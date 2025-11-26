國泰金勇冠金融業 居「TCSA台灣十大永續典範企業獎」之冠
【記者許麗珍／台北報導】國泰金控整合集團永續實力，於今（26）日舉行的「2025 第十八屆TCSA台灣企業永續獎」勇奪「十大永續典範企業獎（服務業組）第一名」與「永續報告獎-白金級」最高榮譽。在永續單項績效獎方面，國泰金控與各子公司共斬獲12項大獎，展現國泰金控在永續治理、資訊揭露與價值鏈影響力上的全面領先。
國泰金控旗下國泰人壽、國泰產險、國泰證券皆獲「永續報告獎-白金級」，國泰世華銀行首度參獎即獲「永續報告獎-金級」，國泰建設獲得「永續報告獎-白金級」，華卡企業也拿下「永續報告獎-銅級」。今由國泰金控總經理李長庚、國壽資深副總陳明環、國泰世華資深副總張發祥、國泰產險副總何子健、國泰證券副總呂錦棠、國泰投信總經理張雍川、國泰建設總經理李虹明、華卡企業總經理呂如萍代表出席「2025 第十八屆TCSA台灣企業永續獎」頒獎典禮。
今年國泰金控於永續綜合績效拔得頭籌，來自集團將永續策略從金融核心職能向外延伸，包括推動綠房東服務、設定2030年全台商辦導入綠電、每年投入逾億元打造健康生態圈等。國泰金控並持續打造多元共融的工作文化，透過「國泰共融小鎮」與個人化職涯發展旅程，獲得「職場福祉領袖獎」及「人才發展領袖獎」。
在永續金融與氣候行動方面，國泰人壽於 2024 年啟動「碳管理元年」，以低碳投資配置與零碳營運雙軌推動淨零；國泰世華積極推動低碳轉型，於今年起收取內部碳費，加速淨零進度，預計今年全台據點將達成RE50 （再生能源使用率50%）；同時國泰世華也以「Cathay One」整合碳盤查、減碳技術與綠色融資協助企業轉型，成為轉型金融的重要推手，獲得「氣候領袖獎」。
國泰產險以光電險及氣候變遷解決方案協助產業提升韌性，榮獲「創新成長領袖獎」。國泰投信則在永續投資領域保持市場領先，旗下「國泰永續高股息（基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）（證券代碼：00878）」為全台最大 ESG 基金，國泰投信今年在永續相關領域，累計已獲超過 10 項國內外重要獎項肯定。
資安與反詐也是國泰金控與各子公司的重要治理主軸。國泰人壽今年投入逾 1 億 2,455 萬元強化零信任架構與資安防護，國泰世華則成為台灣首家取得 ISO/IEC 27017 公有雲端資安驗證的金融機構，雙雙獲得「資訊安全領袖獎」。在防詐成效方面，國壽於 2023 至 2025 年 6月成功攔阻270件詐騙、阻詐金額達2.74億元，占壽險業九成以上，榮獲「社會共融領袖獎」。
內部人才培育與職場文化方面，國泰世華投入逾億元，系統性協助員工規劃職涯藍圖，並採雙軌培育策略，強化員工專業職能與管理能力，獲得「人才發展領袖獎」；國泰產險重視員工的成長與培育發展，提供員工適性發展的機會，結合員工福利會，打造全方位幸福職場，榮獲「職場福祉領袖獎」。
社會影響力方面，國泰產險以「全齡全域零事故計畫」推動高齡安全、偏鄉教育與交通風險管理，獲得「社會共融領袖獎」；國泰證券長期耕耘普惠金融，打破投資門檻調整手續費政策、推廣金融知識教育，更秉持公平待客精神，推出多元友善服務，同樣獲得「社會共融領袖獎」。此外，華卡企業於高齡與少子化議題上落實勞動力永續策略，打造友善職場並獲「高齡友善領袖獎」。
國泰金控表示，面對全球永續轉型加速與利害關係人期待提升，集團將持續以金融核心能力為基礎，結合氣候、資安、人才與社會影響力等面向深化永續治理，並透過投資、保險、融資與科技等跨領域整合，強化價值鏈韌性。未來國泰金控亦將持續提升永續作為的廣度與深度，與企業客戶及社會共同邁向淨零未來。
