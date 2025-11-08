國泰金奪「天下永續公民獎」金融組冠軍
▲國泰金控總經理李長庚代表出席領獎。
「2025天下永續公民獎」昨（7）日揭曉並舉辦頒獎典禮，國泰金控勇奪金融組冠軍，並於「企業承諾」、「社會參與」及「環境永續」三大面向全面領先同業，展現國泰金控以金融業永續先行者「說到做到」的決心與行動力。
國泰金控總經理李長庚出席頒獎典禮致詞時表示，「國泰金控從2011年成立CSR委員會開始一路摸索至今，定調『氣候、健康、培力』永續三大主軸，建立企業永續發展委員會強化永續治理，並由六大永續小組協力貫徹。而人才是永續的基礎，藉由落實員工培力、青年培力，栽培更多的永續人才，國泰金控也將繼續善用金融業的核心職能，從氣候到自然、水資源以及生物多樣性、健康等永續領域，期能持續締造一個利他、良性循環的環境，很感謝評審團看到我們的努力。
在「氣候」面向，國泰金控持續強化風險治理機制，積極推動低碳轉型與環境永續。2024年再生能源使用量超過3,060萬度，佔台灣據點總用電量26.12%，同時透過「綠色營運、綠色能源與綠色不動產三大策略，打造低碳生態系，包括國泰人壽烏日大樓成為全台首棟淨零碳建築，並藉由「hub新型態辦公服務」協助企業落實ESG轉型。近年國泰金控亦投入自然與生物多樣性議題，攜手台灣大學等研究機構，推動生物多樣性方法學研究，並與企業進行議合，促使其採取更積極的永續行動。至2024年底，國泰金控暨子公司低碳投融資金額達新台幣3,757億元，年增13.7%。
另外，國泰世華銀行以CDP環境揭露為起點，結合「Cathay One」平台，打造企業永續轉型加速器，並邀請逾150家企業參與計畫，共有121家企業完成CDP中小企業問卷並取得環境揭露評分，填答率超過8成，其中更有110家企業為首次參與。透過教育訓練、問卷在地化、金融商品整合，協助中小企業從揭露走向行動，建立碳盤查與減碳策略，推動台灣企業接軌國際永續標準。
在「健康」面向，國泰金控善用金融業核心職能，透過保險、理財與退休方案，守護民眾財務、身心的健康。國壽以「讓健康有力於你」為主張，每年投入億元資源，推動橫跨商品、服務、平台與人才四大領域的健康促進計畫，結合保險與健康管理專業，滿足保戶多元健康需求。同時關注「心理健康」議題，於職場推動員工心理支持與幸福職場方案，倡議社會重視心理健康的重要性。
在「培力」面向，國泰金控以「Place for All」為核心理念，並以「擁抱多元 × 展現真我」策略，打造「國泰共融小鎮」，並實施「全人關懷」、「減速不脫隊」等措施，打造兼顧職涯發展與家庭照護職場環境，2024年女性育嬰留停復職後留任率達九成，員工滿意度亦創新高。國泰金控以「制度、數據、文化」三位一體思維建立動態管理人才庫、推動跨域多元歷練與主管轉型教練等人才發展制度，2024年員工平均訓練時數達211小時、績優板凳人才庫留置率98%、新進人員留置率達92%，並透過「雲世代計畫」，已培育超過120雲端專才、取得逾200張雲端級AI相關證照，厚植組織競爭力。
在社會參與方面，國泰推動思辨教育，陪伴青年探索永續未來，結合產官學能量強化思辨力與職涯探索；亦積極防堵詐騙，守護民眾財產安全。2024年投入近2,000萬資源，舉辦1,584場活動、參與人數逾11萬人，產出139項創新提案，協助青年將思維轉化為行動。
國泰金控強調，推動永續發展要以長期視角、協作精神與創新思維，攜手多元利害關係人共同面對挑戰，主動引導並提供必要的資源與支持，落實「BETTER TOGETHER 共創更好」的品牌精神。面對氣候變遷與自然資源衝擊的雙重挑戰，國泰金控持續強化風險治理金融影響力，帶動產業低碳轉型，各界攜手打造具氣候韌性的淨零未來。
其他人也在看
國泰金奪「天下永續公民獎」金融組冠軍 「氣候、健康、培力」三主軸成就企業典範
在全球局勢動盪、變化快速的環境下，永續發展已成為企業穩健經營的核心關鍵。由《天下雜誌》主辦、台灣最具公信力的永續評比之一的「2025天下永續公民獎」於7日揭曉並舉辦頒獎典禮，金管會主委彭金隆親自蒞臨擔任頒獎嘉賓。國泰金控勇奪金融組冠軍，並於「企業承諾」、「社會參與」及「環境永續」三大面向全面領先同業，展現國泰金控以金融業永續先行者「說到做到」的決心與行動力。中時財經即時 ・ 1 天前
國泰航空巨型A350飛機模型亮相 ITF旅展 全球航點8折起
【互傳媒／記者 蘇彩娥／台北 報導】2025 ITF台北國際旅展於11月7日至11月10日在台北南港展覽館一館互傳媒 ・ 1 天前
《產業》天下永續公民獎 國泰金金融組奪冠
【時報-台北電】由《天下雜誌》主辦、台灣最具公信力的永續評比之一的「2025天下永續公民獎」7日揭曉並舉辦頒獎典禮，金管會主委彭金隆親自蒞臨擔任頒獎嘉賓。國泰金控勇奪金融組冠軍，並於「企業承諾」、「社會參與」及「環境永續」三大面向全面領先同業，展現國泰金控以金融業永續先行者「說到做到」的決心與行動力。 國泰金控總經理李長庚出席頒獎典禮致詞時表示，國泰金控從2011年成立CSR委員會開始一路摸索至今，定調「氣候、健康、培力」永續三大主軸，建立企業永續發展委員會強化永續治理，並由六大永續小組協力貫徹。 而人才是永續的基礎，藉由落實員工培力、青年培力，栽培更多的永續人才，國泰金控也將繼續善用金融業的核心職能，從氣候到自然、水資源以及生物多樣性、健康等永續領域，期能持續締造一個利他、良性循環的環境，很感謝評審團看到國泰的努力。 在「氣候」面向，國泰金控持續強化風險治理機制，積極推動低碳轉型與環境永續。 2024年再生能源使用量超過3,060萬度，占台灣據點總用電量26.12％，同時透過「綠色營運、綠色能源與綠色不動產」三大策略，打造低碳生態系，包括國泰人壽烏日大樓成為全台首棟淨零碳建築，並藉由時報資訊 ・ 17 小時前
《航運股》台灣虎航今高雄客艙組員初試踴躍 網羅在地優秀生力軍
【時報記者莊丙農台北報導】瞄準旅運市場的強勁需求與南台灣深厚的發展潛力，台灣虎航(6757)繼10月底迎來第二十五梯客艙組員的報到後，今日再度啟動第二批高雄客艙組員的初試徵選，積極網羅在地人才，期望更多地方優秀生力軍加入。 台灣虎航自上月初宣布招募並開放履歷投遞以來，短短兩周便吸引了近1,900名應試者報名，報名相當踴躍。經初步書面資料篩選後，有超過1,000名求職者符合資格參與今日初試，到考率近9成。本次招募預計錄取30名，競爭激烈，獲錄取者將於明年第一季報到受訓。 台灣虎航營運長賴俊迪今日也親臨高雄招募現場為求職者進行打氣並表示，台灣虎航現已運營多條從高雄出發的國際航線，更將於今年12月在台南開航首條國際航線，直飛熊本及沖繩，未來我們將持續評估有潛力的航點，不斷優化南台灣的航網佈局，致力深耕南臺灣。同時，在人才甄選上，我們也期待選出最能代表公司，並在第一線傳遞『熱情、溫暖、真誠』企業形象的優秀人才，展現台灣虎航活潑陽光的正面形象，讓乘客每一次搭乘都能感受到不一樣的新鮮與美好。 在初試中脫穎而出的人才，將進入複試階段，屆時考官會更著重於個人特質、團隊合作精神等面向。最終獲得錄取的客艙時報資訊 ・ 17 小時前
《產業》2025臺北溫泉季 掀秋冬觀光熱潮
【時報-台北電】台灣秋季國際盛事「2025臺北溫泉季」於10月30日至11月3日在新北投熱鬧登場並圓滿落幕。今年以「沖繩Eisa太鼓祭」為主題，特別邀請日本沖繩北谷町太鼓舞祭表演團隊擔綱主場演出，為活動注入濃厚的日式節慶氛圍。臺北市長蔣萬安親臨啟動儀式，與現場民眾一同感受磅礡震撼的太鼓節奏，現場氣氛熱烈非凡。 踩街遊行活動熱鬧登場，包括義方國小「小神轎」、逸仙國小與華山小琴會花笠舞隊，以及YOYOMAN、YAMY、日本人氣卡通IP「光之美少女」等可愛角色，還有象徵北投溫泉的巫娃娃與北投安全褓姆波麗士娃娃，為北投街區增添節慶歡樂與城市活力。 交通部觀光署副署長黃荷婷致詞時指出，北投兼具自然景觀、美學氛圍與高品質服務，並榮獲「台灣好湯金泉獎」肯定，是國際級溫泉觀光小鎮的代表。她表示，臺北溫泉季成功結合文化、觀光與地方特色，展現台灣觀光品牌的多元魅力。 臺北市長蔣萬安則盛讚，臺北溫泉季一年比一年精彩，已成為台北秋季最具代表性的城市盛事之一。他感謝台北市溫泉發展協會多年來的努力，讓北投溫泉文化不僅持續傳承，更以創新形式被世界看見，成為城市觀光與文化交流的重要橋梁。 主辦單位台北市溫泉發展協會理時報資訊 ・ 17 小時前
12月降息？ Fed內部異見大
美國聯準會（Fed）數名官員6日對利率政策走向表態。有一派對通膨憂心更甚於就業；另一派則主張應確保勞動力市場穩健。還有官員表示在數據真空下、對降息宜謹慎。在Fed內部存在明顯分歧，12月降息與否仍難有定論。工商時報 ・ 1 天前
陳亭妃「讓我們的孩子，平安長大」形象影片 溫暖視角擁抱台南未來
立法委員陳亭妃6日發表系列形象影片，以「溫暖篇」《讓我們的孩子，平安長大》開啟系列主題影片的第一波，希望用1分鐘看到「27年來最真實的陳亭妃」。影片中，完全是以陳亭妃的主視角看著小孩子，用負責任、堅定的語氣緩緩道出：「讓我們的孩子，平安長大。」畫面中雙手輕輕擁抱孩子，象徵守護與希望。陳亭妃表示，這句話是她多年從事公共服務的最大信念，「孩子是我們國家的未來，我希望台灣的每個孩子都能在安全、無憂、被照顧的環境中成長。」她指出，過去二十多年走訪基層，看見許多雙薪家庭為了生活打拚，卻時常擔心孩子的照顧與教育問題。她相信政府有責任打造能讓家長放心、讓孩子快樂成長的城市。「父母在工作時不必掛心，孩子能在安全、有愛的環境中長大，這就是我想守護的台南。」陳亭妃表示，延續「從家出發」的想法，透過真實互動的鏡頭語言，展現長期在教育、托育、社福政策上的推動成果，也象徵她從「台南自己的女兒」，走向「陪伴每一個家庭的力量」。陳亭妃進一步表示，這次的影像計畫將分為多波段陸續釋出，未來的系列影片將會用不同的視角看到台南的每個角落，深入瞭解每個人的需要，如何讓市民有「信任感」，如何找回人民的感動，也就是不論在國會或在台灣好新聞 ・ 1 天前
白喬茵促參考橫濱發展模式 讓高雄港新生具觀光吸引力
記者吳文欽／高雄報導 高雄市議員白喬茵八日指出，高雄的港口擁有獨特魅力，平日卻相對冷…中華日報 ・ 18 小時前
【有影】2025金博會展現數位實力 國泰金控以AI打造金融未來城
CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫、施建宏／台北報導 匯集國內外上百家金融機構與科技業者，「2025台北國際金融博覽會」今(7)日盛大開幕，國泰金控以「國泰金融未來城」為策展主題，攜手五大子公司展出多項創新金融服務與商品，現場重點展示以AI技術為主軸的全新服務，全面展現在數位金融轉型上的前瞻實力。 國泰人壽今年領先業界推出全新數位平台「保險視圖」，協助保戶全面掌...匯流新聞網 ・ 1 天前
《娛樂世界》林志玲憶被小S罵感覺甜蜜
【時報-台北電】林志玲今年首度以個人名義設立「林志玲未來力量獎」，成為首位在「TCCF PITCHING 提案大會」設立專屬獎項的藝人，7日出席頒獎典禮，談及創立獎項的初衷，林志玲坦言，成為母親後對於下一代的教育有了更深刻的思考，也聊到看到小S登上金鐘獎舞台忍不住落淚。 林志玲認為，現在社會給予了孩子很多關於AI、人工智慧等硬體資源，卻沒有思考到軟體方面，例如價值觀、態度，以及孩子們有沒有能力去擁有改變生命的力量，「我們現在做的每一件事，它都是一個種子，可以延續到未來，然後給到未來的他們一個不一樣的改變」，希望透過「未來力量獎」，鼓勵影像創作者能傳遞出「善的意向和訊息」，為孩子們創造出「未來能夠有勇氣去擁有改變的力量」的作品。 過去5年，林志玲專注在家庭，不少觀眾都期待她重回螢光幕前，她表示會謹慎考慮，但很珍惜與孩子相處的時光，也不眷戀鎂光燈，「若要參加實境節目，會需要花很多時間離開家裡，目前仍以家庭為主」，只是希望自己的出現能鼓勵到更多因家庭壓力喘不過氣的女性，才決定從一直注重的公益領域延伸，重新開始工作，勉勵道：「還是要找回到一點自己，不一定是工作，興趣也好，會找到內心的平衡。」時報資訊 ・ 20 小時前
《大陸產業》宇樹：海內外合作 打造機器人AGI
【時報-台北電】人形機器人近年發展快速，市場關注何時能迎接大規模商業應用。大陸該產業明星企業宇樹科技CEO王興興表示，機器人發展最大的困難，是「模型甚至是數據的量都不太夠用」，為解決該問題，公司正在探索研發並與國內外企業合作，打造機器人領域的「通用模型」。 今年兩家杭州企業深度求索（DeepSeek）及宇樹科技，因旗下產品爆紅受到全球矚目後，「杭州六小龍」成為大陸新興科技企業發展突飛猛進的代名詞，六家企業也深受市場關注。在此背景下，2025年世界互聯網大會烏鎮峰會7日首次舉辦「六小龍烏鎮對話」，討論各企業所在產業趨勢。 提到人形機器人發展，王興興十分樂觀，在全球努力推動下，「具身智慧相關的很多科幻故事已變成事實」，明年和後年有機會迎接更多驚喜。 針對上述模型與數據不夠用問題，王興興解釋，因為現在每家企業的機器人，產生的數據都不一樣，例如機器人工作時，鏡頭應該裝在胸前還是頭上，做法不一。 具身智慧所需的模型結構，包括怎麼採集、採集多少數據，如何把好的數據篩選出來訓練，沒有統一標準，目前全世界都在探索階段。 不過王興興樂觀表示，回望過去幾年AI所取得的進步，都出現快速且翻天覆地的變化。該公時報資訊 ・ 17 小時前
慶祝首屆海巡節 賴清德：向藍色國土守護者致敬
今（8）日是海巡節，除了日前海巡署舉行海巡節慶祝表揚活動、邀請行政院長卓榮泰出席之外，賴清德總統今天也在臉書貼文，「向藍色國土的守護者致敬！」謝謝海巡同仁成為藍色國土的守護者，敬祝所有海巡同仁：海巡節快樂，平安順航！中天新聞網 ・ 16 小時前
賴總統頒發台灣醫療典範獎給侯勝茂 (圖)
第78屆醫師節慶祝大會8日在台北圓山大飯店舉行，會中並頒發114年台灣醫療典範獎，由總統賴清德（右2）親自頒發獎座給獲獎新光醫院院長侯勝茂（右）。中央社 ・ 18 小時前
《電通股》華立Q3營收、毛利 齊創同期次高
【時報-台北電】高科技材料與設備供應商華立（3010）前三季合併營收581.6億元，年減2.77％，毛利達45.6億元，毛利率7.83％。 在產品優化發酵下，毛利率年增0.4個百分點，稅後純益16.29億元，年減5.62％，每股稅後純益（EPS）為6.28元。 華立第三季財報繳出單季營收、毛利同時寫下歷年同期次高紀錄，在產品組合優化及管銷費用控管得宜下，毛利率與營益率皆優於去年同期。 華立表示，AI應用持續強勁成長，帶動先進製程需求高漲，晶圓代工稼動率維持高檔，高效能運算（HPC）已成主要成長動能，貢獻客戶逾半營收，而先進製程營收占比更突破七成。 受惠於此趨勢，關鍵材料供應商華立的光阻液、研磨液與先進封裝材料等產品出貨暢旺，營收呈現高雙位數成長。即將量產的最新製程，隨著客戶良率提升速度優於以往，終端下單意願明顯增強，替華立的半導體材料事業增增添成長動能，預期將推升第四季及明年營運表現。 過去特殊氣體多仰賴進口，為強化供應鏈韌性、確保穩定供貨，在地生產已成為客戶首選。華立積極布局氣體製造領域，首座氖氣純化廠已進入試量產階段，預計於2026年第一季正式量產，鋼瓶產能可達每月8,000立方米時報資訊 ・ 17 小時前
首屆「成機論壇」聚焦半導體與機器人跨域應用
記者林怡孜／台南報導 為迎接國立成功大學九十四週年校慶，機械工程學系與成功機械文教基…中華日報 ・ 18 小時前
新任苗栗縣巴宰族群協會理事長潘英明扛重任 接棒父兄遺願推正名
苗栗縣巴宰族群協會從2003年開始，創會理事長潘大州及接任理事長的長子潘英琦，每年在11月的第二週六都會邀請各地族人齊聚一堂，舉辦巴宰族傳統過新年活動，2019年受武漢肺炎疫情影響而停辦，如今新任理事長由潘大州次子潘英明扛重任；潘英明長年在商界打拚，過去幾乎沒有任何文化經驗，他說，願從頭開始學習，遵自由時報 ・ 19 小時前
中山學術文化基金會慶60周年 紀念國父160歲誕辰頒發學術獎
中山學術文化基金會今（8）日舉行紀念國父孫中山160歲誕辰、成立60周年慶暨第60屆學術著作獎贈獎典禮。董事長吳伯雄親自頒獎，表揚4位學術界傑出得主，其中人文社會類得獎人為中研院近代史研究所副研究員蘇聖雄、輔仁大學歷史系助理教授劉碧蓉；自然科學類得獎人為長庚大學醫學系醫預科主任吳嘉霖及台灣大學電機系副教授鄭皓中。中時新聞網 ・ 19 小時前
汐止「豆腐大灑落」害慘騎士！小貨車綑不緊惹禍 3人滑倒受傷送醫
豆腐雖柔軟無害，但這次卻意外成了造成傷勢的主因。三名機車騎士先後騎經該路段，未發現路面異狀，紛紛因此打滑摔車，三名騎士分別為蔡姓女騎士及呂姓、曹姓男騎士，摔倒後出現四肢擦挫傷，雖然畫面驚險，但所幸送醫治療後均無大礙。警方接獲通報後趕往處理，並對三名騎士進...CTWANT ・ 18 小時前
《通網股》台灣大推蔡依林演唱會購票禮遇 續約5G直接贈票
【時報記者王逸芯台北報導】天后蔡依林出道26年首次登上台北大巨蛋，將於2025年12月30日、31日及2026年1月1日連續三天舉辦《PLEASURE》世界巡迴演唱會，預計吸引12萬名歌迷共度跨年盛典。台灣大（3045）推出專屬購票回饋方案，凡續約指定5G專案用戶可免抽獎獲得兩張演唱會門票，並開放5G用戶、VIP用戶及MyVideo返利黑卡會員透過指定管道取得限量優先購票序號，搶先於官方售票日前一日（11月22日中午12時）進入系統專區購票，每組序號可購買兩張門票，限量發放售完為止。 台灣大表示，即日起至11月30日止，於網路門市續約5G 1,599元指定專案者，可直接獲贈兩張蔡依林演唱會門票，數量有限、額滿為止；申辦5G 1,399元（含）以上方案的用戶，完成官網登記後亦有機會抽中門票。VIP用戶自11月20日中午12時起，可於「台灣大APP」會員優惠券專區索取限量優先購票序號；另自11月1日至19日期間申辦5G月租1,399元以上方案者，也可登記抽取優先購票資格。此外，於11月18日前訂閱「影音多享組」並完成登錄者，可獲優先購票序號；若於11月12日前訂閱，還可享雙平台優惠價，包括時報資訊 ・ 17 小時前
面對長輩病危要怎麼準備？該插管還是急救？家屬必知「7大考量點」
面對長輩病危，家屬通常都會不知所措，到底該做什麼準備呢？照護過來人於《陪伴失智雙親的18堂照顧心法》一書中，分享10年來陪伴失智雙親共同走過的照顧歷程與心得，指導照護者在生活中實踐「樂活」理念及最佳照護心法，同時又能保持心靈的健康，讓照護者在黑暗中找到前進的勇氣。以下為原書摘文：優活健康網 ・ 1 天前