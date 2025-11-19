國泰金拋藍色債券請期待！ 櫃買中心：屬綠色債券範疇 發行沒問題

國泰金控總座李長庚。資料照



國泰金總經理李長庚拋出「藍色債券」創新金融商品的意願，櫃買中心債券部副理黃仁宏今天表示，櫃買綠色債券綠色投資計畫涵蓋生物多樣性保育等內容，因此藍色債券或生物多樣性債券也屬於綠色債券投資範圍，以現行機制來說要發行沒有問題，近期會主動與國泰金聯繫，洽談相關事宜。

國泰金今年五度參與COP會議，未來是否會推出藍色債券或生物多樣性自然金融商品備受關注，李長庚表示，台灣是海洋國家，雖然沒有發行藍色債券，但已有綠色債券的經驗。

廣告 廣告

所謂的藍色債券，其實概念跟綠色債券相似，都是由政府、銀行或企業發行債券，資金主要用於海洋保育、水資源等計畫，例如供水、潔淨水資源、友善海洋產品、永續航運與港口、永續漁業、海洋生態等、永續觀光等用途。

李長庚也指出，由於金融商品發行框架具一定基礎，如要發行藍色債券或生物多樣性債券，本質與要求與綠色債券不同，標的內涵與認證標準與也需調適，未來有完整的制度與認證機制，國泰金目前還在努力過程中，盡請期待。

櫃買中心力拼永續發展債券推動效果顯著，臺灣中小企業銀行19日發行10億元可持續發展債券，推動永續發展債券發行金額達1,627.6億元，而台積電取得566億元額度後，20日也將發行235億元綠色債券，年底前發行金額有望力拚達標先前董事長簡立忠樂觀預期的2,000億元。

更多太報報導

「全村希望」輝達財報將揭曉！程正樺：能否救全村 這次不一定、反彈恐有限

台股陷高基期籌碼面疑慮！ 兆豐投顧：明年高點看3萬點 電子傳產兩極化

1台錢就能買！民眾搶進黃金現貨10月日均量暴衝8118萬元創歷史新高