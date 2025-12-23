國泰金宣布今年再度點亮台北101 「一起 不只是1+1」傳遞溫暖祝福

【記者許麗珍／台北報導】台北101跨年光雕展演今晚先睹為快！繼去年首度贊助台北101跨年倒數光雕，吸引逾22萬人觀賞獲熱烈迴響後，國泰金控宣布今年再度點亮台北101，與全民攜手迎接新年；延續「BETTER TOGETHER 共創更好」品牌主軸，今年提出「一起 不只是1+1」品牌精神，透過現代化光影技術點亮溫暖祝福，展現只要一起，就能共創更好的台灣。

今年「SPARK 101」雙跨年系列活動之「SPARK the NIGHT台北101跨年光雕展演搶先看」，今晚19點30分在台北市政府戲沙區登場，現場播放光雕秀動畫，讓民眾搶先一睹為快。

2026國泰金控跨年光雕，將於12月31日晚間11時01分起於台北101閃耀登場。此次視覺饗宴由國泰金控攜手台北101，邀請大型光影藝術策展人馮建彰與FREES團隊共同打造。

國泰金控表示，光雕以溫暖光暈的檯燈意象揭開序幕，象徵人與人之間的陪伴與守護；隨後，畫面中的多元粒子匯聚成光點、光球與大樹，並結合感性敘事，依序呈現「有你一起 多麼幸運」、「是互補 是合作」、「是靠近 是改變」，最終凝聚成「一起 不只是1+1」的核心訊息。

為了呈現台灣的多元包容，國泰金控表示光雕畫面特別穿插日、越、印、韓等多國語言的「BETTER TOGETHER」，象徵跨越文化與世代的深層連結。最後，國泰金控品牌字樣，伴隨天燈冉冉升空，寄託對未來的祝願。旗下子公司國泰人壽、國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券及國泰投信，也分別透過光雕畫面，傳遞「勇敢前行 遇見更好的自己」、「竭盡所能 所以無限可能」、「感謝彼此守護 更有力量」、「追尋夢想的路上 一起閃耀」以及「穩健向前 超越每一天」等溫暖祝福，陪伴民眾迎向嶄新的2026年。

國泰金控表示，2025年對台灣民眾而言，是在變局中逆勢前行的一年。面對全球局勢快速變化與多重挑戰，台灣社會展現高度韌性與凝聚力，穩住腳步並持續創新，讓世界再次看見台灣的實力與價值。國泰金控深信，動盪的時代，唯有不同世代彼此理解、互補與合作，才能持續創造改變。無論是在金融創新、數位轉型或永續發展等領域，都需要共同投入、相互成就，期待與台灣社會攜手在穩健中累積向前的力量，共創更好。

國泰金控也同步推出跨年限定社群活動，邀請民眾一起倒數送幸福。民眾於跨年夜拍下台北101國泰光雕畫面，上傳至Facebook粉專「國泰永續識務所」，標註好友並留言，即有機會抽中500元全聯禮券，國泰金控邀請全台民眾作伙迎接嶄新的2026年，共享這份美好跨年光雕獻禮。「國泰永續識務所」Facebook粉專 。

