國泰金前11月獲利逾1088億、EPS 7.15元 旗下3子公司已賺逾2024全年
國泰金（2882）今天（10日）公告2025年11月稅後淨利146.2億元，累計稅後淨利達1,088.4億元，每股稅後盈餘EPS達7.15元。主要子公司國泰人壽、國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券、國泰投信單月獲利皆創歷年同期新高；銀行、產險、投信累計稅後淨利皆逾去年全年，創歷史新高紀錄，國泰證券亦創同期新高。
目前公告金控部分，中信金每股稅後盈餘EPS為3.76元，元大金2.5元，兆豐金2.16元，玉山金2元，永豐金1.87元，第一金為1.77元，華南金1.75元，凱基金1.63元，合庫金1.26元，國票金0.57元。
國泰金控指出，國泰人壽11月稅後淨利105.8億元，累計稅後淨利達597.9億元。其中，投資型商品銷售熱度持續，FYP月成長4％，主要受惠於Fed連續降息的投資氛圍，帶動民眾對投資理財與退休規劃的需求，促使11月各類投資型商品的FYP銷售持續成長。
A&H商品銷售較去年同期成長4％，11月推出「美滿康愛利率變動型美元終身保險(定期給付型)(外溢型)」，結合高倍數身故保障外，也提供6項新型癌症療法保障，更首度將「CAR-T細胞免疫治療」納入保障範圍，不僅為保戶提供更全面的醫療保障，也讓患者在面臨高額醫療支出時，能獲得即時且全面的經濟支援。
國泰世華銀行11月稅後淨利33.4億元，累計稅後淨利417.5億元，年成長13％，受惠於放款成長及資金成本控制得宜，淨利息收入呈雙位數增長。主力信用卡產品CUBE卡新戶增加，累計流通卡數近600萬張，動卡率表現良好。
國泰產險11月稅後淨利5.0億元，累計稅後淨利續創新高達36.2億元，年成長45％。11月簽單保費29.2億元，累計簽單保費達360.1億元，年成長7％，車險及工程險累計簽單保費分別年成長5％及40％。
國泰證券11月稅後淨利4.7億元，累計稅後淨利40.5億元，創歷年同期新高。單月獲利表現佳，主要受惠台股與複委託市場交易活絡，帶動經紀、自營、承銷業務獲利成長。截至11月底，台股累計經紀市占率達4.40％，複委託成交量突破2兆元，雙雙創下歷史新高，且維持複委託市占第一。
國泰投信11月稅後淨利2.2億元，累計稅後淨利25.5億元，年成長14％，總管理資產規模為新台幣2.4兆元，較去年同期成長7％。
看更多 CTWANT 文章
佳德鳳梨酥遭控有「黑色異物」 曝衛生局還清白：說謊良心不痛嗎？
神秘室友2／林廷憶親密互動經紀人 大街上摟腰靠肩樣樣來
神秘室友3／演活《影后》史艾瑪爆紅 林廷憶進軍日本合作菅田將暉
其他人也在看
高股息ETF不香了？她靠00919年領12.3萬：抱得住的標的「越跌越要買」
台股高股息ETF在2025年普遍陷入股價漲不動，配息也下降，讓不少投資人開始懷疑自己的存股策略是不是走錯了？對此，小資理財作家「鐵蛋」專訪時表示，買高股息ETF的目標就是「用股息累積現金流」，高股息產品的價值在於其穩定的配息能力，還特別點名00919連續11次配息年化報酬率都超過10%，「長期持有的標的遇到下跌，我是非常開心的，因為價格越便宜，我越能累積張數！」Yahoo特別企劃 ・ 9 小時前 ・ 25
DRAM缺到沒庫存！華邦電獲利暴衝394倍…帶旺「這檔」爆量16.3萬衝成交榜 記憶體族群全面點火
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股加權指數今（10）日開盤小漲8.16點至28,190.76點，最高一度上漲179.3點至28,361.90點；截至上午12時46分暫報28,367.25...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 7
水冷散熱商機大爆發！這「散熱大廠」11月營收年增141%...連續10月創高 訂單能見度至2028年
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導隨著AI伺服器規格全面升級、終端需求不墜，帶動水冷散熱需求強勁，市場預估，明（2026）年散熱產品、風扇、機箱等業務動能...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
記憶體缺貨潮持續助燃！小兒捧逾17億搶進力積電 又砸破26億指名旺宏、華邦電
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導美國聯準會（Fed）年末會議即將來臨，市場投資人進入觀望狀態，加上美股週一收黑，影響台股今（9）日開高走低，終場加權指...FTNN新聞網 ・ 20 小時前 ・ 8
快訊／驚傳恐被微軟拋棄！美股開盤「這科技股」跌破7%
本週美股有重大事件，聯準會（Fed）12月利率會議即將登場，市場對於降息1碼看好。而今（8）日的較重大消息則有，大廠微軟原本和Marvell合作，如今傳出將把目光轉向博通，計畫與其一同合作打造AI晶片。今日美股開盤，微軟（MSFT）與博通（AVGO）雙走漲，Marvell（MRVL）則是一度跌破7％。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
二代健保補充保費改革惹議 年領逾2萬即課2.11%
衛福部擬修健保法，將年累計超過2萬元的利息、股利、租金等收入納入補充保費課徵範圍，稅率2.11%，引發小資族、大戶強烈反彈！存股達人建議採分級課稅，專家也呼籲政府加強溝通，說明健保面臨龐大的財務缺口，改革才有共識。TVBS新聞網 ・ 1 小時前 ・ 19
台塑四寶「這2檔」11月營收年減逾20%...股價綠了 國家隊捧上億來救援
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數昨（9）日收28,182.60點，跌121.18點或0.43%。八大公股昨日買超16.86億元，其買超前十大個股，包括4檔電子股、...FTNN新聞網 ・ 8 小時前 ・ 1
載板「這檔」11月營收摔近3月最低！外資、投信聯手出貨逾3千張 國家隊捧1.6億來救援
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數昨（8）日收28,303.78點，漲322.89點或1.15%。八大公股昨日賣超30.49億元，其買超前十大個股，包括3檔電子股、...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
記憶體、玻纖布雙題材救不動？「這檔」11月營收年月雙減 三大法人暴砍2.5萬張居冠
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（8）日在權王台積電（2330）以及其旗下CoWoS先進封裝供應鏈強勢上漲的激勵下，加權指數開高走高，終場大漲322.89點...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
記憶體空蛙哭暈！「這檔」11月營收大突破…股價漲停爆量31萬張 旺宏、力積電緊追其後
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導今（8）日台股加權指數收28,303.78點，漲322.89點，漲幅1.15%，觀察今日盤後成交量排行前五名，華邦電公布最新財報，其11月...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
中經院：近7成已退休者因無多餘資金 未自主理財規劃
（中央社記者曾仁凱台北2025年12月9日電）富邦投信與中華經濟研究院連續第9年合作，今天共同發布「2025年國人安心樂活享退調查」，結果顯示台灣民眾不論已退休或未退休族群，已累積的退休金額與心中預期目標仍存在明顯落差。根據中經院調查，台灣已退休者，平均累積退休金約新台幣685萬元，但認為安心退休約需要1203萬元，存在約517萬元的缺口。其中有69.3%的已退休者尚未進行自主理財規劃，主因是「沒有多餘資金」。未退休族群落差更是突出，目前平均已累積退休金約322萬元，但預期約需1367萬元，缺口高達1048萬元。其中有52.2%的未退休族群表示將於3年內啟動退休理財規劃，顯示理財意識逐漸提升。中經院指出，隨著人口老化及社會保險財務壓力逐步加劇，民眾愈來愈意識到僅依賴政府退休金難以滿足退休生活需求，有愈來愈多台灣民眾開始透過金融市場尋求被動收入，以強化退休保障。中經院引述問卷調查結果，在已有投資規劃的未退休族群中，多以股票（53.9%）、ETF（39.4%）與儲蓄型保險（26.9%）作為主要工具；已退休族群則以股票（51.7%）、終身或定期壽險（22.8%）與醫療保險（22.2%）作為主中央社財經 ・ 1 天前 ・ 11
國安基金八次進場「撿便宜」賺661億元有望「全民共享」？操盤手阮清華說話了
民進黨立委郭國文今（10）日關切，國安基金過去八次進場護盤累計獲利661億元，部分民眾認為這是在股災期間「撿便宜」所得，建議可將獲利回饋民眾或支持健保等公共財。財政部次長、國安基金操盤手阮清華回應，依現行條例，國安基金獲利均經委員會通過後繳入國庫統一管理，基金退場後不得再買入股票；若要實現全民共享或支持健保、國保、長照，需先修正國安基金設置管理條例，並取得社會共識，「可研議檢討」。Yahoo奇摩股市 ・ 6 小時前 ・ 138
籌碼／外資回頭大買台股！單週買超526億 光這檔就敲了近20萬張
根據台灣證券交易所統計，上週（114/12/1~114/12/5）外資在集中市場總買進金額為8,501.14億元，總賣出金額為7,974.49億元，買超為526.65億元，另統計自114年年初至12月5日止，外資總買進金額為32兆7,098.08億元，總賣出金額為33兆1,964.01億元，累計賣超為4,865.93億元。外資總持有股票市值為42兆8,903.62億元新台幣，占全體上市股票市值的47.10%，較11月28日的42兆2,705.57億元新台幣，增加6,198.05億元。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 發起對話
7大妖股名單現身！AWS新金礦「挖不完」 散熱、機櫃全線噴出！
AI運算浪潮不只推升晶片龍頭業績，也全面引爆伺服器供應鏈的「新金礦」。根據美系外資最新報告，亞馬遜AWS下一代AI晶片「Trainium3」即將進入實質備貨階段，相關PCB（UBB）預計自2026年第二季起出貨，整體伺服器機櫃也將於第三季進入大量交貨期。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
股匯脫鉤！新台幣升破31.2關卡 專家示警：升逾1角挑戰31字頭機率大
Fed 降息在即，台股今（9）日下跌逾百點，新台幣兌美元再度升破 31.2 元大關，盤中最高觸及 31.135 元，較昨日收盤價升值 6.7 分。外匯專家指出，後續走勢將取決於外資動向與美元強弱；若外資持續回流台股、美元因降息走弱，新台幣仍有機會維持強勢並進一步升值，挑戰 31 字頭機率大。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 8
【11月ETF定期定額風雲榜】00919和00878退燒？ 雙雙月減破萬人
證交所今（10）日公布最新定期定額交易戶數，前20大人氣 ETF 中，國泰永續高股息（00878）與群益台灣精選高息（00919）本月交易戶數分別減少約1 萬人及 1.24 萬人，為 20檔人氣ETF中下滑幅度最大。Yahoo奇摩股市 ・ 5 小時前 ・ 3
輝達25%分潤誰買單？台廠集體靜音怕站錯隊/外資翻臉台積電走弱 台股高檔震盪收黑/馬斯克喊太空AI算力計畫 衛星概念股全線沸騰｜Yahoo財經掃描
美股在公債殖利率走揚、投資人靜待本周聯準會（Fed）利率決策的觀望氣氛下，三大指數漲多拉回。道瓊工業指數下跌0.45%，那斯達克指數下跌0.14%，標普500指數下跌0.35%；不過受市場預期H200有望解禁出口中國等利多激勵，輝達股價走揚，帶動費城半導體指數上漲1.1%，創歷史收盤新高。 個股方面，谷歌因美國法院裁定未來與裝置商合作須「每年重談預設搜尋與AI服務」，股價壓回逾2%，網通IC設計大廠Marvell遭降評重挫近7%，博通則上漲近3%，台積電ADR同步收漲，反映市場對半導體供應鏈仍具信心。 亞股今日漲跌互見，日股上漲0.14%，韓股小跌，港股拉回整理，上證指數同樣走弱，整體區域市場多在FOMC會議前觀望。 台股今（9）日在台積電(2330)缺乏上攻帶動下，高檔震盪拉回，加權指數終場下跌121.18點、收28,182.60點，成交金額5,101.13億元。權值三王中僅鴻海(2317)走揚，收在235元，台積電(2330)與聯發科(2454)小跌收黑，壓抑大盤表現；盤面資金則明顯湧向矽光子與記憶體族群，華邦電(2344)盤中衝上71.6元改寫新高，終場站穩高檔並爆出逾59萬張巨量榮登成交王，光通訊廠波若威(3163)鎖住漲停創掛牌新高，穩懋(3105)、穎崴(6515)、華星光(4979)、旺矽(6223)、弘塑(3131)等個股輪流表態，成為指數回檔中仍維持火熱人氣的多頭主軸。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 23 小時前 ・ 22
泡泡瑪特股價狂瀉41%！這「熱門角色」溢價腰斬
財經中心／李明融報導中國玩具品牌「泡泡瑪特」（POP MART）旗下推出許多熱門IP，受到全球不少偶像、名人喜愛，人氣直線上升，粉絲也紛紛跟著瘋搶入手，其中最熱門角色Labubu在二手市場價格不斷被哄抬，曾有原價400元被炒到超過3萬元的情形，成為該品牌的金雞母。不過在2025年下半年開始，股價慘遭重擊，從8月底衝上339.8港元高點後急轉直下，短短數月蒸發逾40%，9日上午股價僅剩194.3港元，外國報告也分析泡泡瑪特未來影響營收的關鍵。民視財經網 ・ 1 天前 ・ 3
華邦電爆12萬張天量衝71.3元新高 記憶體4雄霸榜
記憶體股近期強勢回歸，華邦電（2344）今（9）日開盤不到10分鐘爆逾12萬張大量衝至71.3元新天價，但隨後賣壓出籠，股價走低一度翻黑，回到平盤附近游走。旺宏（2337）、力積電（6770）與華東（8110）也都擠進成交排行前4強，記憶體族群交易熱度持續升溫。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
鴻海收紅撐不住！台積電跌15元台股下挫121.18點 塑膠、紡織族群摔最慘
[FTNN新聞網]記者洪宗荃／台北報導台股上市指數今（9）日以上漲60.26點開高後，不久便翻黑轉為走低，終場加權指數下跌121.18點，收28182.6點，跌幅0.43%，成...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2