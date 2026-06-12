國泰金控董事長蔡宏圖 ：利率蠢蠢欲動、戰爭還沒有要結束的跡象

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

國泰金董事長蔡宏圖12日在股東會上致詞時指出，今年前五月累計調整後獲利1,250億元，已超越去年全年水準。（圖片來源／國泰金提供）

國泰金控（2882）今（12日）在台北松仁路舉行2026年股東常會，董事長蔡宏圖致詞時指出，國泰金今年前五月累計調整後獲利1,250億元，已超越去年全年水準，但他也持續關注各國通膨數字，以及利率蠢蠢欲動。

蔡宏圖指出，近年來全球市場可說歷經了包括戰爭延續、全球通膨數據走高，利率走升且多國宣布升息等多種情況，所幸今年AI相關科技產業進展快速，台股是在全球股市表現亮麗，作為投資機構，國泰金控非常重視股市發展。

廣告 廣告

談及全球經濟，他表示，今年以來外部環境複雜，地緣政治變化、戰爭延續及全球通膨數據走高，利率走升，多國宣布升息，資本市場因此出現震盪，所幸AI相關應用持續增加，帶動台股熱絡，國泰金控很重視股市發展，將持續關注。

蔡宏圖指出，近年來全球市場可說歷經了各種情況，所幸去年度國泰金控在全體員工努力以及股東支持下，國泰金控繳出相當不錯成績單，今年前五月累計調整後獲利1,250億元，已超越去年全年水準。

他說，今年又是非常複雜的一年，每年世界各地都會發生無法想像的事情，俄烏戰爭之外，今年美國又對伊朗發動攻擊，拖到現在還沒有要結束的跡象。

蔡宏圖說，戰爭導致石油能源和原物料等價格波動，各國通膨數字提高很多，利率蠢蠢欲動，截至目前部分國家已宣布調升利息，會持續觀察資本市場因此引起的震盪。他表示所幸今年AI相關科技進展快速，增加不少實際應用的具體方式，台灣股市在全球表現亮麗，多數由科技成份股帶動，傳產股則增長有限，國泰金控作為投資機構，非常重視股市發展。

(原始連結)





更多信傳媒報導

醫美偷拍再+1》擔心私密影像外流怎麼辦？精神科醫師揭4大創傷警訊

中東戰火刺激通膨 歐洲央行近3年首次升息1碼至2.25%

高雄大選民調》46.2%挺賴瑞隆、28.4%挺柯志恩 陳致中「隊友論」示警：各有隱憂

