國泰金控聯袂國泰人壽、國泰產險 再創「保險品質獎」大滿貫

▲左起：國壽副總張照明、國泰金資深副總孫至德、國壽總經理劉上旗、國泰產險總經理陳萬祥、國泰產險資深副總翁翠柳、國壽副總萬憶蓮出席領獎。

「2026保險品質獎」揭曉「第32回全國最佳壽險公司暨金控公司排行榜」、「第24回千大企業保險購買行為暨最佳產險公司」大調查結果，國泰金控再度榮獲「最值得推薦」特優，已連續四屆蟬聯此殊榮；國泰人壽第十三度奪下「知名度最高」、「業務員最優」、「理賠服務最佳」及「最值得推薦」四項特優；國泰產險亦連續四屆獲頒「最佳形象」、「最佳專業」、「最佳售後服務」及「最值得推薦」四項特優，充分展現國泰金控以客戶為中心的經營理念，並攜手旗下子公司持續提供優質數位金融服務，深獲消費者信賴。

國泰人壽持續強化業務員服務效率與專業能力，全面升級業務行銷工具「新業務平台NAP 3.0」（New Agent Platform），並導入「文件智慧識別」、「自動生成圖文」、「AI COACH口袋教練」三大AI創新功能；同時，也持續精進金融專業，2025年共有2,687位國泰業務員入選美國百萬圓桌協會（MDRT），另有422位持有CFPR國際認證高級理財規劃顧問證照、109位持有AFP理財規劃顧問證照，展現專業金融實力。根據金融消費評議中心最新公布，2025年第一季至第三季國泰人壽申訴率僅萬分之0.087，全年整體申訴率為壽險業最低，突顯卓越服務品質；另據外部調查，國泰人壽2024年NPS（淨推薦值）達43.1分，整體客戶滿意度高達98.9分，連續五年正成長，深獲客戶信任與市場肯定。

面對詐騙手法不斷翻新，國泰人壽將公平待客原則落實為具體行動，與警政署刑事警察局合作推動「防詐安全網行動」，從「知識網、科技網、聯防網、關懷網」四大防護面向推廣全年齡族群的防詐教育。自2023年以來，累計成功攔阻逾270件詐騙案件，守護民眾資產超過新台幣2.74億元，阻詐金額占保險業界九成。國泰人壽亦透過防詐桌遊、「68168」專屬簡訊驗證碼及「保單指定聯絡人」等機制，強化金融服務信任基礎。在數位服務方面，2025年國泰人壽App用戶數已近350萬人，不僅推出「家庭視角保單」功能，協助保戶更直覺地管理全家保障，更通過金管會獲准試辦「全場景人臉辨識服務」，為客戶打造兼顧效率與資安的數位服務體驗，展現持續推動金融科技創新應用的承諾。

國泰產險則持續深耕人才培育與專業服務，積極推動數位轉型，透過數位理賠與核保工具，即時處理客戶需求，推廣數位低碳服務流程。為改善高齡及身心障礙者的數位落差，國泰產險打造友善且具包容性的服務措施，例如65歲以上高齡族群享有進線優先接聽服務；身心障礙族群可透過彩色QR code與語音導讀了解保障範圍與條款，並可預約聽障者視訊手語直譯服務。

此外，國泰產險更與長照機構合作「微心計畫」，深入長者生活圈，推廣火災、地震災害與用電安全等風險防範教育，於2025年榮獲金管會「公平待客原則評核」前25％業者肯定。國泰產險提供完善的「保險保障規劃」和專業的「損害防阻服務」，提升企業資產管理策略的完整性，未來將持續運用「保險保障、損害防阻」核心職能，為企業和社會大眾提供全方位的服務與保障。

國泰金控以成為「亞太地區最佳金融機構」為願景，落實「以人為本」理念，秉持審慎務實的態度因應市場變動，深化區域布局，並透過科技賦能打造健康金融新生活。國泰金控將持續以「BETTER TOGETHER共創更好」品牌精神，陪伴大眾守護財富、追求健康、實現美好，勇敢迎向未來。