出不同主題的精采展演，每晚陪伴大家迎接新年，讓整座信義區沉浸在絢爛光海中，為跨年前夕增添滿滿歡樂氛圍。

此外，台北101也與多家品牌合作推出贊助光雕影片，內容同樣精彩可期，將為今年的跨年夜增添更多驚喜與亮點。

