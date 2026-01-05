國泰金控連九年登「台灣最佳國際品牌」前十大 居金融業之冠

國泰金控2025年再度點亮台北101，與民眾攜手迎接新的一年。

「2025年台灣最佳國際品牌價值調查」今（5）日揭曉，國泰金控以品牌價值6.91億美元，榮登第六名殊榮，連續九年蟬聯台灣最佳國際品牌前十大。國泰金控深耕台灣超過60年，秉持永續經營的理念，正全力透過資產管理為客戶創造價值，引領台灣邁向亞洲資產管理中心，亦順應數位發展趨勢，推動全方位AI落地應用，致力成為數據與技術驅動的科技金融公司；且國泰長年積極參與全球氣候治理，更以防詐、健康促進等行動，守護全民身心財，妥善發揮自身金融職能，以行動支持文教與藝文，落實與社會「共創更好」的品牌理念。

「台灣最佳國際品牌」調查與全球權威品牌調查機構合作，藉由量化財務分析與品牌經營管理的質化構面分析，從國際視野協助台灣企業全方位評估自身品牌價值。國泰金控作為台灣最大資產管理業者，累積逾60年投資經驗，除了保險及銀行兩大業務，正全力推動「資產管理事業」為第三獲利引擎，宣示未來十年將國泰投信資產管理規模擴展至15兆元（新台幣，下同），致力邁向亞洲資產管理中心；並於2025年10月攜手Bloomberg舉辦第二屆「國泰資產管理高峰會」，以匯聚國際觀點、深化資產管理布局為目標，積極打造台灣與國際市場對話的重要平台，活動共吸引逾12,000名投資人報名，較前一年成長三成，展現品牌於亞洲資產管理領域的高度影響力。

國泰金控作為金融業數位轉型的領航者，為深化產官學界在金融科技領域的交流，2025年首度以「國泰技術雙主軸」為概念推出系列活動，不僅舉辦業界首創「國泰未來保險體驗日（Cathay InsurX Day）」，聚焦「數位體驗、AI 賦能、場景金融」等應用，吸引超過 3,700 人報名，象徵國泰金控引領金融創新生態的新里程碑，更積極擁抱生成式人工智慧（GenAI），領先市場推出「國泰生成式AI技術發展框架GAIA」，將AI融入員工、客戶、生產力與基礎建設四大場景，旗下人壽、銀行、產險等子公司也逐步發展多元智能應用，推動集團邁向「AI即服務（AI as a Service, AIaaS）」時代。此外，2025年，國泰金控宣布採用全球AI巨頭NVIDIA的NeMo平台，共同研究如何在符合法規與商業需求的前提下，推動生成式AI於金融場景的落地應用，並於2025年NVIDIA GTC Taipei正式發表合作成果。

為強化永續治理架構，國泰金控於2025年設立「永續長」職務，由總經理李長庚兼任，統籌全集團ESG策略與執行；並連續九年舉辦「國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」，2025年以「永續前瞻新局」為主題，吸引約5,000人次與會，涵蓋逾700家上市櫃公司，總市值占台股八成。除了深化國內永續影響力，國泰亦積極走進國際視野，連續五年前進聯合國氣候峰會（COP），也是全台唯一三度在官方藍區舉辦論壇的金融業者，讓世界更清楚看見台灣投入氣候治理的決心與實力。人才永續方面，國泰金控打造「國泰共融小鎮」，以「Place for All」為核心理念，致力創造尊重差異、友善包容的職場文化，獲得「2025天下人才永續獎」肯定。

國泰金控深耕台灣超過60年，服務客戶數逾1,500萬（約台灣總人口65%），為守護客戶權益及強化社會影響力，國泰人壽與刑事局合作成效卓越，於2023至2024年成功攔阻176件詐騙案件、守護民眾資產1.92億元，阻詐金額占整體壽險業界九成，居保險業第一；國泰世華銀行於2024年臨櫃攔阻成功件數逾2,500件，金額逾20.5億元，成效有目共睹。此外，國泰亦關注全民健康，國泰人壽領先業界首創「保戶健康年報」，以數據洞察推動健康保險進化。結合「FitBack 健康吧」，邁入第四屆的「國泰步步攻億走」活動，號召全民達成 800 億步目標，就以800萬元支持環境永續與社會公益，累計突破 1,082 億步，創造「健康、永續、公益」三贏成效。

國泰金控以行動支持文教與藝文，2025年攜手雲門舞集正式達成30周年里程碑，持續以「國泰雲門隨行吧」品牌走遍台灣超過22個鄉鎮縣市，迄今舉辦超過300場公巡演，累積獲得逾270萬民眾肯定；自1974年舉辦至今的「國泰兒童繪畫比賽」也已邁入第50屆，為全台規模最大、歷史最悠久的兒童藝術教育活動之一，每屆平均吸引近6萬人參與，為台灣培育新世代創作能量。為讓更多人看見藝術之美，國泰金控於2025年成為《美國大都會博物館名作展》主要贊助夥伴，支持首次登台的世界級展覽，展覽預售票突破十萬張，展現國泰推動文化永續的前瞻視野與社會感召力。