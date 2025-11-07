國泰金控打造金融未來城 金博會展數位金融實力
▲國泰金於金博會展現在數位金融轉型上的前瞻實力，出席長官合影
「2025台北國際金融博覽會」今（7）日盛大開幕，國泰金控以「國泰金融未來城」為策展主題，攜手五大子公司展出多項創新金融服務與商品，全面展現在數位金融轉型上的前瞻實力。現場重點展示以AI技術為主軸的全新服務，包括國泰人壽全新數位平台「保險視圖」、國泰世華銀行「升級版智能助理阿發」，從滿足客戶的保障缺口到情感互動一次到位；另同步展出生活金融、投資理財與永續金融商品，包括國泰產險「網路投保旅遊險」、國泰證券「定期定額、股息再投資與智慧加減碼功能」、國泰投信商品「國泰永續高股息（00878）」等，彰顯國泰致力以客戶為核心，不僅是金融服務的提供者，更是數位金融生活的建構者。
國泰人壽於今年領先業界推出全新數位平台「保險視圖」，協助保戶全面掌握個人保障輪廓，解決過往保單資訊分散、查找不易的痛點。「保險視圖」以「有、缺、補」為三大核心，整合個險與團險資訊，依據基礎醫療、意外、癌症、重大疾病、長照與壽險等6大保障類別，歸納保戶所有保單，並以圖表呈現保障缺口比例，且透過AI推薦或熱門推薦功能，協助保戶快速補足保障缺口。另外，保戶經常使用的「國泰人壽App」已升級至 3.0 版本，用戶數已突破 340 萬，改版最大亮點為「家庭保單管理」功能，用戶可輕鬆掌握全家人的保單資訊。不僅如此，國泰人壽也領先同業，將人臉辨識全面導入投保、保單變更、保費付款授權、理賠申請及據點臨櫃辦理等五大保險服務流程，客戶僅需註冊一次人臉，就能以人臉辨識取代大部分的簽名、繳回親簽確認書紙本等，縮短作業時間，並強化安全性。
甫於國泰金控技術年會上首度亮相的國泰世華「升級版智能助理阿發」亦同步登場。智能助理「阿發」自2018 年推出以來，已成為客戶的24小時隨身金融夥伴，近三年國泰世華「阿發」的累積互動人次，相當於與全台灣每位民眾深度對話兩次，足見其高使用頻率與用戶黏著度。今年「升級版智能助理阿發」導入生成式 AI，不論是以生活化的口語用詞提問，或是複雜的金融資訊，「升級版智能助理阿發」都能精確地濃縮重點，並以富有情感的對話式回覆提供正確且詳細的資訊，協助客戶即時解決疑難雜症，展現國泰世華以客戶為本的具體行動。
國泰產險展出「海外旅平險＋不便險」雙重保障方案，全方位守護旅人海外風險，尤其海外突發疾病醫療今年涵蓋法定傳染病，最高醫療保額達120萬元，其他保障內容也包含班機延誤、行李損失及旅程更改等常見項目，並提供班機延誤快速理賠服務，班機延誤四小時最高給付 5,000 元。現場互動體驗區可體驗「5 分鐘完成線上投保」流程，保單最晚可於出發前1小時生效，以即時又安心的服務，成為旅人出國必備後盾。
國泰證券主打「定期定額」、「股息再投資」與「智慧加減碼」三大多元投資功能，協助投資人分散風險、提升資產成長效率。「定期定額」能有效分散進場時機風險，穩健進行投資更加穩健；「股息再投資」強化複利效益；而「智慧加減碼」則依市場波動自動調整投入金額，提升資金運用效率。現場另設有「測出你的專屬投資之城」互動遊戲，讓民眾了解自身投資性格與合適產品，推動理財教育走入日常，落實「普惠金融」理念。
國泰投信亦展出明星商品「國泰永續高股息ETF（00878）」，以人氣「高」、集好「股」、季配「息」三特色設計互動遊戲。投信投顧公會統計，截至2025年9月底，00878受益人數近180萬人，為全台股民最多的高股息ETF；基金規模達新台幣4,560億元，穩居全台境內規模最大的ESG基金。因產業均衡，包含AI與Apple題材的「雙A」類股合計占比逾5成、金融股近3成，並結合ESG選股邏輯，有望兼顧收益與永續投資。廣受小資族和享退族喜愛的00878近日已公布10月預估收益分配，若想參與本次配息，最晚可於11月17日前買進。投資人可透過「國泰投信 App」 ETF 會員服務，查詢配息紀錄、申請數位配息通知單、變更配息帳戶等多項貼心功能，是ETF投資人不可或缺的理財工具，協助即時掌握重要資訊，理財不漏接。
