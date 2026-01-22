國泰金控、國泰人壽、國泰產險奪商周AI創新百強 樹立金融業金融科技標竿

CNEWS195260122a01

CNEWS匯流新聞網記者李映萱／台北報導

國泰金控持續深化金融科技布局，推動生成式AI在集團內規模化應用，展現企業級數位轉型成果。商業周刊今（22）日公布「商周AI創新百強」名單，國泰金控以自研生成式AI技術框架GAIA獲「銀質獎」；國泰人壽將AI導入理賠、核保、行銷、精算與風險管理獲「白金獎」；國泰產險以首創CarTech智能車險加值服務等創新專案獲「優選獎」，展現集團AI應用深度與廣度，樹立金融科技標竿。

國泰金控以「全集團可共用的AI標準」為核心，自主研發生成式AI技術框架GAIA，打造兼顧治理、資安與實務的企業級AI基礎建設。GAIA整合自建AI護欄、Model Hub與企業知識庫，涵蓋資料治理、模型管理與資安防護；AI護欄可控管模型輸入與輸出內容以確保資料使用合規；Model Hub作為多雲端大型語言模型的單一入口；企業知識庫則結構化內部資料，讓AI應用在可信任基礎上快速擴展。GAIA上線後已支援25個內部單位、開發逾35項AI助手工具，成為集團營運與決策的重要輔助。

國泰人壽則全面將AI技術導入理賠、核保、行銷、精算與風險管理等保險核心流程，帶動營運效率與客戶體驗同步提升。透過AI輔助，理賠作業自動化比率上升20%，保障型商品成交率成長達5.7倍。在理賠服務方面，結合Document AI（DocAI）與大型語言模型，自動解析醫療單據並縮短作業時程；在業務培訓上，導入「AI Coach智能對練系統」，讓業務員透過AI模擬多元客戶互動情境，強化銷售與服務應對能力。客戶端則推出「保險視圖」數位平台，結合AI商品推薦功能，分析客戶既有保障並搭配專業顧問諮詢，提供客製化保障規劃。

在人才培育方面，國壽建構完整的數據人才課程地圖，截至2025年已培育近500位認證數據分析師，逾八成內勤員工完成GenAI實務課程，超過130位主管與高階主管完成AI管理培訓，國壽從基層到高層打造未來型組織，持續將AI能力內化為組織核心競爭力；同時亦受邀於國際精算學會所舉辦的JOCO年會分享AI與精算結合的實務經驗，展現台灣保險業的科技實力。

國泰產險則以保險價值鏈為主軸，導入AI打造人機協作的智慧營運模式，涵蓋風險預測、理賠處理與報告產出等作業流程。首創「CarTech智能車險加值服務」，透過駕駛行為數據結合AI進行行車風險預測，使風險辨識能力提升三倍、事故率降低五成，推動保險服務由事後理賠延伸至事前預防。在理賠端，國泰產險建置關聯網絡模型以精準識別詐保樣態，累計攔阻金額已逾2,900萬元。

同時，國泰運用AI判決檢索技術，即時量化賠付標準，使賠案處理效率提升83％。作業流程亦導入生成式AI，一鍵產製查勘與理賠報告，將撰寫時間由原本1日縮短至4小時；在人資服務上，則建置可進行多輪互動的人資智能助理，即時回應逾八成員工問題，顯著降低人工作業負擔。展望未來，國泰將持續以「安全、治理與規模化應用」為發展核心，推動AI融入多元金融場景，強化集團整體競爭力，並為金融產業的金融科技轉型提供可複製、可擴展的實務典範。

