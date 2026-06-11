國泰金前5月EPS自結4.07元！調整後獲利逾1250億 超越2025全年

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國泰金控今天公布5月稅後淨利140億元，累計前5月稅後淨利599.3億元，稅後EPS為4.07元，續坐金控獲利亞軍寶座。

若加計FVOCI股票處分損益，5月調整後獲利逾450億元，累計前5月調整後獲利逾1250億元，已超越2025年全年獲利表現。

國泰金指出，主要子公司獲利動能強健，5月獲利皆創同期新高；其中，國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券及國泰投信累計稅後淨利亦創歷年同期新高，國泰金控及國泰人壽累計調整後獲利創同期新高。

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各子公司獲利表現詳細說明如下：

●國泰人壽 5月稅後淨利89.3億元，累計前5月稅後淨利348.7億元，加計累計FVOCI股票處分損益，單月調整後獲利逾400億元，累計前5月調整後獲利突破1000億元。

單月獲利強健，主要受惠資本市場反彈，帶動金融資產評價回升，加上過往厚實CSM(合約服務邊際，亦即保險合約的未來利潤)之穩定攤銷、經常性收益挹注，保險本業動能強勁，整體營運維持穩健。

5月的初年度保費(First Year Premium)及初年度等價保費(First Year Premium Equivalent)分別為324億元及60億元，均維持強健增長態勢。

國壽持續厚實外匯價格變動準備金，截至5月底累積餘額逾1280億元。

國壽指出，憑藉強勁獲利表現及資產負債管理，並搭配金融資產評價轉佳，使今年以來整體淨值顯著上升，5月淨值比已來到11%。

保險業務方面，5月的初年度保費穩居業界第一，年成長233%；健康及意外險FYP月增2%，投資型商品FYP月增36%，商品銷售動能穩健。投資型商品強勁成長，主要受惠於近期股市呈現多頭走勢，民眾對投資市場持樂觀態度，進而提升投資型保單的銷售動能。

●國泰世華銀行 5月稅後淨利44.6億元，累計前5月稅後淨利219.9億元，年成長13%，創歷年同期新高。

淨利息收入方面，受惠放款動能強勁、財務資產部位成長、降息帶動外幣資金成本下降，累計淨利息收入呈雙位數成長；手續費收入方面，財富管理銷售動能延續，信用卡簽帳金額增長，整體淨手續費收入穩健成長。

截至5月底逾放比率0.15%，備抵呆帳覆蓋率1068.7%，資產品質維持穩健。

●國泰產險 5月稅後淨利3.2億元，累計前5月稅後淨利17.5億元，續創歷史同期新高。在大型商業火險保單挹注及海外旅遊需求持續升溫帶動下，5月簽單保費32.8億元，累計簽單保費170.3億元，個人險與商業險累計簽單保費皆持續成長，車險年增4%，健康及傷害險年增11%，火險年增9%。

●國泰證券 5月稅後淨利7億元，累計前5月稅後淨利32.9億元，年成長157%，創同期獲利新高。

截至5月，累計台股經紀市占達4.6%，複委託成交量年增98%，雙雙創下同期歷史新高，台股與複委託開戶數更較去年同期翻倍成長，挹注未來經紀業務強勁成長動能。

●國泰投信 5月稅後淨利2.4億元，累計前5月稅後淨利14.6億元，年成長22%，總管理資產規模3.5兆元，年成長68%。

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