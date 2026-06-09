國泰金控AI再進化！推出SLM小型模型 成金融服務「大腦」
財經中心／師瑞德報導
金融業的AI競賽，正從拼模型規模轉向拼「落地效益」。國泰金控日前發表最新概念性驗證成果，以生成式AI架構「GAIA」為核心，運用開源小型語言模型（SLM）進行客戶意圖判斷。這項技術的突破，讓AI更能讀懂台灣在地的金融語意、複雜的專有名詞，甚至是客戶模糊不清的提問，大幅降低對複雜系統架構的依賴，為金融服務的精準化與高效化立下新標竿。
從大型模型到小型模型 追求的是「精準且高效」
相較於過去市場競逐動輒千億參數的大型模型（LLM），國泰金控此次選擇「微調」開源SLM，策略顯得更加精打細算。
實證顯示，透過精心設計的「全合成資料」訓練，讓模型避開真實個資，同時提升其對台灣金融場景的理解。這套系統能處理房貸、信用卡、分行導引等多種情境，不僅推論效率更高，且維運複雜度大幅下降，性能表現甚至直逼主流大型模型。這意味著，未來金融AI的應用將更具備「可控性」與「穩定性」。
資料治理創新 打造金融業AI落地模範
金融業面對高度監管，資料安全是AI落地最大的絆腳石。國泰金控此次採用「全合成資料」訓練模型，透過相似功能聚類與關鍵字擴充，在嚴格遵循資料治理規範的前提下，強化了AI對模糊語境的判讀能力。這種將AI應用與產業合規需求緊密結合的做法，不僅提升了金融服務體驗，更為金融業如何安全地導入生成式AI技術，提供了一個極具價值的技術架構參考。
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