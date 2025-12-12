國泰金控行動支持社創採購 七度獲Buying Power首獎肯定
▲國泰金控積極落實責任採購原則，展現力推責任消費的承諾。由經濟部次長何晉滄（圖左五）出席頒獎，國泰人壽協理廖昶超（圖左四）代表領獎。
CNEWS匯流新聞網記者李映萱／台北報導
經濟部中小及新創企業署今（12）日舉辦2025年「Buying Power社會創新產品及服務採購獎勵機制」頒獎典禮，國泰金控整合集團力量，透過採購社創服務與商品，以行動支持社會創新，第七度贏得「卓越領航獎」首獎佳績。今年度國泰金控再度偕國泰人壽、國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券及國泰投信，積極落實責任採購原則，年總累積與23家「社創企業」合作，社創企業採購金額突破2.3億元，相較去年成長近四倍，展現國泰力推責任消費的承諾。
國泰自2018年起積極參與「Buying Power」計畫，為第七度獲得首獎，透過採購商品與服務的過程，深入了解社會創新組織背後的理念與堅持，並逐年發掘、攜手優質社創夥伴共創更好，迄今累計採購社創商品及服務已逾4.5億元，採購項目多元，包含員工教育訓練、保戶服務、VIP活動、交通接駁、辦公大樓溫室氣體盤查與清潔服務等。其中社創服務類採購金額占比89%，社創商品採購金額占比11%，顯見國泰以實際行動支持社創企業，一起發揮影響力共創更好。
國泰人壽從內部推動人才培育，包含職涯諮詢服務、AI實體課程，到外部提供保戶服務與推廣活動，透過多元管道支持社會創新組織發展，實踐責任消費。國泰世華銀行在採購流程中，優先選用具環保認證、綠色標章的產品或支持社會企業，截至今年，社創企業採購金額較去年同期顯著成長近五倍。國泰產險採購多元社企商品，涵蓋永續顧問服務、清潔服務、印刷品等，其中永續顧問服務包含ISO 20400永續採購指南輔導、ISO14064溫室氣體盤查、GHG Protocol (溫室氣體盤查議定書)範疇三及PAS2060碳中和輔導費用，藉由實際行動支持弱勢就業與環境友善。
國泰證券社創採購以節能減碳、環境永續的諮詢顧問服務為主，輔導內容涵蓋用電數據匯整、GHG Protocol （溫室氣體盤查議定書）範疇三、ISO20400永續採購等，其次有銀色大門社福平台，為弱勢長者送餐、寒冬送暖等社會關懷行動。
國泰投信今年度舉辦「永續日」，由總經理張雍川帶領百名志工及眷屬深入宜蘭寒溪部落，舉行植樹公益活動，透過實際採購在地物資與志工參與，推動生態復育與原住民文化共融，深化企業與社區的連結，當日種下多棵高經濟價值的馬告樹苗，期待能為部落經濟創造實質效益。
照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片
獲首屆ESG for Culture影響力獎雙肯定 國泰金「藝術即生活」創典範
