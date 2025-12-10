國泰金前11月獲利逾1088億、EPS 7.15元 旗下3子公司已賺逾2024全年

國泰金控旗下3家子公司前11月獲利已賺逾去年一整年。（圖／國泰金提供）

國泰金（2882）今天（10日）公告2025年11月稅後淨利146.2億元，累計稅後淨利達1,088.4億元，每股稅後盈餘EPS達7.15元。主要子公司國泰人壽、國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券、國泰投信單月獲利皆創歷年同期新高；銀行、產險、投信累計稅後淨利皆逾去年全年，創歷史新高紀錄，國泰證券亦創同期新高。

目前公告金控部分，中信金每股稅後盈餘EPS為3.76元，元大金2.5元，兆豐金2.16元，玉山金2元，永豐金1.87元，第一金為1.77元，華南金1.75元，凱基金1.63元，合庫金1.26元，國票金0.57元。

國泰金控指出，國泰人壽11月稅後淨利105.8億元，累計稅後淨利達597.9億元。其中，投資型商品銷售熱度持續，FYP月成長4％，主要受惠於Fed連續降息的投資氛圍，帶動民眾對投資理財與退休規劃的需求，促使11月各類投資型商品的FYP銷售持續成長。

A&H商品銷售較去年同期成長4％，11月推出「美滿康愛利率變動型美元終身保險(定期給付型)(外溢型)」，結合高倍數身故保障外，也提供6項新型癌症療法保障，更首度將「CAR-T細胞免疫治療」納入保障範圍，不僅為保戶提供更全面的醫療保障，也讓患者在面臨高額醫療支出時，能獲得即時且全面的經濟支援。

國泰世華銀行11月稅後淨利33.4億元，累計稅後淨利417.5億元，年成長13％，受惠於放款成長及資金成本控制得宜，淨利息收入呈雙位數增長。主力信用卡產品CUBE卡新戶增加，累計流通卡數近600萬張，動卡率表現良好。

國泰產險11月稅後淨利5.0億元，累計稅後淨利續創新高達36.2億元，年成長45％。11月簽單保費29.2億元，累計簽單保費達360.1億元，年成長7％，車險及工程險累計簽單保費分別年成長5％及40％。

國泰證券11月稅後淨利4.7億元，累計稅後淨利40.5億元，創歷年同期新高。單月獲利表現佳，主要受惠台股與複委託市場交易活絡，帶動經紀、自營、承銷業務獲利成長。截至11月底，台股累計經紀市占率達4.40％，複委託成交量突破2兆元，雙雙創下歷史新高，且維持複委託市占第一。

國泰投信11月稅後淨利2.2億元，累計稅後淨利25.5億元，年成長14％，總管理資產規模為新台幣2.4兆元，較去年同期成長7％。

