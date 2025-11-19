國泰金控氣候變遷青年論壇共創淨零願景 6年培力近2700位永續青年

CNEWS195251119a01

CNEWS匯流新聞網記者李映萱／台北報導

國泰金控長期支持氣候青年培力，連續6年主辦「國泰氣候變遷青年論壇」，累積近2700名青年參與。第 6 屆以「Net Zero Gen：氣候青年意象共創」為主題，呼應 COP30 推出的「全球倫理盤點」，以「世界咖啡館」方式引導青年分享行動經驗，並反思人與自然的互動。今年更邀請高雄藝術家進行現場速寫，以圖像捕捉討論氛圍，具象化青年對淨零未來的想像。

國泰金控亦與教育部合作，邀請「大專校院氣候變遷創意實作競賽」及「高中職生 AI 淨零未來創造營成果展示競賽」得獎隊伍展示作品，提供青年面向社會發聲的舞台，促進更多世代交流與氣候解方的可能性。國泰希望透過平台延伸青年創意，使其理念能被看見並產生實際影響。

廣告 廣告

CNEWS195251119a03

國泰產險總經理陳萬祥出席致詞時表示，10年前，《巴黎協定》為全球氣候行動立下了重要的里程碑；10年後，氣候緊急狀態仍舊是我們共同面對的重大風險之一；而青年，是最直接受到氣候變遷長期影響的一個群體，也是最具創新思維與行動力的世代，更是轉型接力賽中最關鍵的一棒。因此，國泰希望能與更多利害關係人協力，為青年提供能發聲、對話、共創的平台，讓他們的觀點被聽見、被支持，齊心協力打造一個具包容性、前瞻性，並且兼具韌性的淨零未來。

正值聯合國氣候峰會COP30於巴西貝倫舉行，巴西總統魯拉倡議「全球倫理盤點」，呼籲全球反思氣候行動遲滯的原因。今年論壇特別邀請理律法律事務所初級合夥人黃海寧，以「氣候正義」為主題進行專題演講，從倫理到規範層次解析氣候行動的重要性，並以國際氣候訴訟案例，引導青年思考淨零轉型背後的多元價值與社會責任。

CNEWS195251119a02

論壇現場打造沙龍式開放對話空間，由台灣青年氣候聯盟（TWYCC）與台灣領導未來協會（Lead For Taiwan）帶領青年交流。與會者從「未來世代」視角分享行動經驗，再透過「反身思考」，嘗試站在自然萬物立場思索人與環境的關係。高雄藝術家蔡欣辰也透過即席創作，將青年對淨零未來的想像轉為視覺語言，使論壇內容更具象、生動。

得獎青年亦在論壇分享因應氣候挑戰的創新構想，由國泰金控投資長程淑芬、台師大永續所教授葉欣誠與台大地理系教授黃誌川擔任永續領航員，協助團隊思考概念如何轉化為實際應用。金獎由台大與宜蘭大學「3D 列印碳材純化二氧化碳技術」獲得；銀獎是台大與清大提出的「GreenBike」減碳交通構想；高中職組由台中二中「DREAM」以提升空氣集水效率與滴灌流程，提出綠化與降溫兼具的解方。

CNEWS195251119a04

閉幕中，國泰金控投資長程淑芬指出，「永續」的核心是思考未來的機會與風險，並在氣候挑戰中找到前進方向；而青年是最稀缺、最具創造力的社會資產。國泰將持續提供資源與平台支持青年發揮影響力，讓更多新世代行動轉化為社會的淨零動能。

國泰金控連續6年舉辦氣候變遷青年論壇，今年更首次整合青年創意、氣候倫理與藝術呈現，打造全新形式的對話場域。未來將持續以「氣候、健康、培力」三大永續主軸為核心，透過多元平台支持青年參與，落實國泰金控「永續金融 說到做到」的品牌精神。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

國泰金控五度前進聯合國氣候峰會 分享巴西COP30亞洲永續金融洞見

健康險全外溢、全發小樹點 國壽持續投資保護健康破2億

【文章轉載請註明出處】