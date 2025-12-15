國泰金同步上修今明年台灣GDP! 今年7.4%明年看3.0%

國泰金台灣經濟氣候金融展望。陳俐妏攝



關稅豁免期提前拉貨和AI需求出乎預期，帶動對美出口與供應鏈投資，國泰金上修今明年台灣經濟成長率，考量下半年經成長率逾8%,因此將今年預測從4.5%上調至7.4%。展望明年，即便基期較高，受惠AI持續成長動能，同步調高台灣經濟成長率預估值從2.0%至3.0%，鑑於台灣景氣動能穩定且通膨平穩，台灣央行12月將維持利率不變，明年首季金融情勢指數可能在「趨向寬鬆」區間內波動。

國泰金表示，明年美國經濟展現韌性GDP持穩於2%,聯準會明年降息1~2碼,中國經濟策略擴大4.3%~4.8%，歐元區維持不變，台灣即便基期較高，台灣可望持續受惠AI成長動能，科技大廠雲端支出成長仍強，加上主權AI、企業擴大應用需求，帶動出口與供應鏈投資，上修明年台灣經濟成長率預測值從2%調升至3.0%，略低於主計處，研判有80%的機率落在1.5%至4.5%。

聚焦台灣央行利率，國泰金預估,金年12月台灣央行將維持利率不變，明年首季金融情勢指數仍在「趨向寬鬆」區間：10月以來，關稅擔憂持續減退，加上Fed降息與中國積極推動科技自主與反內卷政策，美歐金融情勢指數維持寬鬆，中國金融情勢指數亦緩步改善。台灣景氣動能穩定，通膨亦平穩，央行12月將維持利率不變。

今年第四季台灣金融情勢指數（FCI）反彈至「寬鬆」區間，主因川普關稅擔憂趨緩、台股高檔震盪，以及12月Fed降息前景出現變數，帶動美元反彈、台幣貶值。展望明年第一季，本團隊預估，市場對Fed新任主席鴿派立場有所期待，美元指數可能震盪偏弱，研判金融情勢指數可能在「趨向寬鬆」區間內波動。

影響明年台灣經濟成長的主要因素，包括：1. AI熱潮是否持續暢旺，帶動全球投資與出口表現；2. 美國高關稅影響仍存，全球貿易減速可能限制需求；3.Fed新任主席鴿派立場，將影響美國景氣與通膨波動；4.中國「十五五規劃」建議刺激及房市動向，能否支撐景氣尚待觀察；5.台灣能源供給能否充分因應營運需求，可能影響企業投資意願與經濟發展。

